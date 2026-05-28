'వైభవ్​ షాడోలో కెరీర్​కే ప్రమాదం - జైస్వాల్​ వెంటనే రాజస్థాన్​ను వీడాలి'- మాజీ క్రికెటర్

యశస్వీ జైస్వాల్​పై మాజీ క్రికెటర్ అంబటి రాయుడు కీలక వ్యాఖ్యలు- రాజస్థాన్ రాయల్స్​ జట్టును వీడాలంటూ కామెంట్స్!

Yashasvi Jaiswal- Suryavanshi (Source : AP News)
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 28, 2026 at 7:59 PM IST

Yashasvi Jaiswal IPL 2026 : రాజస్థాన్ రాయల్స్ ఈ సీజన్​లో క్వాలిఫయర్​ 2 దాకా వెళ్లడంలో యువ క్రికెటర్​ వైభవ్ సూర్యవంశీ కీలక పాత్ర పోషించాడనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. అయితే తనతోపాటు ఓపెనింగ్​ చేస్తున్న యశస్వీ జైస్వాల్ కూడా ప్రస్తుత సీజన్​లో మంచి ఇన్నింగ్సులే ఆడాడు. 15 మ్యాచ్​ల్లో 426 పరుగులు చేశాడు. స్ట్రైక్​ రేట్ 150+ ఉంది. ఈ గణాంకాలు చూస్తే ఒక ప్లేయర్​కు ఇది బెటర్​ సీజనే అని చెప్పవచ్చు. కానీ వైభవ్ తుఫాన్ ఇన్నింగ్స్​లు, రికార్డుల మధ్య జైస్వాల్ ఆటకు దక్కాల్సిన ప్రాధాన్యం దక్కడంలేదు. దీనిపై మాజీ క్రికెటర్ అంబటి రాయుడు కీలక వ్యాఖ్యలు చేశాడు. జైస్వాల్​కు క్రిడిట్ దక్కాలంటే అతడు రాజస్థాన్ జట్టును వీడాలని అభిప్రాయపడ్డాడు.

రాజస్థాన్​ను వీడాలి!
2020 నుంచి జైస్వాల్ ఐపీఎల్​లో రాజస్థాన్​ జట్టుకే ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నాడు. ఇప్పటివరకు 82 మ్యాచ్‌లు ఆడి 2592 పరుగులు సాధించాడు. ఈ సీజన్​లో 426 పరుగులు చేయడమే కాకుండా రెండు మ్యాచ్​ల్లో జట్టుకు కెప్టెన్​గానూ వ్యవహరించాడు. అయితే జైస్వాల్ తన సొంత మార్క్​ చూపించుకోవాలంటే రాజస్థాన్ నుంచి బయటకు రావాలని రాయుడు అన్నారు. వైభవ్ రాణించడంతో జైస్వాల్​కు తగిన గుర్తింపు దక్కడం లేదని అభిప్రాయపడ్డాడు. అతడు ఏ జట్టులోనైనా మ్యాచ్​ విన్నర్​గా రాణించగడలని పేర్కొన్నాడు. అందుకే వైభవ్ షాడో (నీడ)లో జైస్వాల్ ఉండకూడదని అన్నాడు. ఈ మేరకు ప్రముఖ స్పోర్ట్స్ వెబ్​సైట్ ఈఎస్​పీఎన్​ (ESPNCricinfo)తో వ్యాఖ్యానించాడు.

'ఎప్పుడు కూడా వైభవ్​ నీడలో జైస్వాల్ ఉండకూడదు. జైస్వాల్ ఏ జట్టులో ఉన్నా మ్యాచ్​ విన్నర్​గా రాణించగలడు. రానున్న రోజుల్లో వైభవ్ ఇతర ఆటగాళ్లను ఓవర్​ షాడో చేస్తూనే ఉంటాడు. అందుకే తనతో పోటీ లేని ఇంకో ఆటగాడితో జైస్వాల్ ఓపెనింగ్ చేస్తే బాగుంటుంది. అలా జరగాలంటే అతడు రాజస్థాన్​లోంచి బయటకు వచ్చి వేరే జట్టులో చేరాలి. ఎందుకంటే వైభవ్​తో కలిసి బ్యాటింగ్ చేస్తూ ప్రతీసారి అతడి నీడలోనే ఉండిపోవాలంటే ఎవరికైనా కష్టమే. తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉన్న స్టార్ క్రికెటర్ జైస్వాల్. అతను వేరే జట్టుకు వెళితే, తనంతట తానుగా మ్యాచ్‌లు గెలిపిస్తాడు. అతనికి ఆ స్వేచ్ఛ, ఆ ప్లాట్​ఫామ్ అవసరం. ఎందుకంటే వైభవ్​ ఇతర ప్లేయర్లను కూడా డామినేట్ చేస్తూనే ఉంటాడు. కాబట్టి అతడితో ఓ సీనియర్ బ్యాటర్​ ఓపెనింగ్​కు రావాలి. అతడు వైభవ్ నుంచి ఎదురయ్యే పోటీని తట్టుకొని, అతని విజయం పట్ల సంతోషించాలి. అంతేకానీ నాన్ స్ట్రైకర్‌ ఎండ్​లో ఉన్న బ్యాటర్​తో పోటీ పడకూడదు' అని రాయుడు అన్నాడు.

ఏ జట్టులోకి వెళ్లాలి?
ఒకవేళ జైస్వాల్ వేలంలోకి వస్తే అనేక ఫ్రాంచైజీలు అతడి కోసం పోటీ పడే అవకాశం ఉంటుంది. కానీ అతడికి మాత్రం ముంబయి ఇండియన్స్ జట్టు సూట్ అవుతుందని రాయుడు అభిప్రాయపడ్డాడు. ప్రస్తుతం జట్టులో స్టార్ ప్లేయర్ ఓపెనర్ రోహిత్ శర్మ కెరీర్ చివరి దశకు చేరుకుంటున్నందున, ముంబయికి జైస్వాల్ మంచి ఓపెనర్​గా సెట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుందని అన్నాడు.

