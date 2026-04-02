'చేతులు జోడించి వేడుకుంటున్నా- నువ్వు ఆ ప్లేస్లో బ్యాటింగ్ చెయ్'- పంత్కు CSK మాజీ స్టార్ విన్నపం
దిల్లీతో మ్యాచ్లో ఓపెనర్గా రిషభ్ పంత్- 7 పరుగులకే రనౌట్గా పెవిలియన్కు- లఖ్నవూ కెప్టెన్కు అశ్విన్ రిక్వెస్ట్!
Published : April 2, 2026 at 2:33 PM IST
Rishabh Pant IPL : దిల్లీ క్యాపిటల్స్తో మ్యాచ్లో లఖ్నవూ సూపర్ జెయింట్స్ కెప్టెన్ రిషభ్ పంత్ ఓపెనింగ్ బ్యాటర్గా వచ్చి అందర్నీ ఆశ్చర్యపర్చాడు. స్టార్ బ్యాటర్ మిచెల్ మార్ష్తో కిలిసి ఇన్నింగ్స్ ఆరంభించాడు. అయితే కొంతకాలం బ్రేక్ తర్వాత బరిలోకి దిగుతున్న పంత్పై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. అందులోనూ ఓపెనర్గా రావడంతో భారీ ఇన్నింగ్స్ ఖాయమని అనుకున్నారంతా. కానీ, దురదృష్టవశాత్తు అతడు 7 పరుగులు చేసి రనౌట్ అయ్యాడు.
దీంతో పంత్ బ్యాటింగ్ ఆర్డర్ గురించి ప్రస్తుతం క్రీడావర్గాల్లో చర్చ జరుగుతోంది. ఓపెనింగ్ కలిసి రాకపోవడంతో మళ్లీ మిడిలార్డకు వెళ్లిపోతాడేమో అని వాదనలు వినిపిస్తున్నాయి. దీనిపై మ్యాచ్ అనంతరం పంత్ స్వయంగా మాట్లాడాడు. 'తదుపరి మ్యాచ్లోనూ ఓపెనర్గానే బ్యాటింగ్కు వస్తావా?' అన్న ప్రశ్నకు '50- 50 ఛాన్స్ ఉంది' అని రిప్లై ఇచ్చాడు. అయితే ఈ వ్యవహారంపై మాజీ క్రికెటర్ రవిచంద్రన్ అశ్విన్ స్పందించాడు. మిగిలిన మ్యాచ్ల్లోనూ ఓపెనర్గానే రావాలంటూ తన యూట్యూబ్ ఛానెల్లో మాట్లాడుతూ చెప్పాడు.
'రిషబ్ పంత్ ఔటైన తీరు చాలా దురదృష్టకరం. అయితే మ్యాచ్ అనంతరం అతడు మాట్లాడిన తీరు మరింత దురదృష్టకరం. 'తదుపరి మ్యాచ్లోనూ ఓపెనర్గానే వస్తావా?' అని అతడిని అడిగితే, '50- 50' అని సమాధానమిచ్చాడు. కానీ నేను మాత్రం చేతులు జోడించి నిన్ను వేడుకుంటున్నా. ప్లీజ్ ఈ సీజన్లో మిగిలిన మ్యాచ్ల్లోనూ ఓపెనర్గానే బరికి దిగు. జస్టిన్ లాంగర్ గానీ, లేదా లఖ్నవూ టీమ్ మేనేజ్మెంట్లో ఎవరున్నా సరే, ఓపెనర్గానే దిగి పవర్ ప్లేలో స్వేచ్ఛగా ఆడమని చెప్పాలి. అతడు మొత్తం 14 మ్యాచ్లూ ఓపెనర్గానే ఆడాలని అనుకుంటున్నా. ఒకవేళ తను పవర్ ప్లే తర్వాత బ్యాటింగ్కు వస్తే, అతడిని అడ్డుకోవడం కోసం బౌలర్లు పక్కా ప్రణాళికలో బంతులేస్తారు. అందుకే తానొక్కడి కోసమే కాదు లఖ్నవూ జట్టు కోసం అశ్విన్ ఓపెనర్గానే ఆడాలి' అని అశ్విన్ తన యూట్యూబ్ ఛానెల్లో పేర్కొన్నాడు.
An unfortunate run out for Rishabh Pant to begin the season 😮— IndianPremierLeague (@IPL) April 1, 2026
ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ (50- 50) ఛాన్స్
'తదుపరి మ్యాచ్లో నేను ఓపెనర్గా వస్తానా? అంటే అది 50 50 ఛాన్స్. కానీ ఈ సీజన్లో నన్ను మాత్రం టాపార్డర్లోనే చూస్తారు. ఇక దేని గురించైనా ఎక్కువగా ఆలోచించడం మంచిది కాదు. ముందుకు సాగిపోవడమే కోలుకోవడానికి ఉత్తమ మార్గం. కొన్ని విషయాలు మన అదుపులో ఉండవు. వాటి గురించి ఆలోచించడం మనల్ని మరింత వెనకడుగు వేసేలా చేస్తుంది. ముందుకు వెళ్తు సానుకూలంగా ఉండటమే ముఖ్యం' అని పంత్ మ్యాచ్ అనంతరం రనౌట్ను ఉద్దేశిస్తూ అన్నాడు.
సాధారణంగా మిడిలార్డర్ బ్యాటర్ అయిన పంత్, నిన్నటి మ్యాచ్లో మిచెల్ మార్ష్తో కిలిసి ఇన్నింగ్స్ ఆరంభించాడు. అయితే దురదృష్టవశాత్తు అతడు రనౌట్ అయ్యాడు. ఈ మ్యాచ్లో ముకేశ్ కుమార్ వేసిన మూడో ఓవర్ ఆరో బంతికి పంత్ దురదృష్టవశాత్తు రనౌట్ అయ్యాడు. క్రీజులో ఉన్న మార్ష్ బంతిని స్టైట్ డ్రైవ్గా బాదగా, నాన్స్ట్రైకింగ్లో ఉన్న పంత్ క్రీజులో నుంచి ముందుకు కదిలాడు. ఇంతలో బంతి ముకేశ్ చేతులకు తాకుతూ స్టంప్స్ను గిరాటేసింది. దీంతో పంత్ పెవిలియన్ బాట పట్టాల్సి వచ్చింది.
An unfortunate way to get out, & Pant walks back for 7(9) as a new opener for LSG. 💔🥹— Ritesh Tirkey (@ritesh36515) April 1, 2026
ఆరోసారి
కాగా, ఐపీఎల్ హిస్టరీలో పంత్ ఇప్పటిదాకా 6సార్లు ఓపెనర్గా ఇందులో 22 యావరేజ్తో 132 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో ఒక హాఫ్ సెంచరీ ఉంది. ఇక ఓవరాల్గా ఐపీఎల్లో పంత్ 126 మ్యాచ్లు ఆడాడు. మొత్తం 3560 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో 19 హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి.
ఐపీఎల్లో ఓపెనర్గా పంత్
- 69 పరుగులు (40)
- 2 పరుగులు (8)
- 32 పరుగులు (26)
- 1 పరుగు (2)
- 21 పరుగులు (18)
- 7 పరుగులు (9)
