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రోహిత్ శర్మ న్యూ లుక్ వైరల్ - యంగ్ బాయ్​గా కనిపిస్తున్న హిట్​మ్యాన్!

రోహిత్ శర్మతో రవిశాస్త్రి ఫొటో- సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చేసిన మాజీ కోచ్- ఫుల్ వైరల్

Rohit Sharma
Rohit Sharma (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 31, 2026 at 1:34 PM IST

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Rohit Sharma Latest Photo : 2027 వరల్డ్​కప్​ టార్గెట్​గా పెట్టుకున్న బ్యాటర్ రోహిత్ శర్మ ఫిట్​నెస్​పై స్పెషల్ ఫోకస్ చేస్తున్నాడు. ఈ క్రమంలోనే ఇటీవల బరువు తగ్గిన హిట్​మ్యాన్ తాజాగా లుక్స్ కూడా మార్చేశాడు. గడ్డం తీసేసి క్లీన్​ షేవ్ చేసుకున్నాడు. దీనికి సంబంధించిన ఫొటోను టీమ్ఇండియా మాజీ హెడ్ కోచ్ రవిశాస్త్రి ఎక్స్​లో షేర్ చేశాడు. ప్రస్తుతం ఈ ఫొటో సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారింది.

'లండన్‌లో క్యాజువల్​గా నడుస్తుంటే రోహిత్ శర్మ కలిశాడు. అనుకోకుండా అతడిని కలవడం చాలా బాగుంది' అని రవిశాస్త్రి పోస్టుకు క్యాప్షన్ రాసుకొచ్చాడు. ఇందులో గడ్డం తీసేసిన రోహిత్ నవ్వుతూ కనిపిస్తున్నాడు. అతడి లుక్ అదిరిపోయిందని ఫ్యాన్స్ కామెంట్ చేస్తున్నారు. ఈ ఫొటోలో రోహిత్ శర్మ వయసు 10ఏళ్లు తక్కువగా కనిపిస్తుందని పోస్టులు పెడుతున్నారు.

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