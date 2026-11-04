'వైభవ్ విషయంలో అలా చేయాల్సింది కాదు- నా దృష్టిలో అది పొరపాటే'- సెలక్టర్లకు సచిన్ హెచ్చరిక!
Sachin On Vaibhav Sooryavanshi : చిన్న వయసులోనే వైభవ్ సూర్యవంశీకి నాయకత్వ బాధ్యతలు తీసుకోవడంపై సచిన్ తెందుల్కర్ తన అభిప్రాయాలను షేర్ చేసుకున్నారు. ఆయన ఏమన్నాడంటే?
Published : November 4, 2026 at 10:20 AM IST
చిన్న వయస్సులోనే యువ క్రికెటర్ వైభవ్ సూర్యవంశీకి నాయకత్వ బాధ్యతలు అప్పగించడంపై భారత క్రికెట్ దిగ్గజం సచిన్ తెందుల్కర్ తన అభిప్రాయాలను షేర్ చేసుకున్నాడు. 15ఏళ్ల వయసులోనే సూర్యవంశీకి వైస్కెప్టెన్ బాధ్యతను అప్పగించడం తొందరపాటు నిర్ణయమేనని అన్నాడు. యువ ఆటగాళ్లకు మొదట రెడ్ బాల్ క్రికెట్లో (ఫస్ట్ క్లాస్ క్రికెట్) వీలైనన్ని ఎక్కువ మ్యాచ్లు ఆడే అవకాశం కల్పించాలని, దేశవాళీలో వాళ్లు క్రమంగా ఎదిగేలా చూడాలని ఆయన పేర్కొన్నాడు. తాజాగా రిడిట్ వేదికగా క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ సెషన్లో సచిన్ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యానించాడు.
సూర్యవంశీ గురించి సచిన్ ఏమన్నాడు?
"దులీప్ ట్రోఫీలో వైభవ్ను వైస్కెప్టెన్గా నియమించడం తొందరపాటు నిర్ణయమని నా అభిప్రాయం. అతడి వయసు చాలా చిన్నది. అయితే దేశవాళీలో వైభవ్ లాంటి యువ ఆటగాళ్లకు ఎక్కువగా రెడ్ బాల్ క్రికెట్లో మరిన్ని మ్యాచ్లు ఆడే అవకాశం ఇవ్వాలి. రెడ్ బాల్ క్రికెట్లో వాళ్లకు మరికొంత అనుభవం గడించేందుకు తగిన సమయం ఇవ్వాలి. అలా ఒక్కో దశలో ముందుకు తీసుకెళ్లాలి" అని సచిన్ అన్నాడు. కాగా, ఇదే సెషన్లో తెందూల్కర్ మరికొన్ని ఆసక్తికర విషయాకు కూడా షేర్ చేసుకున్నారు.
అయితే 2026 దులీప్ ట్రోఫీలో వైభవ్ను ఈస్ట్ జోన్ జట్టుకు వైస్కెప్టెన్గా నియమించారు. ఇక సౌత్ జోన్తో ఫైనల్ మ్యాచ్ ఇషాన్ మైదానాన్ని వీడినప్పుడు కొంతసేపు కెప్టెన్గా కూడా వ్యవహరించాడు. ఆ మ్యాచ్లో తొలి ఇన్నింగ్స్లో 44 పరుగులు చేసిన అతడు రెండో ఇన్నింగ్స్లో 8 రన్స్ మాత్రమే నమోదు చేశాడు
టీమ్ఇండియాలో అవకాశం కోసం వేచి చూస్తున్న వైభవ్
వైభవ్ సూర్యవంశీ భారత జట్టులో తన ప్రతిభను నిరూపించుకోవడానికి అవకాశం కోసం వేచి చూడాల్సి ఉంది. జట్టు టాప్ ఆర్డర్లో సంజు శాంసన్, అభిషేక్ శర్మ వంటి ఆటగాళ్లు నిలకడగా రాణిస్తుండటంతో, తుది జట్టులో చోటు దక్కించుకోవడం సవాలుగా మారింది. ఈ ఇద్దరు బ్యాటర్లు ఈ ఏడాది జరిగిన టీ20 ప్రపంచ కప్లో భారత్ టైటిల్ గెలవడంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో, ఓపెనింగ్ కాంబినేషన్కు మార్చేందుకు టీమ్ మేనేజ్మెంట్ ఇష్టపడడం లేదు. దీంతో వైభవ్కు అవకాశాలు దక్కడం లేదు.