'ధోనీ- యువరాజ్ కాంట్రవర్సీ'- అసలు విషయం బయటపెట్టిన మాజీ సెలక్టర్
'ఆదేశంతోనే యువరాజ్ను ధోనీ జట్టు నుంచి తొలగించాడా?- యోగ్రాజ్ ఆరోపణలు నిజమేనా?'- మాజీ చీఫ్ సెలెక్టర్
Published : March 12, 2026 at 4:10 PM IST
MS Dhoni Yuvraj Singh : మహేంద్రసింగ్ ధోనీ- యువరాజ్ సింగ్ ఇద్దరు కూడా భారత క్రికెట్లో అత్యుత్తమ ఆటగాళ్లు. టీమ్ఇండియా 2007 టీ20, 2011 వన్డే వరల్డ్కప్ నెగ్గడంలో వీళ్లది కీలక పాత్ర. కానీ, వన్డే వరల్డ్కప్ విజయం తర్వాత టీమ్ఇండియాలో యువీ మార్క్ పెద్దగా కనిపించలేదు. 2011 తర్వాత యువీ క్యాన్సర్ వల్ల కొన్ని నెలలపాటు జట్టుకు దూరం కావాల్సి వచ్చింది. అయితే పూర్తి ఆరోగ్యంతో కోలుకున్నప్పటికీ యువీకి జట్టులో పెద్దగా అవకాశాలు రాలేదు. దీంతో 2019లో యువరాజ్ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్కు రిటైర్మెంట్ ఇచ్చేశాడు.
అయితే మాజీ కెప్టెన్ ధోనీనే తన కుమారుడి కెరీర్ను నాశనం చేశాడని యువీ తండ్రి యోగ్రాజ్ సింగ్ గతంలో అనేకసార్లు బహిరంగంగానే ఆరోపించాడు. యువీకి టీమ్ఇండియాలో చోటు దక్కకుండా చేసింది ధోనీనే అని, అతడిని ఈ జీవితంలో క్షమించనని ఎన్నోసార్లు యోగ్రాజ్ పలు ఇంటర్వ్యూల్లో చెప్పాడు. దీంతో యువీ కెరీర్ ముగియడానికి ధోనీనే కారణమై ఉండవచ్చని కొందరు ఫ్యాన్స్ కూడా భావించారు. కానీ యూవీ మాత్రం దీనిపై ఏనాడూ మాట్లాడలేదు.
ఈ క్రమంలో బీసీసీఐ మాజీ చీఫ్ సెలక్టర్ సందీప్ పాటిల్ ఈ విషయంపై మాట్లాడాడు. తాజాగా ఓ యూట్యూబ్ ఛానెల్ ఇంటర్వ్యూలో సందీప్ పాల్గొన్నారు. ఇందులో ఆయన ఆసక్తిక విషయాలు షేర్ చేసుకున్నారు. యువరాజ్ కెరీర్ గురించి ధోనీపై యోగ్రాజ్ చేసిన ఆరోపణల్లో ఏ మాత్రం నిజం లేదని అన్నారు. ధోనీ ఏనాడూ సెలక్షన్ కమిటీలో జోక్యం చేసుకోలేదని చెప్పారు. ధోనీ- యువరాజ్ టీమ్ఇండియాకు ఆడుతున్న సమయంలో నాలుగేళ్లు సెలక్షన్ కమిటీ ఛైర్మన్గా ఉన్న సందీప్ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యానించారు
'యువరాజ్ సింగ్ను జట్టు నుంచి తప్పించాలని ధోనీ ఏనాడూ మమ్మల్ని అడగలేదు. నా నాలుగేళ్ల పదవీ కాలంలో సెలెక్షన్ కమిటీ సమావేశంలోగానీ, విదేశీ పర్యటనల సమయంలోగానీ, ఇంకేవైనా మ్యాచ్ల సందర్భంలోగానీ యువరాజ్ను టీమ్ నుంచి తొలగించాలని ఒక్కసారి కూడా ధోనీ అడగలేదు. ఇది నేను ఆన్ రికార్డ్గా చెబుతున్నా. అసలు ఒక ఆటగాడిని జట్టు నుంచి తప్పించమని లేదా టీమ్లోకి తీసుకోవాలని ధోనీ ఎప్పుడు చెప్పలేదు. అతడికి సెలక్షన్ కమిటీపై పూర్తి నమ్మకం ఉండేది. జట్టు ఎంపికలో ధోనీ ఎప్పుడూ జోక్యం చేసుకోలేదు' అని సెలక్షన్ కమిటీ మాజీ చీఫ్ సందీప్ అన్నారు. అంతేకాకుండా ఓవరైనా ఆటగాడిని ఎంపిక చేయాలన్నా, జట్టులో నుంచి తప్పించాలన్నా సెలక్షన్ కమిటీ చాలా ఆలోచించే నిర్ణయం తీసుకుంటుందని అన్నారు. ఇందులో బీసీసీఐ అధ్యక్షుడు, సెక్రటరీ కూడా భాగంగా ఉంటారని చెప్పారు.
MS Dhoni never ever asked us to drop Yuvraj Singh. He has never asked us to drop or pick anyone. He has let selection committee do the job similar to BCCI says 4 year chairman of selection committee Sandeep Patil— Sharat Chandra (@Sharatsays2) March 11, 2026
