'మూడో వన్డేలో రోహిత్ సెంచరీ చేయాలి- లేదంటే 6నెలల దాకా ఛాన్స్ లేదు!'- మాజీ క్రికెటర్
భారత్ - న్యూజిలాండ్ సిరీస్లో మూడో వన్డే- మ్యాచ్ కోసం ఇందౌర్ చేరుకున్న ఇరుజట్ల ఆటగాళ్లు- రోహిత్పై మాజీ క్రికెటర్ కీలక వ్యాఖ్యలు
Published : January 17, 2026 at 3:18 PM IST
Rohit Sharma vs Nz 3rd ODI : టీమ్ఇండియా స్టార్ బ్యాటర్ రోహిత్ శర్మ ప్రస్తుతం సొంతగడ్డపై న్యూజిలాండ్తో వన్డే సిరీస్లో ఆడుతున్నాడు. అయితే ఇప్పటికే రెండు మ్యాచ్లు ముగిసినా రోహిత్ నుంచి భారీ ఇన్నింగ్స్ రాలేదు. తొలి వన్డేలో 26 పరుగులు చేసి ఔటైన రోహిత్, రెండో మ్యాచ్లో 24 రన్స్కు పెవిలియన్ చేరాడు. దీంతో మూడో మ్యాచ్లోనైనా రోహిత్ భారీ ఇన్నింగ్స్ ఆడాలని ఫ్యాన్స్ ఆశిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో మాజీ క్రికెటర్ ఆకాశ్ చోప్రా ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశాడు. ఈ సిరీస్ను రోహిత్ సెంచరీతో ముగించాలని అన్నాడు.
భారత్- న్యూజిలాండ్ జట్ల మధ్య నిర్ణయాత్మక మూడో వన్డే ఇందౌర్ వేదికగా ఆదివారం (జనవరి 18న) జరగనుంది. ఈ మ్యాచ్ కోసం ఇరుజట్లు ఇప్పటికే ఇందౌర్ నగరానికి చేరుకొని, నెట్స్లో తీవ్రంగా శ్రమిస్తున్నాయి. అయితే ఈ సిరీస్లో వరుసగా రెండుసార్లు విఫలమైన హిట్మ్యాన్ మూడో వన్డేలో శతకం బాదాలని ఆకాశ్ చోప్రా ఆశించాడు. ఈ మేరకు తన యూట్యూబ్ ఛానెల్లో తాజాగా మాట్లాడుతూ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశాడు.
'ఈ మ్యాచ్కు వేదిక కానున్న ఇందౌర్ మైదానం చాలా చిన్నది. అలాగే ఈ స్టేడియంలోని పిచ్ ఫ్లాట్గా ఉంటుంది. అది బ్యాటర్లకు సహకరిస్తుంది. అందుకే ఈ మ్యాచ్లో రోహిత్ శర్మ సెంచరీతో రాణించాలని ఆశిస్తున్నాను. ఎందుకంటే భారత్కు మరో ఆరు నెలల వరకు వన్డే మ్యాచ్లు లేవు. అందుకే ఈ మ్యాచ్లోనే రోహిత్ సెంచరీ సాధించి, సిరీస్ను గ్రాండ్గా ముగించాలని భావిస్తున్నా' అని ఆకాశ్ చోప్రా అన్నాడు.
ఆరు నెలల దాకా నో మ్యాచ్!
అయితే ఈ సిరీస్ తర్వాత స్టార్ ప్లేయర్లు విరాట్ కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మ ఆరు నెలలపాటు ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్లో కనిపించరు. మళ్లీ ఈ ఇద్దరూ టీమ్ఇండియా జెర్సీలో బరిలోకి దిగేది జులై నెలలోనే. జులైలో ఇంగ్లాండ్తో టీమ్ఇండియా వన్డే సిరీస్ ఆడనుంది. అప్పటిదాకా రో- కో అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో ఆడరు. ఈ మధ్యలో మార్చి- మే నెలలో ఐపీఎల్లో మాత్రం ఆడతారు. ఇందులో రోహిత్ ముంబయికి ప్రాతినిధ్యం వహించనుండగా, కోహ్లీ ఆర్సీబీకి ఆడతాడు.
'ఈ మ్యాచ్ తర్వాత రో-కో మళ్లీ ఆరు నెలల దాకా అంతర్జాతీయ మ్యాచ్ ఆడరు. అందుకే భారీ ఇన్నింగ్స్లో వాళ్లు మంచి జ్ఞాపకాలు ఇవ్వాలని కోరుకుందాం. ఎవరికి మంచి ప్రారంభం లభించినా, వాళ్లు ఎక్కువ సేపు క్రీజులో నిలబడాలి' అని ఆకాశ్ చోప్రా అన్నాడు.