'ఆ వరల్డ్కప్లో వాటర్ బాటిళ్లు మోసి పెద్ద ఇల్లు కట్టుకున్నా'- పార్థివ్ పటేల్
Published : November 20, 2025 at 1:52 PM IST
Parthiv Patel 2003 World Cup : 2003 వన్డే వరల్డ్కప్లో తోటి క్రికెటర్లకు మంచి నీళ్లు అందించి పెద్ద ఇల్లు కట్టుకున్నానని టీమ్ఇండియా మాజీ క్రికెటర్ పార్థివ్ పటేల్ సరదాగా వ్యాఖ్యానించాడు. ఇటీవల ఓ ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్న పటేల్ఈ కామెంట్స్ చేశాడు. ఇందులో నీళ్ల గురించి ప్రస్తావన రాగా పార్థివ్ ఫన్నీగా స్పందించాడు. 2003 వన్డే వరల్డ్కప్లో తన సహచర ఆటగాళ్లకు వాటర్ బాటిళ్లు మోసుకెళ్లి పెద్ద ఇల్లు కట్టుకున్నట్లు చమత్కరించాడు. అయితే ఆ టోర్నమెంట్లో పార్థివ్కు ఒక్క మ్యాచ్లోనూ ఆడే ఛాన్స్ దక్కలేదు.
'నీళ్ల గురించి మాట్లాడకండి. నేను 85 వన్డే మ్యాచ్ల్లో తోటి ప్లేయర్లకు నీళ్ల సీసాలు అందించాను. 2003 వరల్డ్కప్లో రాహుల్ ద్రవిడ్ వికెట్ కీపింగ్ చేస్తుంటే, నేను ప్లేయర్లకు వాటర్ బాటిళ్లు అందించాను. కానీ తోటి ప్లేయర్లకు డ్రింక్స్ మోసుకెళ్లి ఆ సమయంలో నేను పెద్ద ఇల్లు కట్టుకున్నాను (నవ్వుతూ)' అని పార్థివ్ తాజాగా పాల్గొన్న ఇంటర్వ్యూలో చెప్పుకొచ్చాడు.
కాగా, 2002లో టెస్టు మ్యాచ్తో పార్థివ్ అంతర్జాతీయ క్రికెట్లోకి అడుగుపెట్టాడు. అప్పటికి పార్థివ్ వయసు 17ఏళ్లే! ఆ తర్వాతి ఏడాదే అతడికి వన్డే వరల్డ్కప్ జట్టులో చోటు దక్కింది. అయితే ఆ జట్టులో సీనియర్ ప్లేయర్ రాహుల్ ద్రవిడ్ వికెట్ కీపర్గా ఉండడంతో పార్థివ్కు టోర్నమెంట్లో ఒక్క మ్యాచ్ కూడా ఆడే ఛాన్స్ రాలేదు. దీంతో టోర్నీ అంతా పార్థివ్ బెంచ్కే పరిమితమయ్యాడు. ఆ టోర్నీలో సౌరభ్ గంగూలీ నేతృత్వంలోని టీమ్ఇండియా ఆసాంతం అద్భుత ప్రదర్శన కనబర్చి ఫైనల్కు దూసుకెళ్లింది. కానీ ఫైనల్లో ఆస్ట్రేలియాను ఢీ కొట్టిన భారత్ 125 పరుగుల తేడాతో ఓడి ట్రోఫీకి అడుగు దూరంలోనే నిలిచిపోయింది.
ఇక మొత్తం కెరీర్లో పార్థివ్ 25 టెస్టు, 38 వన్డే, 2 టీ20 మ్యాచ్లు ఆడాడు. టెస్టుల్లో 934 పరుగులు బాదగా, వన్డేల్లో 736 నమోదు చేశాడు. అయితే ఐపీఎల్లో పార్థివ్ గణాంకాలు చెప్పుకోదగ్గట్లుగా ఉన్నాయి. ఐపీఎల్లో తొలి ఎడిషన్ నుంచే ఆడిన పార్థివ్ 2019 దాకా మొత్తం 139 మ్యాచ్ల్లో బరిలోకి దిగాడు. ఐపీఎల్లో 2848 పరుగులు చేశాడు. ఈ 11ఏళ్ల కెరీర్లో అతడు పలు ఫ్రాంచైజీలకు ప్రాతినిధ్యం వహించాడు. 2019లో చివరిసారిగా ఐపీఎల్లో ఆడాడు. ఇక 2020లో అంతర్జాతీయ క్రికెట్కు రిటైర్మెంట్ ఇచ్చేశాడు.