'అతడి స్ట్రైక్ రేట్ 100 కూడా లేదు'- విధ్వంసకర బ్యాటర్పై ఇర్ఫాన్ సెన్సేషనల్ కామెంట్స్
ఐపీఎల్ 2026- వరుసగా ఫెయిల్ అవుతున్న పూరన్- విండీస్ స్టార్ బ్యాటర్పై ఇర్ఫాన్ కీలక వ్యాఖ్యలు
Published : April 15, 2026 at 3:04 PM IST
Irfan Pathan On Nicholas Pooran : 2026 ఐపీఎల్లో లఖ్నవూ సూపర్ జెయింట్స్ విధ్వంసకర బ్యాటర్ నికోలస్ పూరన్ తీవ్రంగా నిరాశపరుస్తున్నాడు. భారీ అంచనాలతో బరిలోకి దిగిన అతడు ప్రస్తుత సీజన్లో ఎలాంటి ప్రభావం చూపించలేకపోతున్నాడు. అతడి వరుస వైఫల్యాల కారణంగా అభిమానులు అసహనంతో ఉన్నారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో లఖ్నవూ, బలమైన ఆర్సీబీని బుధవారం ఢీ కొట్టేందుకు సిద్ధమైంది. ఈ క్రమంలో పూరన్పై భారత మాజీ క్రికెటర్ ఇర్ఫాన్ పఠాన్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశాడు. ఇకనైనా అతడు కమ్బ్యాక్ ఇవ్వకపోతే జట్టులో అతడి స్థానం ప్రశ్నార్థకం అవుతుందని అన్నాడు. ఈ మేరకు లఖ్నవూ - ఆర్సీబీ మ్యాచ్కు ముందు తన యూట్యూబ్ ఛానెల్లో మాట్లాడాడు.
ప్రస్తుత ఐపీఎల్ సీజన్లో లఖ్నవూ ఇప్పటిదాకా నాలుగు మ్యాచ్లు ఆడింది. అందులో అన్నింట్లోనూ పూరన్ బరిలోకి దిగాడు. కానీ భారీ ఇన్నింగ్స్ ఆడడంలో విఫలమయ్యాడు. నాలుగు మ్యాచ్ల్లో కేవలం 41 పరుగుల చేశాడు. ఇందులో స్టైక్ రేట్ 85.41గానే ఉండడం గమనార్హం. దీంతో పూరన్ వైఫల్యాలపై ఇర్పాన్ మాట్లాడాడు. అతడు అరోగ్యం లేదా మైండ్సెట్ ఇబ్బందులతో బాధపడుతున్నాడేమో అని అన్నాడు. ఇప్పటికైనా అతడు ట్రాక్లో పడకపోతే పూరన్ స్థానాన్ని ఆస్ట్రేలియా వికెట్ కీపర్ జోష్ ఇంగ్లిష్ భర్తీ చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయని తెలిపాడు.
'ఈ ఐపీఎల్లో అతడి స్ట్రైక్ రేట్ 100 కూడా లేదు. అతను అసలు పరుగులు సాధించడం లేదు. అయితే గతేడాది పూరన్ మూడో స్థానంలో బ్యాటింగ్కు వచ్చాడు. కానీ ఈసారి మిడిలార్డ్లో దింపుతున్నారు. అతను ప్రస్తుతం ఫామ్లో లేడు. ఇందుకు అతడి మానసిక స్థితి సరిగ్గా లేకపోవడం లేదా ఏదైనా అనారోగ్యం సమస్యతో బాధపడుతున్నాడేమో అని అనిపిస్తుంది. ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒక సమస్యే పూరన్ను ఇబ్బంది పెడుతోంది. దీన్ని వీలైనంత త్వరగా పరిష్కరించుకోకపోతే, పూరన్ ఇబ్బందుల్లో పడే అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే డాషింగ్ క్రికెటర్ జోష్ ఇంగ్లిష్ త్వరలోనే జట్టు శిబిరంలో చేరే అవకాశం ఉంది. ఈ క్రమంలో అతడిపై సహజంగానే ఒత్తిడి ఏర్పడుతుంది' అని ఇర్ఫాన్ వెల్లడించాడు.
'పాటీదార్ మాన్స్టార్లా మారిపోతున్నాడు'
అలాగే ఆర్సీబీ కెప్టెన్ రజత్ పాటీదార్పై ప్రశంసలు కురిపించాడు. అతడిపట్ల లఖ్నవూ స్పిన్నర్లు జాగ్రత్తగా ఉండాలని హెచ్చరించాడు. స్పిన్నర్లను ఎదుర్కొనేటప్పుడు పాటీదార్ మాన్స్టార్ అవతారంలోకి మారిపోతున్నాడని అన్నాడు. 'రజత్ పాటీదార్ 200+ స్ట్రైక్ రేట్తో బ్యాటింగ్ చేస్తున్నాడు. ఇక స్పిన్నర్ల బౌలింగ్లో ఒక్క ఓవర్లోనే మూడు సిక్స్లు కూడా బాదేస్తున్నాడు. మీరు మిమ్మల్ని మీరు ఒక గ్యాంగ్స్టర్గా భావిస్తే, స్పిన్నర్ల బౌలింగ్లో అతడు మాన్స్టార్లాగా మారిపోతున్నాడు. పాటీదార్ క్రీజులో నిలబడే అలవోకగా సిక్స్లు కొడుతున్నాడు. అతడు క్రీజులో నుంచి బయటకు రావడం లేదు. అయితే లఖ్నవూ స్పిన్నర్ దిగ్వేశ్ రాఠీ మాత్రం అతడిని కవ్వించ్చొచ్చు. పాటీదార్ క్రీజు దాటి ఆడేలా కవ్విస్తూ బంతులు వేయాలి. అలా లఖ్నవూ ఆర్సీబీ కెప్టెన్కు చెక్ పెట్టొచ్చు' అని ఇర్ఫాన్ వ్యాఖ్యానించాడు.
RCB vs LSG హెడ్ టు హెడ్
లఖ్నవూతో హెడ్ టు హెడ్ పోరులో ఆర్సీబీదే పైచేయిగా ఉంది. ఇప్పటిదాకా ఈ రెండు జట్లు ఆరుసార్లు తలపడ్డాయి. ఇందులో అత్యధికంగా ఆర్సీబీ నాలుగు మ్యాచ్ల్లో నెగ్గింది. లఖ్నవూ రెండిట విజయం సాధించింది. ఈ రెండు జట్లు చివరిసారిగా 2025 IPL సీజన్లో గ్రూప్ దశలో తలపడ్డాయి. అప్పుడు ఆర్సీబీ 6 వికెట్ల తేడాతో ఈజీగా గెలిచింది. ఇక ఇవాళ చిన్నస్వామి స్టేడియం వేదికగా మ్యాచ్ జరగనుంది. 7.30 గంటలకు ఆట మొదలవుతుంది.
