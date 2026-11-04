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'వైభవ్​ విషయంలో అలా చేయాల్సింది కాదు- నా దృష్టిలో అది పొరపాటే'- సెలక్టర్లకు సచిన్ హెచ్చరిక!

Sachin On Vaibhav Sooryavanshi : చిన్న వయసులోనే వైభవ్ సూర్యవంశీకి నాయకత్వ బాధ్యతలు తీసుకోవడంపై సచిన్ తెందుల్కర్ తన అభిప్రాయాలను షేర్ చేసుకున్నారు. ఆయన ఏమన్నాడంటే?

Vaibhav Sooryavanshi Sachin Tendulkar
వైభవ్- సచిన్ (Source : IANS, ANI)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : November 4, 2026 at 10:20 AM IST

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చిన్న వయస్సులోనే యువ క్రికెటర్ వైభవ్ సూర్యవంశీకి నాయకత్వ బాధ్యతలు అప్పగించడంపై భారత క్రికెట్ దిగ్గజం సచిన్ తెందుల్కర్ తన అభిప్రాయాలను షేర్ చేసుకున్నాడు. 15ఏళ్ల వయసులోనే సూర్యవంశీకి వైస్​కెప్టెన్ బాధ్యతను అప్పగించడం తొందరపాటు నిర్ణయమేనని అన్నాడు. యువ ఆటగాళ్లకు మొదట రెడ్ బాల్ క్రికెట్‌లో (ఫస్ట్ క్లాస్ క్రికెట్) వీలైనన్ని ఎక్కువ మ్యాచ్‌లు ఆడే అవకాశం కల్పించాలని, దేశవాళీలో వాళ్లు క్రమంగా ఎదిగేలా చూడాలని ఆయన పేర్కొన్నాడు. తాజాగా రిడిట్ వేదికగా క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ సెషన్​లో సచిన్ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యానించాడు.

సూర్యవంశీ గురించి సచిన్ ఏమన్నాడు?
"దులీప్ ట్రోఫీలో వైభవ్​ను వైస్​కెప్టెన్‌గా నియమించడం తొందరపాటు నిర్ణయమని నా అభిప్రాయం. అతడి వయసు చాలా చిన్నది. అయితే దేశవాళీలో వైభవ్​ లాంటి యువ ఆటగాళ్లకు ఎక్కువగా రెడ్ బాల్ క్రికెట్‌లో మరిన్ని మ్యాచ్‌లు ఆడే అవకాశం ఇవ్వాలి. రెడ్ బాల్ క్రికెట్‌లో వాళ్లకు మరికొంత అనుభవం గడించేందుకు తగిన సమయం ఇవ్వాలి. అలా ఒక్కో దశలో ముందుకు తీసుకెళ్లాలి" అని సచిన్ అన్నాడు. కాగా, ఇదే సెషన్​లో తెందూల్కర్ మరికొన్ని ఆసక్తికర విషయాకు కూడా షేర్ చేసుకున్నారు.

అయితే 2026 దులీప్ ట్రోఫీలో వైభవ్​ను ఈస్ట్ జోన్ జట్టుకు వైస్​కెప్టెన్​గా నియమించారు. ఇక సౌత్​ జోన్​​తో ఫైనల్​ మ్యాచ్​ ఇషాన్ మైదానాన్ని వీడినప్పుడు కొంతసేపు కెప్టెన్​గా కూడా వ్యవహరించాడు. ఆ మ్యాచ్​లో తొలి ఇన్నింగ్స్​లో 44 పరుగులు చేసిన అతడు రెండో ఇన్నింగ్స్​లో 8 రన్స్ మాత్రమే నమోదు చేశాడు

టీమ్ఇండియాలో అవకాశం కోసం వేచి చూస్తున్న వైభవ్
వైభవ్ సూర్యవంశీ భారత జట్టులో తన ప్రతిభను నిరూపించుకోవడానికి అవకాశం కోసం వేచి చూడాల్సి ఉంది. జట్టు టాప్ ఆర్డర్‌లో సంజు శాంసన్, అభిషేక్ శర్మ వంటి ఆటగాళ్లు నిలకడగా రాణిస్తుండటంతో, తుది జట్టులో చోటు దక్కించుకోవడం సవాలుగా మారింది. ఈ ఇద్దరు బ్యాటర్లు ఈ ఏడాది జరిగిన టీ20 ప్రపంచ కప్‌లో భారత్ టైటిల్ గెలవడంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో, ఓపెనింగ్ కాంబినేషన్​కు మార్చేందుకు టీమ్ మేనేజ్​మెంట్ ఇష్టపడడం లేదు. దీంతో వైభవ్​కు అవకాశాలు దక్కడం లేదు.

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వైభవ్ సూర్యవంశీ వైస్​కెప్టెన్

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