గర్ల్ఫ్రెండ్ సోఫీతో ధావన్ ఎంగేజ్మెంట్- ఫొటోలు షేర్ చేసిన గబ్బర్
ఫ్యాన్స్కు గుడ్ న్యూస్ చెప్పిన శిఖర్ ధావన్- గర్ల్ఫ్రెండ్తో ఎంగేజ్మెంట్ చేసుకున్న గబ్బర్- ఇస్టాగ్రామ్లో ఫొటోలు షేర్
Published : January 12, 2026 at 8:07 PM IST
Shikhar Dhawan Engagement : టీమ్ఇండియా మాజీ క్రికెటర్ శిఖర్ ధావన్ ఫ్యాన్స్కు గుడ్న్యూస్ చెప్పాడు. ఐర్లాండ్ నటి సోఫీ షైన్తో తన నిశ్చితార్థం జరిగినట్లు సోషల్ మీడియాలో ప్రకటించాడు. ఉంగారాలు మార్చుకొని ఎంగేజ్మెంట్ చేసుకున్నట్లు ధావన్ వెల్లడించాడు. ఈ మేరకు హార్ట్ షేప్లో గులాబీ పూలతో డెకొరేట్ చేసిన ఆర్చి వద్ద ఇద్దరు ఉంగరాలు చూపిస్తున్న ఫొటోను ఇన్స్టాగ్రామ్లో షేర్ చేశాడు.
'పంచుకున్న చిరునవ్వుల నుంచి ఇకపై పంచుకోబోయే కలల (Dreams) దాకా. మేం జీవితాంతం కలిసి ఉండాలని నిర్ణయించుకున్న ఈ శుభసందర్భంలో, మా నిశ్చితార్థానికి మీరు చూపిస్తున్న ప్రేమకు, అందిస్తున్న ఆశీస్సులుకు, శుభాకాంక్షలకు అన్నింటికీ కృతజ్ఞతలు' అని ధావన్ క్యాప్షన్ రాసుకొచ్చాడు. దీంతో కొత్త జంటకు క్రికెటర్లు, సెలబ్రిటీలు, అభిమానులు విషెస్ చెబుతున్నారు.
అయితే ఐర్లాండ్కు చెందిన సోఫీతో ధావన్ కొన్ని రోజులుగా రిలేషన్షిప్లో ఉన్నాడు. తొలుత సీక్రెట్ మెయింటేన్ చేసినా, కొన్ని రోజులకే ఓపెన్గా సోషల్ మీడియాలో తమ డేటింగ్ గురించి చెప్పాడు. ఈ ఇద్దరూ కలిసి ఇన్స్టాలో రీల్స్ సైతం చేశారు. ఇక గతేడాది దుబాయ్లో జరిగిన ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ ఫైనల్కు ప్రియురాలు సోఫీతో ధావన్ హాజరైయ్యాడు.
గతంలో పెళ్లి- విడాకులు
కాగా, ఆస్ట్రేలియాకు చెందిన బాక్సర్ ఆయేషా ముఖర్జీతో ధావన్ 2021లో విడాకులు తీసుకున్నాడు. ఈ ఇద్దరికీ ఒక కొడుకు (జొరావర్) ఉన్నాడు. అతడు ప్రస్తుతం ఆయేషాతోనే ఉంటున్నాడు. అయితే 2012లో ధావన్- ఆయేషా పెళ్లి జరిగింది. కానీ కొంతకాలానికి ఇద్దరి మధ్య మనస్పర్థలు రావడం వల్ల దూరంగా ఉన్నారు. ఈ క్రమంలోనే తన భార్య మానసికంగా వేధిస్తోందని ఆరోపిస్తూ ధావన్ దిల్లీలోని ఫ్యామిలీ కోర్టులో విడాకుల కోసం అప్లై చేసుకున్నాడు. కోర్టు వీళ్లకు 2024లో విడాకులు మంజూరు చేసింది. ఆ తర్వాతే సోఫీ షైన్ తో ధావన్ డేటింగ్ చేస్తున్నాడని వార్తలు వచ్చాయి.