'ఆ వరల్డ్​కప్​లో వాటర్ బాటిళ్లు మోసి పెద్ద ఇల్లు కట్టుకున్నా'- పార్థివ్ పటేల్

పార్థివ్ పటేల్ ఫన్నీ కామెంట్స్

Parthiv Patel
Parthiv Patel (Source : Parthiv Patel Insta Post)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 20, 2025 at 1:52 PM IST

2 Min Read
Parthiv Patel 2003 World Cup : 2003 వన్డే వరల్డ్​కప్​లో తోటి క్రికెటర్లకు మంచి నీళ్లు అందించి పెద్ద ఇల్లు కట్టుకున్నానని టీమ్ఇండియా మాజీ క్రికెటర్ పార్థివ్ పటేల్ సరదాగా వ్యాఖ్యానించాడు. ఇటీవల ఓ ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్న పటేల్ఈ కామెంట్స్ చేశాడు. ఇందులో నీళ్ల గురించి ప్రస్తావన రాగా పార్థివ్ ఫన్నీగా స్పందించాడు. 2003 వన్డే వరల్డ్​కప్​లో తన సహచర ఆటగాళ్లకు వాటర్ బాటిళ్లు మోసుకెళ్లి పెద్ద ఇల్లు కట్టుకున్నట్లు చమత్కరించాడు. అయితే ఆ టోర్నమెంట్​లో పార్థివ్​కు ఒక్క మ్యాచ్​లోనూ ఆడే ఛాన్స్ దక్కలేదు.

'నీళ్ల గురించి మాట్లాడకండి. నేను 85 వన్డే మ్యాచ్​ల్లో తోటి ప్లేయర్లకు నీళ్ల సీసాలు అందించాను. 2003 వరల్డ్​కప్​లో రాహుల్ ద్రవిడ్ వికెట్ కీపింగ్ చేస్తుంటే, నేను ప్లేయర్లకు వాటర్ బాటిళ్లు అందించాను. కానీ తోటి ప్లేయర్లకు డ్రింక్స్​ మోసుకెళ్లి ఆ సమయంలో నేను పెద్ద ఇల్లు కట్టుకున్నాను (నవ్వుతూ)' అని పార్థివ్ తాజాగా పాల్గొన్న ఇంటర్వ్యూలో చెప్పుకొచ్చాడు.

కాగా, 2002లో టెస్టు మ్యాచ్​తో పార్థివ్ అంతర్జాతీయ క్రికెట్​లోకి అడుగుపెట్టాడు. అప్పటికి పార్థివ్ వయసు 17ఏళ్లే! ఆ తర్వాతి ఏడాదే అతడికి వన్డే వరల్డ్​కప్​ జట్టులో చోటు దక్కింది. అయితే ఆ జట్టులో సీనియర్ ప్లేయర్ రాహుల్ ద్రవిడ్ వికెట్ కీపర్​గా ఉండడంతో పార్థివ్​కు టోర్నమెంట్​లో ఒక్క మ్యాచ్ కూడా ఆడే ఛాన్స్ రాలేదు. దీంతో టోర్నీ అంతా పార్థివ్ బెంచ్​కే పరిమితమయ్యాడు. ఆ టోర్నీలో సౌరభ్ గంగూలీ నేతృత్వంలోని టీమ్ఇండియా ఆసాంతం అద్భుత ప్రదర్శన కనబర్చి ఫైనల్​కు దూసుకెళ్లింది. కానీ ఫైనల్​లో ఆస్ట్రేలియాను ఢీ కొట్టిన భారత్ 125 పరుగుల తేడాతో ఓడి ట్రోఫీకి అడుగు దూరంలోనే నిలిచిపోయింది.

ఇక మొత్తం కెరీర్​లో పార్థివ్ 25 టెస్టు, 38 వన్డే, 2 టీ20 మ్యాచ్​లు ఆడాడు. టెస్టుల్లో 934 పరుగులు బాదగా, వన్డేల్లో 736 నమోదు చేశాడు. అయితే ఐపీఎల్​లో పార్థివ్ గణాంకాలు చెప్పుకోదగ్గట్లుగా ఉన్నాయి. ఐపీఎల్​లో తొలి ఎడిషన్​ నుంచే ఆడిన పార్థివ్ 2019 దాకా మొత్తం 139 మ్యాచ్​ల్లో బరిలోకి దిగాడు. ఐపీఎల్​లో 2848 పరుగులు చేశాడు. ఈ 11ఏళ్ల కెరీర్​లో అతడు పలు ఫ్రాంచైజీలకు ప్రాతినిధ్యం వహించాడు. 2019లో చివరిసారిగా ఐపీఎల్​లో ఆడాడు. ఇక 2020లో అంతర్జాతీయ క్రికెట్​కు రిటైర్మెంట్ ఇచ్చేశాడు.

