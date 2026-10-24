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ముంబయి ఇండియన్స్ హెడ్​కోచ్​గా పొలార్డ్- అధికారిక ప్రకటన​

ముంబయి ఇండియన్స్​ తమ కొత్త హెడ్ కోచ్​ను నియమించుకుంది. ఈ బాధ్యతలను పొలార్డ్​కు అప్పగిస్తున్నట్లు అధికారిక ప్రకటన చేసింది.

Mumbai Indians New Coach
పొలార్డ్ (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 24, 2026 at 10:41 AM IST

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Mumbai Indians New Coach : ఐదుసార్లు ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్) ఛాంపియన్‌ ముంబయి ఇండియన్స్ కీలక ప్రకటన చేసింది. తమ జట్టు హెడ్​కోచ్​గా మాజీ క్రికెటర్ కీరణ్ పొలార్డ్​ను నియమించింది. ఈమేరకు అధికారిక ప్రకటన చేసింది. ప్రస్తుతం అదే జట్టుకు బ్యాటింగ్​ కోచ్​గా ఉన్న పొలార్డ్​కు తాజాగా హెడ్​కోట్​గా ప్రమోషన్ ఇచ్చింది. కాగా, ముంబయి ఇండియన్స్ ఫ్రాంచైజీతో పొలార్డ్​కు 16ఏళ్ల అనుబంధం ఉంది. ఇక 2017-2026 మధ్య కాలంలో ఆ జట్టుకు శ్రీలంక మాజీ ప్లేయర్ మహేల జయవర్దనే హెడ్​కోచ్​గా ఉన్నాడు. అతడు రీసెంట్​గానే తన బాధ్యల నుంచి తప్పుకున్నాడు. దీంతో అతడి స్థానంలో మేనేజ్​మెంట్ పొలార్డ్​ను నియమించింది.

పొలార్డ్ నియామకంపై కో ఓనర్ నీతా అంబానీ ఎక్స్​లో ఓ పోస్టు చేశారు. "పొలార్డ్ 22ఏళ్ల యువకుడిగా ఉన్నప్పుడు ముంబయి ఇండియన్స్‌ జట్టుతో చేరాడు. అతడు గత పదహారేళ్లుగా మా కుటుంబంలో ఒకడిగా మారిపోయాడు. ఒక ఆటగాడిగా, అతను మాకు ఎన్నో మరపురాని క్షణాలను అందించాడు. ఒక కోచ్‌గా, అతను తన అనుభవాన్ని, అభిరుచిని ఆటపై తనకున్న లోతైన అవగాహనను పంచుకుంటూనే ఉన్నాడు. హెడ్​గా కొత్త బాధ్యతను స్వీకరించడం మాకు ఆనందాన్ని కలిగిస్తుంది. మంబయి జెర్సీ ధరించడం, ముంబయి కోసం ఆడటానికి ఏం కావాలో అతడికి బాగా తెలుసు. అతను ఈ పాత్రను సమర్థంగా నిర్వర్తిస్తాడని నేను నమ్మకంగా ఉన్నాను. ఈ కొత్త ప్రయాణంలో పొలార్డ్​కు విజయాలు కలగాలని కోరుకుంటున్నాను" అని నీతా అంబాని పేర్కొన్నారు.

నాకెంతో గౌరవం- పొలార్డ్
జట్టు ప్రధాన కోచ్​గా నియామకం కావడంపై పొలార్డ్ స్పందించాడు. ఇది తనకు దక్కిన గౌరవం అని అన్నాడు. 'ముంబయి ఇండియన్స్ హెడ్​కోచ్​గా ప్రమోట్ అవ్వడం నాకు దక్కిన గౌరవం. నా జీవితంలో, కెరీర్‌లో ముంబయి ఫ్రాంచైజీ ఒక ముఖ్యమైన భాగం. ఈ జట్టుతో, ఆటగాళ్లతో, మేనేజ్​మెంట్​తో నాకు ఉన్న బంధం నాకు చాలా విలువైనది. ఒక ఆటగాడిగా, ఆ తర్వాత కోచ్‌గా ఈ ప్రయాణం చేశాను. ఇప్పుడు హెడ్​కోచ్ పదవితో నాపై ఎలాంటి బాధ్యత ఉందో నాకు తెలుసు. నాపై నమ్మకం ఉంచినందుకు మేనేజ్​మెంట్ నీతా అంబానీ, ఆకాశ్ అంబానీ కుటుంబానికి నేను కృతజ్ఞుడను. ఆటగాళ్లు, సహాయక సిబ్బందితో కలిసి పనిచేయడానికి, జట్టు వారసత్వాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి, ముంబయి పల్టాన్‌కు విజయాలు అందించేందుకు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నాను' అని పొలార్డ్ అన్నాడు.

16ఏళ్లుగా ఒకే ఫ్రాంచైజీతో
కాగా, 2010లో పొలార్డ్ ముంబయి ఇండియన్స్​ జట్టులో చేరాడు. అప్పుడు అతడి వయసు 22 ఏళ్లు. ఆటగాడిగా 13ఏళ్లు (2022 దాకా) ముంబయికే ఆడాడు. ఆ తర్వాత అదే ఫ్రాంచైజీకి కోచ్​గా సేవలు అందిస్తున్నాడు. అలా 16ఏళ్లుగా ఐపీఎల్​లో పొలార్డ్ కేవలం ముంబయి ఫ్రాంచైజీతోనే ఉన్నాడు. ప్లేయర్​గా 189 మ్యాచ్​లు ఆడాడు. ఇందులో 3,412 పరుగులు చేశాడు. ఇక బౌలింగ్​లోనూ అప్పుడప్పుడు ప్రభావం చూపించాడు. ఐపీఎల్ కెరీర్​లో 69 వికెట్లు పడగొట్టాడు. ఇక ముంబయి ఐపీఎల్ ఛాంపియన్​గా నిలిచిన ఐదు (2013, 2015, 2017, 2019, 2020) సీజన్లలోనూ పొలార్డ్ జట్టులో సభ్యుడిగా ఉన్నాడు.

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