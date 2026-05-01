ETV Bharat / sports

'థర్డ్ అంపైర్ నిర్ణయం సరైనదే- అది క్లీన్ ఔట్'- క్యాచ్ కాంట్రవర్సీపై అశ్విన్!

Jason Holder- Rajat Patidar (Source : Associated Press)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 1, 2026 at 11:04 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Ravi Ashwin On Patidar Catch : గుజరాత్ టైటాన్స్​తో మ్యాచ్​లో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు కెప్టెన్ రజత్ పాటీదార్ క్యాచౌట్ ప్రస్తుతం క్రీడావర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. పాటీదార్ ఇచ్చిన క్యాచ్​ను అందుకునే ప్రయత్నంలో గుజరాత్ ఫీల్డర్ జేసన్ హోల్డర్ కింద పడ్డాడు. ఆ సమయంలో బంతి నేలను తాకినట్లు వీడియోలో కనిపించింది. అయితే థర్డ్ అంపైర్ దీనిని ఔట్​గా ప్రకటించడంతో వివాదం చెలరేగింది. దీనిపై ఒక్కొక్కరు ఒక్కోలా స్పందిస్తున్నారు. తాజాగా మాజీ క్రికెటర్ రవిచంద్రన్ అశ్విన్ కూడా దీనిపై మాట్లాడాడు.

అశ్విన్ యూట్యూబ్ ఛానెల్​లో మాట్లాడుతూ, థర్డ్ అంపైర్ నిర్ణయంపై తన అభిప్రాయం షేర్ చేసుకున్నాడు. అంపైర్ నిర్ణయం సరైందేననిఅన్నాడు. అయితే ఆర్సీబీ తరఫున చూస్తే పాటీదార్​ దురదృష్టవశాత్తు ఔటయ్యాడని అనిపిస్తుందని, అదే గుజరాత్ టైటాన్స్ తరఫున చూస్తే అది క్లియర్ ఔట్​గా కనిపిస్తుందని అన్నాడు. అయితే తటస్థ ప్రేక్షకుడిగా చూస్తే మాత్రం అది కచ్చితంగా ఫెయిర్ క్యాచ్ అని అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశాడు. అంతేకాదు లైవ్​లో బంతిని తన చేతిలో చూపిస్తూ నిబంధనలతో సహా ఓ ఉదాహరణ చెప్పాడు.

'ఇది క్రికెట్ మ్యాచ్​లో ఉపయోగించే కూకబూర (బంతి కంపెనీ) బాల్. ఈ బంతిని పట్టుకుంటే దాదాపు అది నా చేతిలో కవర్ అయిపోతుంది. అదే హోల్డర్ చేయ్యి నా కంటే ఇంకా పెద్దదిగా ఉంటుంది. అతడు బంతిని చేతిలో పట్టుకుంటే మొత్తం కవర్ అయిపోతుంది. అసలు చేతిలో బంతి ఉన్నట్లు కనిపించదు. అతడు కిందపడే సమయానికి తన వేళ్లతో బంతి కింద తాకకుండా కవర్ చేశాడు. నాకు తెలిసి బహుశా బంతి నేలను తాకి ఉండదు. ఇక ఆటలోని నిబంధనలు తెలుసుకోవడం ఇక్కడ మరో విషయం'

'ఫీల్డ్ అంపైర్లు గానీ, థర్డ్ అంపైర్ గానీ చాలా అనుభజ్ఞులు ఉంటారు. రిప్లైలో అంపైర్లు ఏ యాంగిల్​లో బంతిని గమనిస్తారనేదే నిబంధనల సారాంశం. అక్కడ హోల్డర్ క్యాచ్ అందుకున్న వెంటనే, తన వేళ్లతో బంతిని పూర్తిగా కవర్ చేస్తూ, దానిని నేలను తాకకుండా చూసుకున్నాడు. అందుకే ఇది ఆర్సీబీ తరఫున చూస్తే ఇది దురదృష్టం అనిపించవచ్చు. కానీ గుజరాత్ పాయింట్ ఆఫ్ ది వ్యూ లో చూసుకుంటే అది క్లీన్ క్యాచ్​లాగా అనిపిస్తుంది. అదే తటస్థ​ ప్రేక్షకుడి కోణంలో చూసుకుంటే అది రూల్ ప్రకారం సరైన నిర్ణయమే' అని అశ్విన్ చెప్పుకొచ్చాడు.

TAGGED:

PATIDAR CATCH CONTROVERSY
RAJAT PATIDAR CATCH VIDEO
THIRD UMPIRE CONTROVERSY
IPL 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.