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'క్రికెట్ మ్యాచ్​ మధ్యలో కండోమ్ యాడ్స్ ఏంటి?'- BCCIపై మాజీ క్రికెటర్ ఫైర్

భారత్ వర్సెస్ ఇంగ్లాండ్ మ్యాచ్- ప్రకటనలపై మాజీ క్రికెటర్ తీవ్ర అసహనం- సోషల్ మీడియాలో పోస్టు వైరల్

Ind vs Eng
Ind vs Eng (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 5, 2026 at 7:26 PM IST

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Ind vs Eng T20 Advertisement : టీమ్ఇండియా ప్రస్తుతం ఇంగ్లాండ్ పర్యటనలో ఉంది. అక్కడ ఆతిథ్య జట్టుతో ఐదు మ్యాచ్​ల టీ20 సిరీస్​ ఆడుతోంది. ఇందులో భాగంగానే శనివారం ఇరుజట్ల మధ్య రెండో టీ20 మ్యాచ్ జరిగింది. అయితే మ్యాచ్ జరుగుతుండగా మధ్యలో వచ్చిన ఓ అడ్వర్టైజ్​మెంట్​పై మాజీ క్రికెటర్ క్రితి ఆజాద్ తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. ఈ మేరకు సోషల్ మీడియా అకౌంట్​ ఎక్స్​లో బీసీసీఐను ఓ పోస్టు షేర్ చేశారు. ​

జులై 4న మాంచెస్టర్‌లోని ఎమిరేట్స్ ఓల్డ్ ట్రాఫోర్డ్‌ వేదికగా భారత్ - ఇంగ్లాండ్ జట్ల మధ్య రెండో T20 మ్యాచ్ జరిగింది. ఈ మ్యాచ్ లైవ్ టెలికాస్ట్​ సమయంలో మధ్య మధ్యలో కండోమ్ ప్రకటనలు ప్రసారం కావడంపై క్రితి ఆజాద్ అసహనం వ్యక్తం చేశారు. క్రికెట్ మ్యాచ్​లను భారత్​లో చిన్న పిల్లలు సైతం ఇష్టంగా చూస్తారని, అలాంటి మ్యాచ్​ల మధ్యలో ఇలాంటి అడల్ట్ కంటెంట్​ యాడ్​లు ఎందుకని బీసీసీఐని ప్రశ్నించారు. దీనిపై వీలైనంత త్వరగా స్పందించి తగు చర్యలు తీసుకోవాలని సోషల్ మీడియా పోస్ట్​లో రాసుకొచ్చారు. అయితే దీనిపై బీసీసీఐ నుంచి ఇప్పటిదాకా ఎలాంటి స్పందన రాలేదు.

కాగా, క్రితి ఆజాద్ చేసిన ఈ పోస్టు వైరల్ కావడంతో ఇది సోషల్ మీడియాలో కొత్త చర్చకు దారితీసింది. ఆయన వాదదను సమర్థిస్తూ పలువురు నెటిజన్లు రీ ట్వీట్లు చేశారు. ఆయన చెప్పింది నిజమేనని, క్రికెట్ మ్యాచ్​ల మధ్య ఇలాంటి యాడ్స్ రావడం కరెక్ట్ కాదని కొందరు అభిప్రాయపడ్డారు. అయితే మరికొందరు మాత్రం ఆజాద్ కామెంట్స్​ను వ్యతిరేకిస్తున్నారు. కండోమ్ ప్రకటనలు అశ్లీల కంటెంట్‌కు బదులుగా సురక్షితమైన లైంగిక సంబంధం, పిల్లలలో అవగాహన ప్రోత్సహిస్తాయని మరికొందరు కామెంట్ చేస్తున్నారు. ఇది సిగ్గుపడాల్సిన విషయం కాదని, నియంత్రణ, భద్రత గురించి పిల్లలకు నేర్పించడానికి ఇది ఒక మంచి మార్గమని తమ కామెంట్లలో తెలియజేశారు. ప్రస్తుత ప్రపంచంలో కండోమ్‌ వాడకంపై ప్రజలకు దీనిపై అవగాహన కల్పించాలని కామెంట్ చేశారు.

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