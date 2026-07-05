'క్రికెట్ మ్యాచ్ మధ్యలో కండోమ్ యాడ్స్ ఏంటి?'- BCCIపై మాజీ క్రికెటర్ ఫైర్
భారత్ వర్సెస్ ఇంగ్లాండ్ మ్యాచ్- ప్రకటనలపై మాజీ క్రికెటర్ తీవ్ర అసహనం- సోషల్ మీడియాలో పోస్టు వైరల్
Published : July 5, 2026 at 7:26 PM IST
Ind vs Eng T20 Advertisement : టీమ్ఇండియా ప్రస్తుతం ఇంగ్లాండ్ పర్యటనలో ఉంది. అక్కడ ఆతిథ్య జట్టుతో ఐదు మ్యాచ్ల టీ20 సిరీస్ ఆడుతోంది. ఇందులో భాగంగానే శనివారం ఇరుజట్ల మధ్య రెండో టీ20 మ్యాచ్ జరిగింది. అయితే మ్యాచ్ జరుగుతుండగా మధ్యలో వచ్చిన ఓ అడ్వర్టైజ్మెంట్పై మాజీ క్రికెటర్ క్రితి ఆజాద్ తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. ఈ మేరకు సోషల్ మీడియా అకౌంట్ ఎక్స్లో బీసీసీఐను ఓ పోస్టు షేర్ చేశారు.
జులై 4న మాంచెస్టర్లోని ఎమిరేట్స్ ఓల్డ్ ట్రాఫోర్డ్ వేదికగా భారత్ - ఇంగ్లాండ్ జట్ల మధ్య రెండో T20 మ్యాచ్ జరిగింది. ఈ మ్యాచ్ లైవ్ టెలికాస్ట్ సమయంలో మధ్య మధ్యలో కండోమ్ ప్రకటనలు ప్రసారం కావడంపై క్రితి ఆజాద్ అసహనం వ్యక్తం చేశారు. క్రికెట్ మ్యాచ్లను భారత్లో చిన్న పిల్లలు సైతం ఇష్టంగా చూస్తారని, అలాంటి మ్యాచ్ల మధ్యలో ఇలాంటి అడల్ట్ కంటెంట్ యాడ్లు ఎందుకని బీసీసీఐని ప్రశ్నించారు. దీనిపై వీలైనంత త్వరగా స్పందించి తగు చర్యలు తీసుకోవాలని సోషల్ మీడియా పోస్ట్లో రాసుకొచ్చారు. అయితే దీనిపై బీసీసీఐ నుంచి ఇప్పటిదాకా ఎలాంటి స్పందన రాలేదు.
Children are watching live the international T20 match between India versus England being played at Old Trafford. Isn’t it a shame that an adult advertisement of Durex comes on the screen.@BCCI to take note.— Kirti Azad (@KirtiAzaad) July 4, 2026
కాగా, క్రితి ఆజాద్ చేసిన ఈ పోస్టు వైరల్ కావడంతో ఇది సోషల్ మీడియాలో కొత్త చర్చకు దారితీసింది. ఆయన వాదదను సమర్థిస్తూ పలువురు నెటిజన్లు రీ ట్వీట్లు చేశారు. ఆయన చెప్పింది నిజమేనని, క్రికెట్ మ్యాచ్ల మధ్య ఇలాంటి యాడ్స్ రావడం కరెక్ట్ కాదని కొందరు అభిప్రాయపడ్డారు. అయితే మరికొందరు మాత్రం ఆజాద్ కామెంట్స్ను వ్యతిరేకిస్తున్నారు. కండోమ్ ప్రకటనలు అశ్లీల కంటెంట్కు బదులుగా సురక్షితమైన లైంగిక సంబంధం, పిల్లలలో అవగాహన ప్రోత్సహిస్తాయని మరికొందరు కామెంట్ చేస్తున్నారు. ఇది సిగ్గుపడాల్సిన విషయం కాదని, నియంత్రణ, భద్రత గురించి పిల్లలకు నేర్పించడానికి ఇది ఒక మంచి మార్గమని తమ కామెంట్లలో తెలియజేశారు. ప్రస్తుత ప్రపంచంలో కండోమ్ వాడకంపై ప్రజలకు దీనిపై అవగాహన కల్పించాలని కామెంట్ చేశారు.
Sir, condoms are not like cigarette or alcohol. Condoms are not harmful. They save a person from STDs and unwanted pregnancies. These shld be promoted not banned. It might be uncomfortable for you but its necessary. Next u will say ban sanitary pads advt too.— Creative indian (@Creativeindian5) July 5, 2026
Because of your mentality which is majority of Indians…. India lacks in sex education and sex is taboo in today’s modern world.— Unfiltered Tweets (@SocialBacterias) July 5, 2026