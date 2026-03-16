'మనం దిగజారిపోయాం- ఇక ఐసీసీ ట్రోఫీలను దొంగతనం చేయాలా?'- పాకిస్థాన్ వరుస ఓటములపై మాజీ క్రికెటర్ ఫైర్

బంగ్లాదేశ్​తో వన్డే సిరీస్​లో ఓడిన పాకిస్థాన్- తీవ్ర నిరాశలో మాజీ క్రికెటర్ కమ్రాన్ అక్మల్- పీసీబీపై ఫుల్ ఫుల్​!

Pakistan Cricket Team
Pakistan Cricket Team (Source : IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 16, 2026 at 11:00 AM IST

Kamran Akmal On Pakistan Cricket : పాకిస్థాన్ క్రికెట్ రోజురోజుకూ పతనం అవుతోంది. ఇటీవల టీ20 వరల్డ్​కప్​లో సెమీఫైనల్​కు చేరడంలో విఫలమైన పాక్, తాజాగా బంగ్లాదేశ్​తో వన్డే సిరీస్​ను కోల్పోయింది. దీంతో పాక్ అభిమానులు తీవ్ర నిరాశకు గురయ్యారు. ఈ క్రమంలో సిరీస్ ఓటమిపై పాక్​ మాజీ క్రికెటర్ కమ్రాన్ అక్మల్ సొంత జట్టుపైనే తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడ్డాడు. పాకిస్థాన్ క్రికెట్ పూర్తిగా పతనం అవుతుందని, ఇది ఇలాగే కొనసాగితే నెదర్లాండ్స్​పైనా ఓటమి ఎదుర్కోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుందని విమర్శించాడు. కనీసం ద్వైపాక్షిక సిరీస్​లు నెగ్గకపోతే ఐసీసీ ట్రోఫీలు ఎలా గెలిచేదంటూ ఫైర్ అయ్యాడు.

బంగ్లాతో పాక్​ సిరీస్​ కోల్పోయిన తర్వాత కమ్రాన్ అక్మల్ ఓ షో లో మాట్లాడుతూ తీవ్ర అసహనానికి గురయ్యాడు. 'పాకిస్థాన్ క్రికెట్ రోజురోజుకూ నాశనం అవుతోంది. వరుసగా సిరీస్​లు ఓడిపోతున్నాం. అయినప్పటికీ పాక్​ క్రికెట్ బోర్డు (PCB)లో మాత్రం ఎవరిపైనా వేటు పడకపోవడం విస్మయం కలిగిస్తోంది. పాకిస్థాన్ క్రికెట్ గురించి ఒక్కసారి ఆలోచించండి. మనం ఏ స్థాయికి దిగజారిపోయామో గమనించండి. పాక్​తో మూడు వన్డేల సిరీస్ ఆడే అవకాశం దక్కితే, మనల్ని ఓడించి తాము కూడా ‘టెస్ట్ హోదా’ సాధించవచ్చని నెదర్లాండ్స్ జట్టు కూడా ఆలోచిస్తుందేమో. మన ఆటను ఒక కామెడీగా మార్చేశారు. ఎవరికి కూడా ఏమాత్రం పట్టింపు లేదు'

'రీసెంట్​గా బంగ్లాదేశ్​తో మ్యాచ్​లో ఎలాంటి ప్రయోగాలు చేశారు? అది బ్యాటింగ్​కు అనుకూలించే పిచ్. అలాంటిది టాస్ నెగ్గితే బ్యాటింగ్ కాకుండా, బౌలింగ్ ఎందుకు తీసుకున్నారు? నిజానికి బంగ్లా 350+ స్కోర్ చేయాల్సింది. కానీ చివర్లో లిట్టన్ దాస్ నెమ్మదిగా ఆడడం వల్ల 290 వద్దే ఆగిపోయింది. ఇది సిరీస్​ను డిసైడ్ చేసే మ్యాచ్. ద్వైపాక్షిక సిరీస్​ల్లోనే విజయం సాధించలేనప్పుడు, ఐసీసీ ఈవెంట్ల కోసం ఎలాంటి ప్రణాళికలు రచిస్తున్నారు. కొంపదీసి ఐసీసీ ట్రోఫీని దొంగిలించాలని ప్లాన్స్ చేస్తున్నారా?' అని అక్మల్ ఫైర్ అయ్యాడు.

కాగా, మూడు వన్డే సిరీస్​ కోసం పాకిస్థాన్​ రీసెంట్​గా బంగ్లాదేశ్ పర్యటనకు వెళ్లింది. ఈ సిరీస్​లో తొలి వన్డేలో ఆతిథ్య బంగ్లా నెగ్గగా, రెండో మ్యాచ్​లో పాకిస్థాన్ విజయం సాధించింది. దీంతో సిరీస్​ 1-1తో సమం అయ్యింది. ఇక ఇరుజట్ల మధ్య సిరీస్ డిసైడర్ మ్యాచ్ ఆదివారం జరిగింది. ఇందులో తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన బంగ్లాదేశ్ 50 ఓవర్లలో 290-5 స్కోర్ చేసింది. అనంతరం ఛేదనలో పాకిస్థాన్ ఓవర్లన్నీ ఆడి 279 పరుగులకు ఆలౌటైంది. సల్మాన్ అలీ అఘా (106) సెంచరీ వృథా అయ్యింది. దీంతో 2-1 తేడాతో బంగ్లా సిరీస్​ను పట్టేసింది.

