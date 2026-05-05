'టికెట్ కోసం రూ.5 కోట్లు డిమాండ్' - TMCని వీడిన మాజీ క్రికెటర్- దీదీపై సంచలన ఆరోపణలు!

ఎన్నికల ఫలితాల మర్నాడే టీఎంసీకి భారీ షాక్- పార్టీతో సంబంధం తెంచుకున్న టీమ్ఇండియా మాజీ ఆటగాడు- మమత ప్రభుత్వంపై తీవ్ర ఆరోపణలు

Manoj Tiwari (Source : IANS)
Published : May 5, 2026 at 9:41 PM IST

Manoj Tiwari TMC : అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఘోర పరాజయం చవిచూసిన తృణమూల్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి మరో భారీ షాక్ తగిలింది. ఫలితాలు వెలువడ్డ మరుసటి రోజే ఆ పార్టీతో మాజీ మంత్రి, టీమ్ఇండియా మాజీ క్రికెటర్ మనోత్ తివారీ సంబంధాలు తెంచుకున్నాడు. ఈ క్రమంలో ఆ పార్టీపై మనోజ్ సంచలన ఆరోపణలు చేశాడు. ఈ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో టికెట్ కోసం రూ.5 కోట్లు డిమాండ్ చేశారని అన్నాడు. డబ్బులు చెల్లించిన వాళ్లకే పార్టీ టికెట్ ఇచ్చిందని ఆరోపించాడు.

డబ్బులివ్వనుందుకే టికెట్ నిరాకరించారు!
హౌరా జిల్లా శివ్‌పూర్ నియోజకవర్గంలో మనోజ్ తివారి సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే. అయితే ఈసారి తనకు పార్టీ టికెట్ ఇవ్వాలంటే రూ.5 కోట్ల డిమాండ్ చేసిందని ఆరోపించారు. ఈ డబ్బు ఇచ్చేందుకు నిరాకరించినందుకే శివ్‌పూర్ నియోజకవర్గం నుంచి పార్టీ తనకు టికెట్ ఇవ్వలేదని అన్నాడు. అలాగే ఈ ఎన్నికల్లో పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు చెల్లించిన వాళ్లకే టికెట్లు ఇచ్చారని తెలిపాడు. కనీసం 70 - 72 మంది అభ్యర్థులు టికెట్ల కోసం దాదాపు రూ. 5 కోట్ల నగదు చెల్లించారని చెప్పాడు. అయితే దీనిపై తృణముల్ స్పందించాల్సి ఉంది.

2021లోనే ఎమ్మెల్యే!
2021 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో మనోజ్ తివారి టీఎంసీ నుంచి ఎమ్మెల్యేగా గెలుపొందారు. ఆయన శివ్​పుర్ స్థానంలో పోటీ చేశారు. బీజేపీ అభ్యర్థి రతిన్ చక్రవర్తిపై 30వేలకు పైచిలుకు ఓట్లతో మెజార్టీ సాధించారు. అనంతరం మంత్రిగా అవకాశం దక్కింది. మమతా బెనర్జీ కేబినెట్​లో క్రీడాశాఖ మంత్రిగానూ పని చేశాడు. అయినప్పటికీ తృణమూల్ కాంగ్రెస్‌లో అంతర్గత ప్రజాస్వామ్యం కొరవడిందని తాజాగా ఆరోపించాడు.

టీఎంసీపై ఆరోపణలు!
అయితే తనకు రాజకీలపై ఆసక్తి లేకపోయినా మమత తనకు టికెట్ ఆఫర్ చేశారని మనోజ్ చెప్పుకొచ్చాడు. అతడిని 2019 సాధారణ ఎన్నికల్లో లోక్​సభ టికెట్ ఆఫర్ చేసినట్లు చెప్పాడు. అయితే అప్పుడు ఆ ఆఫర్​ను సున్నితంగా రిజెక్ట్ చేశానని అన్నాడు. రెండేళ్ల తర్వాత మరోసారి 2021లో ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేయాలని కోరారని తెలిపాడు.

'2019 లోక్‌సభ ఎన్నికల్లో ఎన్నికల్లో పోటీ చేయమని మమత నన్ను కోరారు. అయితే ఆ సమయంలో నేను ఐపీఎల్‌లో పంజాబ్ కింగ్స్ తరఫున ఆడుతున్నా. అలాగే రంజీ ట్రోఫీలో ఆడటంపై తీవ్రంగా దృష్టి సారించాను. అప్పుడే దీదీ (మమతా) నన్ను లోక్‌సభ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయమని కోరారు. కానీ నేను మర్యాదపూర్వకంగా తిరస్కరించాను. మళ్లీ 2021 ఎన్నికలకు ముందు, దీదీ నన్ను మళ్లీ పిలిచి శివపూర్ నుంచి ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేయమని అడిగారు. అప్పుడు సరేనని పోటీచేశాను. తొలిసారే ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికయ్యాను' అని అన్నాడు.

నేను పవర్ లేని మంత్రిని!
అయితే మంత్రిగా తనకు గౌరవం దక్కలేదని అన్నాడు. మినిస్టర్ అయినప్పటికీ సొంత నియోజకవర్గంలో అభివృద్ధి చేసుకోలేదని అన్నాడు. "నేను పేరుకే రాష్ట్ర మంత్రిని. నాకు ఎలాంటి పవర్ ఉండేది కాదు. ఓసారి క్షేత్రస్థాయి మంత్రులందరితో సీఎం మమత ఏర్పాటు చేసిన సమావేశానికి నేను హాజరయ్యాను. ఆ మీటింగ్​లో నేను లేచి నిలబడి 'దీదీ, నేను ఒక విషయాన్ని మీ దృష్టికి తీసుకురావాలనుకుంటున్నాను' అని అంటుండగా, నన్ను మధ్యలోనే ఆపేసి 'మీతో చర్చించే అంత సమయం నాకు లేదు' అని అన్నారు" అని మనోజ్ తెలిపాడు.

నా నియోజకవర్గం అభివృద్ధి కాలేదు!
హౌరా జిల్లాలో మురుగునీటి, డ్రైనేజీ వ్యవస్థ చాలా అధ్వాన్నంగా ఉందని అన్నాడు. చాలా కాలంగా ఉన్న ఈ సమస్యను పరిష్కరించాలని నేను ఎంతో ప్రయత్నించాను. కానీ నాకు మద్దతు కరవైంది. "ఒక ఎమ్మెల్యేగా, నేను నా నియోజకవర్గంలో డ్రైనేజీ పనుల కోసం అన్ని చోట్లా తిరిగేవాడిని. కానీ ఏళ్ల తరబడి హౌరా మున్సిపాలిటీని కొందరు నియంత్రిస్తున్నారు. అభివృద్ధి గురించి వాళ్లు ఎప్పుడూ ఆలోచించలేదు. అభివృద్ధి పనులకు అడ్డుపడ్డారు" అని మనోజ్ అన్నాడు.

