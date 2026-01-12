ETV Bharat / sports

ఫ్యాన్స్​కు గుడ్​ న్యూస్ చెప్పిన శిఖర్ ధావన్- గర్ల్​ఫ్రెండ్​తో ఎంగేజ్​మెంట్ చేసుకున్న గబ్బర్- ఇస్టాగ్రామ్​లో ఫొటోలు షేర్

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 12, 2026 at 8:07 PM IST

Shikhar Dhawan Engagement : టీమ్ఇండియా మాజీ క్రికెటర్ శిఖర్ ధావన్ ఫ్యాన్స్​కు గుడ్​న్యూస్ చెప్పాడు. ఐర్లాండ్​ నటి సోఫీ షైన్‌తో తన నిశ్చితార్థం జరిగినట్లు సోషల్ మీడియాలో ప్రకటించాడు. ఉంగారాలు మార్చుకొని ఎంగేజ్​మెంట్ చేసుకున్నట్లు ధావన్ వెల్లడించాడు. ఈ మేరకు హార్ట్ షేప్​లో గులాబీ పూలతో డెకొరేట్ చేసిన ఆర్చి వద్ద ఇద్దరు ఉంగరాలు చూపిస్తున్న ఫొటోను ఇన్​స్టాగ్రామ్​లో షేర్ చేశాడు.

'పంచుకున్న చిరునవ్వుల నుంచి ఇకపై పంచుకోబోయే కలల (Dreams) దాకా. మేం జీవితాంతం కలిసి ఉండాలని నిర్ణయించుకున్న ఈ శుభసందర్భంలో, మా నిశ్చితార్థానికి మీరు చూపిస్తున్న ప్రేమకు, అందిస్తున్న ఆశీస్సులుకు, శుభాకాంక్షలకు అన్నింటికీ కృతజ్ఞతలు' అని ధావన్ క్యాప్షన్ రాసుకొచ్చాడు. దీంతో కొత్త జంటకు క్రికెటర్లు, సెలబ్రిటీలు, అభిమానులు విషెస్ చెబుతున్నారు.

అయితే ఐర్లాండ్​కు చెందిన సోఫీతో ధావన్ కొన్ని రోజులుగా రిలేషన్​షిప్​లో ఉన్నాడు. తొలుత సీక్రెట్ మెయింటేన్ చేసినా, కొన్ని రోజులకే ఓపెన్​గా సోషల్ మీడియాలో తమ డేటింగ్ గురించి చెప్పాడు. ఈ ఇద్దరూ కలిసి ఇన్​స్టాలో రీల్స్​ సైతం చేశారు. ఇక గతేడాది దుబాయ్​లో జరిగిన ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ ఫైనల్​కు ప్రియురాలు సోఫీతో ధావన్ హాజరైయ్యాడు.

గతంలో పెళ్లి- విడాకులు
కాగా, ఆస్ట్రేలియాకు చెందిన బాక్సర్‌ ఆయేషా ముఖర్జీతో ధావన్ 2021లో విడాకులు తీసుకున్నాడు. ఈ ఇద్దరికీ ఒక కొడుకు (జొరావర్) ఉన్నాడు. అతడు ప్రస్తుతం ఆయేషాతోనే ఉంటున్నాడు. అయితే 2012లో ధావన్- ఆయేషా పెళ్లి జరిగింది. కానీ కొంతకాలానికి ఇద్దరి మధ్య మనస్పర్థలు రావడం వల్ల దూరంగా ఉన్నారు. ఈ క్రమంలోనే తన భార్య మానసికంగా వేధిస్తోందని ఆరోపిస్తూ ధావన్‌ దిల్లీలోని ఫ్యామిలీ కోర్టులో విడాకుల కోసం అప్లై చేసుకున్నాడు. కోర్టు వీళ్లకు 2024లో విడాకులు మంజూరు చేసింది. ఆ తర్వాతే సోఫీ షైన్‌ తో ధావన్ డేటింగ్ చేస్తున్నాడని వార్తలు వచ్చాయి.

