'ఇవాళ ఇంట్లో కూర్చున్నానంటే అదే కారణం'- సిరీస్ ఓటమి తర్వాత అశ్విన్ రిటైర్మెంట్ రీజన్ రివీల్
సౌతాఫ్రికాతో వైట్వాష్- మాజీ క్రికెటర్ అశ్విన్ కీలక వ్యాఖ్యలు
Published : November 27, 2025 at 10:08 AM IST
Ashwin Retirement Reason : స్వదేశంలో సౌతాఫ్రికాపై భారత్ వైట్వాష్ అయిన తర్వాత టీమ్ఇండియా మాజీ క్రికెటర్ రవిచంద్రన్ అశ్విన్ కీలక కామెంట్స్ చేశాడు. ఈ సిరీస్లో ఓటమికి భారత ఆటగాళ్ల బ్యాటింగ్ తీరే అని వాపోయాడు. ఈ క్రమంలోనే తాను టెస్టు క్రికెట్కు రిటైర్మెంట్ ఇవ్వడానికి గల కారణాన్ని వెల్లడించాడు. రిటైర్మెంట్ విషయంలో తనకు తానుగా ఓ ప్రామిస్ చేసుకున్నానని, అందుకే తప్పుకున్నానని తాజాగా తన యూట్యూబ్ ఛానెల్లో పేర్కొన్నాడు. మరి అశ్విన్ చేసుకున్న ప్రామిస్ ఏంటి? రిటైర్మెంట్ ఎందుకు ఇచ్చాడంటే?
బిగ్ ప్రామిస్!
2012లో ఇంగ్లాండ్, భారత్ పర్యటనకు వచ్చింది. ఈ టూర్లో టీమ్ఇండియాతో ఇంగ్లాండ్ నాలుగు మ్యాచ్ల టెస్టు సిరీస్ ఆడింది. అయితే ఈ సిరీస్ను ఇంగ్లాండ్ 2- 1 తేడాతో నెగ్గింది. దీంతో స్వదేశంలో భారత్ విజయయాత్రకు బ్రేక్ పడింది. అయితే అప్పుడు జట్టులో సభ్యుడిగా ఉన్న అశ్విన్ ఓ నిర్ణయం తీసుకున్నాడట. ఆ తర్వాత సొంతగడ్డపై భారత్ మళ్లీ టెస్టు సిరీస్లో ఓడినట్లైతే, అప్పుడే రిటైర్మెంట్ ఇచ్చేయాలని తనకు తానుగా ప్రామిస్ చేసుకున్నాడట.
'2012లో భారత్ వేదికగా జరిగిన ఇంగ్లాండ్ సిరీస్ ఓటమి తర్వాత ఓ నిర్ణయం తీసుకున్నాను. ఆ సిరీస్ తర్వాత మన దేశంలో టీమ్ఇండియా టెస్టు సిరీస్ ఓడినట్లైతే, రిటైర్మెంట్ ఇచ్చేయాలని నాకు నేనుగా ఓ ప్రామిస్ చేసుకున్నాను. అందుకే ఇవాళ నేను ఇంట్లో కూర్చొని ఉన్నానంటే, గతేడాది న్యూజిలాండ్ సిరీస్ ఓటమే కారణం. ఆ సిరీస్ ఓటమి నన్ను తీవ్రంగా బాధించింది' అని అశ్విన్ వెల్లడించాడు.
Ashwin: " after that loss to england in 2012, i made a promise to myself: if we lose another home series, i'll retire. and the new zealand series that we lost is eventually the reason why i am sitting at home today" pic.twitter.com/2uAiofLKcX— Kusha Sharma (@Kushacritic) November 26, 2025
అందుకే రిటైర్మెంట్
అయితే 2012 తర్వాత దాదాపు 12ఏళ్లు భారత్కు టెస్టుల్లో సొంతగడ్డపై ఎదురులేకుండా పోయింది. విరాట్ కోహ్లీ నాయకత్వంలో ఆస్ట్రేలియా, ఇంగ్లాండ్ వంటి మేటి జట్లను భారత్ సమర్థంగా ఎదుర్కొని విజయాలు సాధించింది. అయితే గతేడాది మళ్లీ ఈ జైత్రయాత్రకు బ్రేక్ పడింది. 2024లో న్యూజిలాండ్తో మూడు మ్యాచ్ల టెస్టు సిరీస్ను టీమ్ఇండియా 3-0తో ఘోరంగా ఓడిపోయింది. ఈ వైట్వాష్ తర్వాత భారత్, ఆస్ట్రేలియా పర్యటనకు వెళ్లింది. ఆ టూర్లో టెస్టు సిరీస్ మధ్యలోనే సడెన్గా రిటైర్మెంట్ ప్రకటించి అశ్విన్ షాక్ ఇచ్చాడు.
Ravi Ashwin said, “I made myself a promise after the series loss against England in 2012 that if we ever lose another home series, I'll retire. New Zealand series loss is eventually the reason why I am sitting at home today, it broke me”. (Ash Ki Baat). pic.twitter.com/FStbxQFThs— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) November 26, 2025
'రిటైర్మెంట్ అనేని నాకు నేనుగా తీసుకున్న నిర్ణయం. ఇందులో ఎవరి ప్రమేయం లేదు. తప్పుకోవాలని నాకు ఎవరూ చెప్పలేదు. ఇంకా అప్పటి కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ, కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్ ఈ నిర్ణయంపై పునరాలోచించుకోమని అన్నారు. అయితే అవన్నీ వాళ్ల వ్యక్తిగత అభిప్రాయాలు. కానీ రిటైర్మెంట్ అనేది నా పర్సనల్ డెసిషన్' అని అశ్విన్ తాజాగా వ్యాఖ్యానించాడు.
❤️🙏 pic.twitter.com/DuGB95qfdn— Ashwin 🇮🇳 (@ashwinravi99) December 19, 2024
అప్పుడేమో అలా!
కానీ, తన రిటైర్మెంట్ గురించి అశ్విన్ గతంలో ఇంకోలా చెప్పాడు. తన కెరీర్లో 100వ టెస్టు మ్యాచ్ తర్వాతే తప్పుకోవాలని అనుకున్నానని చెప్పాడు. 'నిజం చెప్పాలంటే నా 100వ టెస్ట్ తర్వాత నేను రిటైర్ కావాలనుకున్నాను. కానీ ఆ తర్వాత హోమ్ సీజన్ ఆడుదామని అనుకున్నాను. బాగా బౌలింగ్ చేస్తున్నాను, పరుగులు చేస్తున్నాను, ఆటను ఆస్వాదిస్తున్నాను. అయినప్పటికీ నాపై పడుతున్న ప్రభావం, కుటుంబంతో నేను కోల్పోయిన సమయం కష్టతరం చేసింది' అని అశ్విన్ గతంలో మైక్ హస్సీతో జరిగిన పాడ్కాస్ట్ 'మైక్ టెస్టింగ్ 123' లో చెప్పాడు.
