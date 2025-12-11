Telangana Panchayat Elections Results2025

ETV Bharat / sports

'రోహిత్, విరాట్​కు గంభీర్ ఆ క్రెడిట్ ఇవ్వలేదు'- మాజీ క్రికెటర్!

గౌతమ్ గంభీర్​పై ఉతప్ప ఆరోపణలు- రోహిత్, విరాట్ కోహ్లీలతో విభేదాలు నిజమేనా?

Rohit Sharma and Virat Kohli
Rohit Sharma and Virat Kohli (Source : IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 11, 2025 at 3:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Uthappa On Gambhir : స్వదేశంలో సౌతాఫ్రికాతో భారత్ ఇటీవల వన్డే సిరీస్ నెగ్గడంలో స్టార్ బ్యాటర్లు రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ కీలక పాత్ర పోషించారు. రోహిత్ శర్మ మూడు మ్యాచ్​ల్లో రెండు హాఫ్ సెంచరీలతో మెరిస్తే, విరాట్ ఏకంగా రెండు సెంచరీలు, ఒక హాఫ్ సెంచరీ బాది సిరీస్​లో టాప్​ స్కోరర్​గా నిలిచాడు. అలాంటిది సిరీస్ విజయం తర్వాత ప్రెస్​కాన్ఫరెన్స్​లో పాల్గొన్న హెడ్​కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్ ఈ ఇద్దరి గురించి ప్రస్తావించలేదని మాజీ క్రికెటర్ రాబిన్ ఉతప్ప అన్నాడు. అలాగే గంభీర్ వాళ్లకు దక్కాల్సిన క్రెడిట్ ఇవ్వలేదని ఉతప్ప విమర్శించాడు.

"సౌతాఫ్రికా వన్డే సిరీస్ తర్వాత జరిగిన విలేకరుల సమావేశంలో రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీకి హెడ్ కోచ్​ గౌతమ్ గంభీర్ క్రెడిట్ ఇవ్వడం నేనైతే చూడలేదు. ఈ ఇద్దరు ఆటగాళ్లు సిరీస్​లో అద్భుతంగా బ్యాటింగ్ చేశారు. తమ ఫామ్​పై వస్తున్న సందేహాలకు ఈ ప్రదర్శనతో చెక్ పెట్టి అందరి నోళ్లు మూయించారు. అలాగే తాము ఫామ్​లో ఉంటే టీమ్ఇండియాకు ఎంత చేయగలరో అంత చేసి చూపించారు. అలాంటిది గంభీర్ వాళ్ల గురించి మాట్లాడకపోవడం మాత్రం విచిత్రంగా ఉంది" అని ఉతప్ప తన యూట్యూబ్ ఛానెల్​లో పేర్కొన్నాడు.

అయితే రోహిత్, విరాట్​కు హెడ్​కోచ్ గంభీర్​తో ఇప్పటికే విభేదాలు ఉన్నాయని ప్రచారం సాగుతున్న వేళ ఉతప్ప వ్యాఖ్యలు పుకార్లకు బలం చేకూరుస్తున్నాయి. 'నిజంగానే సీనియర్లు గంభీర్ పట్టించుకోవడం లేదా?' అన్న సందేహాలు క్రికెట్ అభిమానుల్లో కలుగుతున్నాయి. ఇక గతేడాది టీ20 వరల్డ్​కప్ నెగ్గిన అనంతరమే రో-కో పొట్టి ఫార్మాట్​కు రిటైర్మెంట్ ఇచ్చేశారు. అయితే గంభీర్ ఒత్తిడి వల్లే ఈ ఇద్దరూ టెస్టులకు గుడ్​ బై చెప్పారన్న ప్రచారం కూడా సాగుతోంది.

ఆస్ట్రేలియాలో రోహిత్ శర్మ అదుర్స్
ఈ ఏడాది అక్టోబర్​లో ఆస్ట్రేలియాలో జరిగిన మూడు మ్యాచ్‌ల వన్డే సిరీస్‌లో రోహిత్ శర్మ సంచలనం సృష్టించాడు. ఈ సిరీస్​లో హిట్‌మ్యాన్ 101 సగటుతో 202 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో ఒక సెంచరీ, ఒక అర్ధ సెంచరీ సాధించాడు. దీంతో రోహిత్​కు ఈ సిరీస్​లో ప్లేయర్ ఆఫ్ ది సిరీస్ అవార్డ్ దక్కింది. ఇక ఇప్పటిదాకా రోహిత్ శర్మ 279 వన్డేల్లో 271 ఇన్నింగ్స్‌లలో 11,516 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో వాటిలో 33 సెంచరీలు, 61 అర్ధ సెంచరీలు ఉన్నాయి.

స్వదేశంలో జరిగిన సిరీస్‌లో మెరిసిన విరాట్
మరోవైపు, విరాట్ భారత్​లో ఇటీవల దక్షిణాఫ్రికాతో జరిగిన సిరీస్‌లో అద్భుతంగా రాణించాడు. రెండు సెంచరీలు, ఒక అర్ధ సెంచరీ సహా 302 పరుగులు సాధించి ఔరా అనిపించాడు. రాంచీలో 135 పరుగులు, రాయ్‌పుర్‌లో 102 పరుగులు, విశాఖపట్నంలో 65 పరుగులు చేశాడు. దీంతో విరాట్​కు ప్లేయర్ ఆఫ్ ది సిరీస్ అవార్డు దక్కింది. ఓవరాల్​గా విరాట్ 308 వన్డేల్లో 296 ఇన్నింగ్స్‌ల్లో 14,557 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో 53 సెంచరీలు, 76 హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి.

రెండో ప్లేస్​కు దూసుకెళ్లిన విరాట్- ర్యాంకింగ్స్​లో 'రో-కో' డామినేషన్

కొత్త బ్రాండ్​తో విరాట్ కోహ్లీ అగ్రిమెంట్- ఆ కంపెనీతో నయా ఛాప్టర్ షురూ!

TAGGED:

ROHIT SHARMA AND VIRAT KOHLI
UTHAPPA ON GAMBHIR
GAMBHIR ON ROHIT AND KOHLI
ROHIT VIRAT KOHLI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.