'మనం దిగజారిపోయాం- ఇక ఐసీసీ ట్రోఫీలను దొంగతనం చేయాలా?'- పాకిస్థాన్ వరుస ఓటములపై మాజీ క్రికెటర్ ఫైర్
బంగ్లాదేశ్తో వన్డే సిరీస్లో ఓడిన పాకిస్థాన్- తీవ్ర నిరాశలో మాజీ క్రికెటర్ కమ్రాన్ అక్మల్- పీసీబీపై ఫుల్ ఫుల్!
Published : March 16, 2026 at 11:00 AM IST
Kamran Akmal On Pakistan Cricket : పాకిస్థాన్ క్రికెట్ రోజురోజుకూ పతనం అవుతోంది. ఇటీవల టీ20 వరల్డ్కప్లో సెమీఫైనల్కు చేరడంలో విఫలమైన పాక్, తాజాగా బంగ్లాదేశ్తో వన్డే సిరీస్ను కోల్పోయింది. దీంతో పాక్ అభిమానులు తీవ్ర నిరాశకు గురయ్యారు. ఈ క్రమంలో సిరీస్ ఓటమిపై పాక్ మాజీ క్రికెటర్ కమ్రాన్ అక్మల్ సొంత జట్టుపైనే తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడ్డాడు. పాకిస్థాన్ క్రికెట్ పూర్తిగా పతనం అవుతుందని, ఇది ఇలాగే కొనసాగితే నెదర్లాండ్స్పైనా ఓటమి ఎదుర్కోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుందని విమర్శించాడు. కనీసం ద్వైపాక్షిక సిరీస్లు నెగ్గకపోతే ఐసీసీ ట్రోఫీలు ఎలా గెలిచేదంటూ ఫైర్ అయ్యాడు.
బంగ్లాతో పాక్ సిరీస్ కోల్పోయిన తర్వాత కమ్రాన్ అక్మల్ ఓ షో లో మాట్లాడుతూ తీవ్ర అసహనానికి గురయ్యాడు. 'పాకిస్థాన్ క్రికెట్ రోజురోజుకూ నాశనం అవుతోంది. వరుసగా సిరీస్లు ఓడిపోతున్నాం. అయినప్పటికీ పాక్ క్రికెట్ బోర్డు (PCB)లో మాత్రం ఎవరిపైనా వేటు పడకపోవడం విస్మయం కలిగిస్తోంది. పాకిస్థాన్ క్రికెట్ గురించి ఒక్కసారి ఆలోచించండి. మనం ఏ స్థాయికి దిగజారిపోయామో గమనించండి. పాక్తో మూడు వన్డేల సిరీస్ ఆడే అవకాశం దక్కితే, మనల్ని ఓడించి తాము కూడా ‘టెస్ట్ హోదా’ సాధించవచ్చని నెదర్లాండ్స్ జట్టు కూడా ఆలోచిస్తుందేమో. మన ఆటను ఒక కామెడీగా మార్చేశారు. ఎవరికి కూడా ఏమాత్రం పట్టింపు లేదు'
'రీసెంట్గా బంగ్లాదేశ్తో మ్యాచ్లో ఎలాంటి ప్రయోగాలు చేశారు? అది బ్యాటింగ్కు అనుకూలించే పిచ్. అలాంటిది టాస్ నెగ్గితే బ్యాటింగ్ కాకుండా, బౌలింగ్ ఎందుకు తీసుకున్నారు? నిజానికి బంగ్లా 350+ స్కోర్ చేయాల్సింది. కానీ చివర్లో లిట్టన్ దాస్ నెమ్మదిగా ఆడడం వల్ల 290 వద్దే ఆగిపోయింది. ఇది సిరీస్ను డిసైడ్ చేసే మ్యాచ్. ద్వైపాక్షిక సిరీస్ల్లోనే విజయం సాధించలేనప్పుడు, ఐసీసీ ఈవెంట్ల కోసం ఎలాంటి ప్రణాళికలు రచిస్తున్నారు. కొంపదీసి ఐసీసీ ట్రోఫీని దొంగిలించాలని ప్లాన్స్ చేస్తున్నారా?' అని అక్మల్ ఫైర్ అయ్యాడు.
Kamran Akmal takes a swipe at PCB chief Mohsin Naqvi, notorious for stealing India's Asia Cup trophy.— Rakib Laskar (@RakibLa70821129) March 16, 2026
" even netherlands might be thinking let's have a 3 match series with pakistan and defeat them. we will become a test playing nation." pic.twitter.com/2wwG0gxxHq
కాగా, మూడు వన్డే సిరీస్ కోసం పాకిస్థాన్ రీసెంట్గా బంగ్లాదేశ్ పర్యటనకు వెళ్లింది. ఈ సిరీస్లో తొలి వన్డేలో ఆతిథ్య బంగ్లా నెగ్గగా, రెండో మ్యాచ్లో పాకిస్థాన్ విజయం సాధించింది. దీంతో సిరీస్ 1-1తో సమం అయ్యింది. ఇక ఇరుజట్ల మధ్య సిరీస్ డిసైడర్ మ్యాచ్ ఆదివారం జరిగింది. ఇందులో తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన బంగ్లాదేశ్ 50 ఓవర్లలో 290-5 స్కోర్ చేసింది. అనంతరం ఛేదనలో పాకిస్థాన్ ఓవర్లన్నీ ఆడి 279 పరుగులకు ఆలౌటైంది. సల్మాన్ అలీ అఘా (106) సెంచరీ వృథా అయ్యింది. దీంతో 2-1 తేడాతో బంగ్లా సిరీస్ను పట్టేసింది.