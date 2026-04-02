'చేతులు జోడించి వేడుకుంటున్నా- నువ్వు ఆ ప్లేస్​లో బ్యాటింగ్​ చెయ్'- పంత్​కు CSK మాజీ స్టార్ విన్నపం

దిల్లీతో మ్యాచ్​లో ఓపెనర్​గా రిషభ్ పంత్- 7 పరుగులకే రనౌట్​గా పెవిలియన్​కు- లఖ్​నవూ కెప్టెన్​కు అశ్విన్ రిక్వెస్ట్!

Rishabh Pant IPL
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 2, 2026 at 2:33 PM IST

Rishabh Pant IPL : దిల్లీ క్యాపిటల్స్​తో మ్యాచ్​లో లఖ్​నవూ సూపర్ జెయింట్స్ కెప్టెన్ రిషభ్ పంత్ ఓపెనింగ్ బ్యాటర్​గా వచ్చి అందర్నీ ఆశ్చర్యపర్చాడు. స్టార్ బ్యాటర్ మిచెల్ మార్ష్​తో కిలిసి ఇన్నింగ్స్​ ఆరంభించాడు. అయితే కొంతకాలం బ్రేక్ తర్వాత బరిలోకి దిగుతున్న పంత్​పై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. అందులోనూ ఓపెనర్​గా రావడంతో భారీ ఇన్నింగ్స్ ఖాయమని అనుకున్నారంతా. కానీ, దురదృష్టవశాత్తు అతడు 7 పరుగులు చేసి రనౌట్ అయ్యాడు. ​

దీంతో పంత్ బ్యాటింగ్ ఆర్డర్​ గురించి ప్రస్తుతం క్రీడావర్గాల్లో చర్చ జరుగుతోంది. ఓపెనింగ్ కలిసి రాకపోవడంతో మళ్లీ మిడిలార్డకు వెళ్లిపోతాడేమో అని వాదనలు వినిపిస్తున్నాయి. దీనిపై మ్యాచ్ అనంతరం పంత్ స్వయంగా మాట్లాడాడు. 'తదుపరి మ్యాచ్​లోనూ ఓపెనర్​గానే బ్యాటింగ్​కు వస్తావా?' అన్న ప్రశ్నకు '50- 50 ఛాన్స్ ఉంది' అని రిప్లై ఇచ్చాడు. అయితే ఈ వ్యవహారంపై మాజీ క్రికెటర్ రవిచంద్రన్ అశ్విన్ స్పందించాడు. మిగిలిన మ్యాచ్​ల్లోనూ ఓపెనర్​గానే రావాలంటూ తన యూట్యూబ్ ఛానెల్​లో మాట్లాడుతూ చెప్పాడు.

'రిషబ్ పంత్ ఔటైన తీరు చాలా దురదృష్టకరం. అయితే మ్యాచ్ అనంతరం అతడు మాట్లాడిన తీరు మరింత దురదృష్టకరం. 'తదుపరి మ్యాచ్​లోనూ ఓపెనర్​గానే వస్తావా?' అని అతడిని అడిగితే, '50- 50' అని సమాధానమిచ్చాడు. కానీ నేను మాత్రం చేతులు జోడించి నిన్ను వేడుకుంటున్నా. ప్లీజ్ ఈ సీజన్​లో మిగిలిన మ్యాచ్‌ల్లోనూ ఓపెనర్​గానే బరికి దిగు. జస్టిన్ లాంగర్ గానీ, లేదా లఖ్​నవూ టీమ్ మేనేజ్‌మెంట్‌లో ఎవరున్నా సరే, ఓపెనర్​గానే దిగి పవర్‌ ప్లేలో స్వేచ్ఛగా ఆడమని చెప్పాలి. అతడు మొత్తం 14 మ్యాచ్‌లూ ఓపెనర్‌గానే ఆడాలని అనుకుంటున్నా. ఒకవేళ తను పవర్ ప్లే తర్వాత బ్యాటింగ్​కు వస్తే, అతడిని అడ్డుకోవడం కోసం బౌలర్లు పక్కా ప్రణాళికలో బంతులేస్తారు. అందుకే తానొక్కడి కోసమే కాదు లఖ్​నవూ జట్టు కోసం అశ్విన్ ఓపెనర్​గానే ఆడాలి' అని అశ్విన్ తన యూట్యూబ్ ఛానెల్‌లో పేర్కొన్నాడు.

ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ (50- 50) ఛాన్స్
'తదుపరి మ్యాచ్​లో నేను ఓపెనర్​గా వస్తానా? అంటే అది 50 50 ఛాన్స్. కానీ ఈ సీజన్​లో నన్ను మాత్రం టాపార్డర్​లోనే చూస్తారు. ఇక దేని గురించైనా ఎక్కువగా ఆలోచించడం మంచిది కాదు. ముందుకు సాగిపోవడమే కోలుకోవడానికి ఉత్తమ మార్గం. కొన్ని విషయాలు మన అదుపులో ఉండవు. వాటి గురించి ఆలోచించడం మనల్ని మరింత వెనకడుగు వేసేలా చేస్తుంది. ముందుకు వెళ్తు సానుకూలంగా ఉండటమే ముఖ్యం' అని పంత్​ మ్యాచ్ అనంతరం రనౌట్​ను ఉద్దేశిస్తూ అన్నాడు.

సాధారణంగా మిడిలార్డర్ బ్యాటర్ అయిన పంత్, నిన్నటి మ్యాచ్​లో మిచెల్ మార్ష్​తో కిలిసి ఇన్నింగ్స్​ ఆరంభించాడు. అయితే దురదృష్టవశాత్తు అతడు రనౌట్ అయ్యాడు. ​ఈ మ్యాచ్​లో ముకేశ్ కుమార్ వేసిన మూడో ఓవర్ ఆరో బంతికి పంత్ దురదృష్టవశాత్తు రనౌట్ అయ్యాడు. క్రీజులో ఉన్న మార్ష్​ బంతిని స్టైట్ డ్రైవ్​గా బాదగా, నాన్​స్ట్రైకింగ్​లో ఉన్న పంత్ క్రీజులో నుంచి ముందుకు కదిలాడు. ఇంతలో బంతి ముకేశ్ చేతులకు తాకుతూ స్టంప్స్​ను గిరాటేసింది. దీంతో పంత్ పెవిలియన్ బాట పట్టాల్సి వచ్చింది.

ఆరోసారి
కాగా, ఐపీఎల్ హిస్టరీలో పంత్ ఇప్పటిదాకా 6సార్లు ఓపెనర్​గా ఇందులో 22 యావరేజ్​తో 132 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో ఒక హాఫ్ సెంచరీ ఉంది. ఇక ఓవరాల్​గా ఐపీఎల్​లో పంత్ 126 మ్యాచ్​లు ఆడాడు. మొత్తం 3560 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో 19 హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి.

ఐపీఎల్​లో ఓపెనర్‌గా పంత్

  • 69 పరుగులు (40)
  • 2 పరుగులు (8)
  • 32 పరుగులు (26)
  • 1 పరుగు (2)
  • 21 పరుగులు (18)
  • 7 పరుగులు (9)

లఖ్​నవూపై దిల్లీ క్యాపిటల్స్ గ్రాండ్ విక్టరీ- రిజ్వీ సూపర్ ఇన్నింగ్స్

10 పరుగులకే జడేజా 'వరల్డ్ రికార్డ్'- తొలి బ్యాటర్​గా పంత్ అరుదైన ఘనత

