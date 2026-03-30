'ఇది రోహిత్ 2. O- అందర్నీ డామినేట్ చేయడానికే వచ్చాడు!'- హిట్మ్యాన్పై మాజీ క్రికెటర్ ప్రశంసలు
కోల్కతాపై రోహిత్ శర్మ సూపర్ హాఫ్ సెంచరీ- హిట్మ్యాన్ తాజా ఇన్నింగ్స్పై మాజీ క్రికెటర్ ప్రశంసలు- ప్రత్యర్థులు జాగ్రత్తగా ఉండాలంటూ సూచన!
Published : March 30, 2026 at 3:55 PM IST
Rohit Sharma IPL 2026 : ముంబయి ఇండియన్స్ స్టార్ బ్యాటర్ రోహిత్ శర్మ ఈ సీజన్ తొలి మ్యాచ్లోనే అదరగొట్టాడు. రీసెంట్గా వాంఖడే వేదికగా కోల్కతాతో జరిగిన మ్యాచ్లో సూపర్ హాఫ్ సెంచరీ సాధించి ప్రత్యర్థులకు హెచ్చరికలు పంపాడు. అంతర్జాతీయ టీ20ల నుంచి రిటైర్ అయినప్పటికీ, పొట్టి ఫార్మాట్లో ఆడే ఫైర్ తనలో ఉన్నట్లు చెప్పకనే చెప్పాడు. దీంతో అతడిపై ప్రశంసలు కురుస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే హిట్మ్యాన్ తాజా ఇన్నింగ్స్పై మాజీ క్రికెటర్ అనిల్ కుంబ్లే స్పందించాడు. ఇది రోహిత్ 2.O అవతార్ అని ప్రశంసించాడు. అలాగే టోర్నీలో మిగతా జట్లు జాగ్రత్తగా ఉండాలని హెచ్చరించాడు.
'కేకేఆర్పై రోహిత్ శర్మ ఆడిన ఇన్నింగ్స్ చూసిన తర్వాత, ఒకటే చెప్పాలని ఉంది. రోహిత్ 2.O అవతార్లో వచ్చాడు. అందుకే మిగిలిన జట్లు జాగ్రత్తగా ఉండాలని చెబుతా. మ్యాచ్లో రోహిత్ బ్యాటింగ్ తీరు, క్రీజులు అతడు చురుగ్గా కదిలిన విధానం చూస్తే ప్రత్యర్థులకు వార్నింగ్ ఇస్తున్నట్లే అనిపిస్తోంది. తాను అత్యుత్తమ ఫామ్లో ఉన్నప్పటి రోజులను రోహిత్ మళ్లీ గుర్తు చేశాడు. సునీల్ నరైన్, బ్లెస్సింగ్ ముజరబాని, వరుణ్ చక్రవర్తి లాంటి టాప్ క్లాస్ బౌలర్లపై ఆధిపత్యం చలాయించాడు. అది అందరికీ అంత సులువు కాదు.
వాళ్ల బౌలింగ్లో ఈజీగా సిక్స్లు బాదేశాడు. ఇక ఫిట్నెస్ పైన కూడా రోహిత్ బాగానే కష్టపడ్డాడు. అయితే ఎవరైనా క్రికెటర్ చిన్న బ్రేక్ తర్వాత బరిలోకి దిగితే రిథమ్ అందుకునేందుకు కనీసం ఐదు లేదా ఆరు రోజులు సమయం పడుతుంది. కానీ, రోహిత్ విషయంలో అలా జరగలేదు. అతడిపై ఆ ప్రభావం చూపించినట్లు లేదు. క్రీజులో ఫ్రెష్గా కనిపించాడు. తనదైన శైలిలో అలవోకగా సిక్స్లు కొట్టాడు. మైదానం కాస్త చిన్నదైనా, బంతి మాత్రం చాలా దూరం వెళ్లి స్టాండ్స్లో పడింది. ఈ సీజన్లో తన ఉద్దేశం తాజా ఇన్నింగ్స్తోనే ప్రత్యర్థులకు హింట్ ఇచ్చాడు' అని అనిల్ కుంబ్లే తెలిపాడు. కాగా, కేకేఆర్పై మ్యాచ్లో రోహిత్ 38 బంతుల్లోనే 78 పరుగులు బాదాడు. ఇందులో 6 ఫోర్లు, 6 సిక్స్లు ఉండడం విశేషం.
Rohit Sharma sends it 87 metres into the stands!
ఈ మ్యాచ్లో రోహిత్ సాధించిన రికార్డులు
- ఈ మ్యాచ్లో రోహిత్ 23 బంతుల్లోనే 50 పరుగులు పూర్తి చేశాడు. ఐపీఎల్లో ఇదే అతడికి ఫాస్టెస్ట్ ఫిఫ్టీ. ఇదివరకు 25 బంతుల్లో (2015 ఫైనల్లో సీఎస్కేపై) ఉంది
- అలాగే తాజా ఇన్నింగ్స్తో స్టార్ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లీ రికార్డును కూడా అధిగమించాడు. ఐపీఎల్లో సింగిల్ జట్టుపై అత్యధిక పరుగులు చేసిన బ్యాటర్గా రికార్డు కొట్టాడు. అతడు కేకేఆర్పై ఇప్పటిదాకా 1,161 పరుగులు చేశాడు. ఈ క్రమంలోనే కోహ్లీ రికార్డును (పంజాబ్పై 1,159 పరుగులు) బద్దలు కొట్టాడు
- టీ20 క్రికెట్లో రోహిత్ తన పేరిట మరో ఒక రికార్డు సైతం లిఖించుకున్నాడు. పొట్టి ఫార్మాట్లో 550 సిక్స్ల మైలురాయి అందుకున్నాడు. ఆసియాలో ఈ ఘనత సాధించిన తొలి ఆటగాడు రోహిత్ శర్మే. అ ఇప్పటివరకు ఏ ఇతర ఆసియా బ్యాటర్ కూడా 450 సిక్సర్లకు కూడా దగ్గరగా రాలేదు