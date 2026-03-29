'19ఏళ్లు అవుతున్నా మళ్లీమళ్లీ ఆ ఒక్కడే నిలబడుతున్నాడు'- విరాట్పై మాజీ క్రికెటర్ ప్రశంసలు
ఆర్సీబీ వర్సెస్ సన్రైజర్స్ మ్యాచ్- విరాట్ ఇన్నింగ్స్పై ప్రశంసలు- ఇర్ఫాన్ పఠాన్ కీలక వ్యాఖ్యలు
Published : March 29, 2026 at 5:25 PM IST
Irfan On Virat IPL : చిన్నస్వామి వేదికగా సన్రైజర్స్తో జరిగిన తొలి మ్యాచ్లోనే విరాట్ కోహ్లీ హాఫ్ సెంచరీతో అదరగొట్టాడు. అద్భుత ఇన్నింగ్స్తో ఆర్సీబీ విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు. 69 పరుగులతో నాటౌట్గా నిలిచి ఛేదనలో తన సత్తా ఏంటో మరోసారి నిరూపించాడు. దీంతో విరాట్పై ప్రశంసలు కురుస్తున్నాయి. 37ఏళ్ల వయసులోనూ అతడి ఫిట్నెస్, నిలకడైన ఆటతీరుపై ఇర్ఫాన్ పఠాన్ వ్యాఖ్యలు చేశాడు. ఛేజింగ్ను విరాట్లా ఎవరూ అర్థం చేసుకోలేరని ప్రశంసలు కురిపించాడు. ఈ మేరకు సన్రైజర్స్తో మ్యాచ్ అనంతరం తన యూట్యూబ్ ఛానెల్లో మాట్లాడాడు.
ఛేదనలో పరిస్థితికి అనుగుణంగా తన ఆట తీరును కోహ్లీ ఎలా మార్చుకున్నాడో ఇర్ఫాన్ ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించాడు. తాను క్రీజులో ఉన్నప్పుడు, మరోవైపు దూకుడుగా ఆడుతున్న పడిక్కల్కు మద్దతుగా నిలిచి స్టైక్ రొటేట్ చేశాడని అన్నాడు. పడిక్కల్ వచ్చీ రాగానే సిక్స్ బాది తన ఉద్దేశాన్ని చాటిచెప్పాడు. అయితే ఆ సమయంలో పడిక్కల్కు ఎక్కువగా స్టైక్ ఇస్తే బాగుంటుందని అనుకున్నానని అన్నాడు. విరాట్ కూడా అదే చేశాడని గుర్తు చేశాడు. అలాగే మ్యాచ్లో ఇటువంటి పరిస్థితులను కోహ్లీ కంటే ఎవరు బాగా అర్థం చేసుకోలేరని అన్నాడు.
ఛేజింగ్ మాస్టర్
'ఛేజింగ్ విషయానికి వస్తే, ప్రపంచంలో విరాట్ కోహ్లీ కంటే గొప్ప ఛేజ్ మాస్టర్ మరొకరు లేరు. ఈ విషయాన్ని మనం దశాబ్ద కాలంగా వింటూనే ఉన్నాం. ఈ రోజుకీ అదే వింటున్నాం. ఇది 19వ సీజన్. అయినా ఈరోజుకు కూడా, ఛేజింగ్ విషయానికొస్తే మళ్లీ మళ్లీ అడ్డంగా నిలబడే ఏకైక ఆటగాడు విరాట్ కోహ్లీనే. అతడు ఇన్నింగ్స్ను నడిపించిన తీరు, టార్గెట్ను ఛేజ్ చేసిన విధానం అద్భుతం'
'ఇక డొమెస్టిక్ క్రికెట్ ఆడి ఫామ్ కొనసాగిస్తే, ఇలాంటి మెగా ఈవెంట్లలో రాణించడం చాలా ఈజీ అని ఇవాళ పడిక్కల్ బ్యాటింగ్ చేసిన తీరు చూస్తే అర్థమవుతోంది. తన కెరీర్లో ఇది అత్యంత వేగవంతమైన అర్ధ సెంచరీ. అతడు ఒక విధమైన ఫ్లో లో క్రీజులోకి అడుగు పెట్టాడు. అది అంత సులభం కాదు. వెంకటేశ్ అయ్యర్ జట్టుకు దూరంగా ఉన్న ఇలాంటి సమయంలో పడిక్కల్ ఈ రేంజ్లో ఆడడం తన కెరీర్కు చాలా ముఖ్యం' అని ఇర్ఫాన్ పఠాన్ వ్యాఖ్యానించాడు.