రోహిత్ శర్మ న్యూ లుక్ వైరల్ - యంగ్ బాయ్గా కనిపిస్తున్న హిట్మ్యాన్!
రోహిత్ శర్మతో రవిశాస్త్రి ఫొటో- సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చేసిన మాజీ కోచ్- ఫుల్ వైరల్
Published : July 31, 2026 at 1:34 PM IST
Rohit Sharma Latest Photo : 2027 వరల్డ్కప్ టార్గెట్గా పెట్టుకున్న బ్యాటర్ రోహిత్ శర్మ ఫిట్నెస్పై స్పెషల్ ఫోకస్ చేస్తున్నాడు. ఈ క్రమంలోనే ఇటీవల బరువు తగ్గిన హిట్మ్యాన్ తాజాగా లుక్స్ కూడా మార్చేశాడు. గడ్డం తీసేసి క్లీన్ షేవ్ చేసుకున్నాడు. దీనికి సంబంధించిన ఫొటోను టీమ్ఇండియా మాజీ హెడ్ కోచ్ రవిశాస్త్రి ఎక్స్లో షేర్ చేశాడు. ప్రస్తుతం ఈ ఫొటో సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
'లండన్లో క్యాజువల్గా నడుస్తుంటే రోహిత్ శర్మ కలిశాడు. అనుకోకుండా అతడిని కలవడం చాలా బాగుంది' అని రవిశాస్త్రి పోస్టుకు క్యాప్షన్ రాసుకొచ్చాడు. ఇందులో గడ్డం తీసేసిన రోహిత్ నవ్వుతూ కనిపిస్తున్నాడు. అతడి లుక్ అదిరిపోయిందని ఫ్యాన్స్ కామెంట్ చేస్తున్నారు. ఈ ఫొటోలో రోహిత్ శర్మ వయసు 10ఏళ్లు తక్కువగా కనిపిస్తుందని పోస్టులు పెడుతున్నారు.
Great bumping into a relaxed Shaaaarma on a stroll in London @ImRo45 pic.twitter.com/g3NSLef3n5— Ravi Shastri (@RaviShastriOfc) July 31, 2026
Rohit Sharma's mass look in clean shave🔥 pic.twitter.com/zWuQkpfk7u— 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) July 30, 2026