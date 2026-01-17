'మూడో వన్డేలో రోహిత్ సెంచరీ చేయాలి- లేదంటే 6నెలల దాకా ఛాన్స్ లేదు!'- మాజీ క్రికెటర్

ETV Bharat / sports

Rohit Sharma vs Nz 3rd ODI : టీమ్ఇండియా స్టార్ బ్యాటర్ రోహిత్ శర్మ ప్రస్తుతం సొంతగడ్డపై న్యూజిలాండ్​తో వన్డే సిరీస్​లో ఆడుతున్నాడు. అయితే ఇప్పటికే రెండు మ్యాచ్​లు ముగిసినా రోహిత్ నుంచి భారీ ఇన్నింగ్స్ రాలేదు. తొలి వన్డేలో 26 పరుగులు చేసి ఔటైన రోహిత్, రెండో మ్యాచ్​లో 24 రన్స్​కు పెవిలియన్ చేరాడు. దీంతో మూడో మ్యాచ్​లోనైనా రోహిత్ భారీ ఇన్నింగ్స్ ఆడాలని ఫ్యాన్స్ ఆశిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో మాజీ క్రికెటర్ ఆకాశ్ చోప్రా ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశాడు. ఈ సిరీస్​ను రోహిత్ సెంచరీతో ముగించాలని అన్నాడు.

భారత్- న్యూజిలాండ్ జట్ల మధ్య నిర్ణయాత్మక మూడో వన్డే ఇందౌర్ వేదికగా ఆదివారం (జనవరి 18న) జరగనుంది. ఈ మ్యాచ్​ కోసం ఇరుజట్లు ఇప్పటికే ఇందౌర్​ నగరానికి చేరుకొని, నెట్స్​లో తీవ్రంగా శ్రమిస్తున్నాయి. అయితే ఈ సిరీస్​లో వరుసగా రెండుసార్లు విఫలమైన హిట్​మ్యాన్ మూడో వన్డేలో శతకం బాదాలని ఆకాశ్ చోప్రా ఆశించాడు. ఈ మేరకు తన యూట్యూబ్​ ఛానెల్​లో తాజాగా మాట్లాడుతూ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశాడు.

'ఈ మ్యాచ్​కు వేదిక కానున్న ఇందౌర్ మైదానం చాలా చిన్నది. అలాగే ఈ స్టేడియంలోని పిచ్ ఫ్లాట్​గా ఉంటుంది. అది బ్యాటర్లకు సహకరిస్తుంది. అందుకే ఈ మ్యాచ్​లో రోహిత్ శర్మ సెంచరీతో రాణించాలని ఆశిస్తున్నాను. ఎందుకంటే భారత్​కు మరో ఆరు నెలల వరకు వన్డే మ్యాచ్​లు లేవు. అందుకే ఈ మ్యాచ్​లోనే రోహిత్ సెంచరీ సాధించి, సిరీస్​ను గ్రాండ్​గా ముగించాలని భావిస్తున్నా' అని ఆకాశ్ చోప్రా అన్నాడు.

ఆరు నెలల దాకా నో మ్యాచ్!
అయితే ఈ సిరీస్​ తర్వాత స్టార్ ప్లేయర్లు విరాట్ కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మ ఆరు నెలలపాటు ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్​లో కనిపించరు. మళ్లీ ఈ ఇద్దరూ టీమ్ఇండియా జెర్సీలో బరిలోకి దిగేది జులై నెలలోనే. జులైలో ఇంగ్లాండ్​తో టీమ్ఇండియా వన్డే సిరీస్​ ఆడనుంది. అప్పటిదాకా రో- కో అంతర్జాతీయ క్రికెట్​లో ఆడరు. ఈ మధ్యలో మార్చి- మే నెలలో ఐపీఎల్​లో మాత్రం ఆడతారు. ఇందులో రోహిత్ ముంబయికి ప్రాతినిధ్యం వహించనుండగా, కోహ్లీ ఆర్సీబీకి ఆడతాడు.

'ఈ మ్యాచ్ తర్వాత రో-కో మళ్లీ ఆరు నెలల దాకా అంతర్జాతీయ మ్యాచ్ ఆడరు. అందుకే భారీ ఇన్నింగ్స్​లో వాళ్లు మంచి జ్ఞాపకాలు ఇవ్వాలని కోరుకుందాం. ఎవరికి మంచి ప్రారంభం లభించినా, వాళ్లు ఎక్కువ సేపు క్రీజులో నిలబడాలి' అని ఆకాశ్ చోప్రా అన్నాడు.

