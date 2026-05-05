బీజేపీ పార్టీ MLAగా మాజీ క్రికెటర్- TMC అభ్యర్థి క్లీన్ బౌల్డ్- బంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు
బెంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో టీమ్ఇండియా మాజీ క్రికెటర్ ఘన విజయం- బీజేపీ నుంచి ఎమ్మెల్యేగా ఎంపిక- టీఎంసీ ఓటమి
Published : May 5, 2026 at 3:51 PM IST
EX Cricketer Bengal BJP MLA : బంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ చరిత్రాత్మకమైన విజయం సాధించింది. తాజాగా వెల్లడైన ఫలితాల్లో 207 సీట్ల గెలుచుకొని విడయ ఢంకా మోగించింది. దీంతో భారత్కు స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన తర్వాత తొలిసారిగా బంగాల్లో బీజేపీ ప్రభుత్వం ఏర్పాటుకానుంది. అయితే బీజేపీ నుంచి నెగ్గిన 200+ మంది ఎమ్మెల్యేలలో టీమ్ఇండియా మాజీ క్రికెటర్ కూడా ఉన్నాడు. అతడే మాజీ పేసర్ అశోక్ దిండా.
భారీ మెజార్టీతో విజయం!
అశోక్ దిండా తూర్పు మిడ్నాపూర్ జిల్లాలోని మోయినా (Moyna)అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం నుంచి బీజేపీ అభ్యర్థిగా బరిలో నిలిచాడు. అతడు తృణముల్ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి చందన్ మోండల్పై 16241 ఓట్ల భారీ మెజార్టీతో నెగ్గాడు. అనంతరం ఎన్నిరల రిటర్నింగ్ అధికారి నుంచి విజయ ధ్రువీకరణ పత్రం అందుకున్నాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు, ఫొటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి. దీంతో అతడికి అభిమానులు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు.
Moyna, West Bengal: BJP candidate from then Moyna assembly constituency, Ashok Dinda says, " i have nothing to say about this victory. it's a victory for all the worker's of bjp party and the people of moyna, the voter's of moyna, it's a victory for bengal. we were always certain… pic.twitter.com/0wTgNJIzyM— IANS (@ians_india) May 4, 2026
మంత్రి పదవి వస్తుందా?
అశోక్ దిండా ఎమ్మెల్యేగా గెలుపొందడం ఇదేం తొలిసారి కాదు. అతడు గత అసెంబ్లీ (2021) ఎన్నికల్లోనూ బీజేపీ పార్టీ నుంచే గెలుపొందాడు. ఆ ఎలక్షన్స్లో అప్పటి సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే, టీఎంసీ అభ్యర్థి సంగ్రామ్ కుమార్ డోలాయ్పై సంచలన విజయం నమోదు చేశాడు. హోరాహోరీగా సాగిన ఆ ఎన్నికల్లో సంజయ్పై అశోక్ దిండా 1200 స్వల్ప మెజార్టీతో విజయం సాధించి తొలిసారి అసెంబ్లీలో అడుగుపెట్టాడు. తాజాగా అదే స్థానంలో వరుసగా రెండోసారి కూడా నెగ్గడంతో అతడిని మంత్రి పదవి వస్తుందా అనే ఉత్కంఠ నెలకొంది. గత టీఎంసీ ప్రభుత్వం మాజీ క్రికెటర్ మనోజ్ తివారి మంత్రిగా చేసింది. అందుకే బీజేపీ కూడా టీమ్ఇండియాకు సేవలందించిన అశోక్ దిండాను మంత్రి చేయవచ్చని ప్రచారం సాగుతోంది!
రాజకీయ అరంగేట్రం!
అశోక్ దిండా 2021లో క్రికెట్ కెరీర్కు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించాడు. ఆ వెంటనే అతడు బీజేపీ పార్టీలో జాయిన్ అయ్యాడు. అదే ఏడాది జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో మోయినా నియోజకవర్గం నుంచి పోటీ చేసి ఎమ్మెల్యేగా గెలుపొందాడు. అలా దిండా రాజకీయ కెరీర్ ప్రారంభమైంది.
దిండా క్రికెట్ కెరీర్
2009లో అశోక్ పేస్ బౌలర్గా అంతర్జాతీయ అరంగేట్రం చేశాడు. నాగ్పుర్ వేదికగా శ్రీలంకతో జరిగిన టీ20 మ్యాచ్తో అశోక్ దిండా ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్లోకి అడుగుపెట్టారు. తర్వాత 2010లో వన్డేల్లో ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. అయితే ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్లో దిండా కెరీర్ గొప్పగా ఏమీ సాగలేదు. 13వన్డే, 9 టీ20లు మాత్రమే ఆడాడు. ఈ రెండు ఫార్మాట్లో కలిపి 29 (12 వన్డే, 17 టీ20) వికెట్లు పడగొట్టాడు. అయితే దిండా 116 ఫస్ట్- క్లాస్, 98 లిస్ట్- A మ్యాచ్లు ఆడాడు. అందులో 420, 151 వికెట్లు పడగొట్టాడు.
ఐపీఎల్లో బెటర్!
ఇంటర్నేషనల్ కెరీర్ గొప్పగా సాగకపోయినా దిండా ఐపీఎల్లో కాస్త ఫర్వాలేదనిపించాడు. 2008లో జరిగిన IPL తొలి సీజన్లో కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ జట్టుకు ప్రాతినిధ్యం వహించాడు. ఆ సీజన్లో 13 మ్యాచ్లలో 6.66 ఎకానమీతో 9 వికెట్లు తీశాడు. ఆ తర్వాత పుణె వాయిర్స్ ఇండియా, రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు, రైజింగ్ పుణె సూపర్ జెయింట్స్ జట్లకు ప్రాతినిధ్యం వహించాడు. ఓవరాల్గా ఐపీఎల్లో 75 ఇన్నింగ్స్ల్లో 69 వికెట్లు పడగొట్టాడు.
క్రికెట్కు పేసర్ అశోక్ దిండా గుడ్బై