'సిరాజ్ ఎప్పుడు సింగిల్ ఫార్మాట్ ప్లేయర్ అయ్యాడు?'- మాజీ క్రికెటర్ ఫైర్!
సౌతాఫ్రికా సిరీస్లో బౌలర్లు ఫెయిల్- ఆకాశ్ చోప్రా హాట్ కామెంట్స్
Published : December 4, 2025 at 4:02 PM IST
Mohammed Siraj : సౌతాఫ్రికాతో జరుగుతున్న వన్డే సిరీస్లో భారత్ బ్యాటింగ్లో అదరగొడుతున్నా, బౌలింగ్లో మాత్రం తేలిపోతుంది. రెండు మ్యాచ్ల్లోనూ సౌతాఫ్రికా 330+ స్కోర్లు సాధించడంతో టీమ్ఇండియా బౌలింగ్పై ఆందోళన నెలకొంది. దీంతో స్టార్ బౌలర్ మహ్మద్ సిరాజ్లాంటి పేసర్ జట్టులో ఉంటే బాగుండేదన్న అభిప్రాయాలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో మాజీ క్రికెటర్ ఆకాశ్ చోప్రా కూడా తాజాగా ఇదే విషయంపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశాడు. దీనిపై సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ ఎక్స్లో పేర్కొన్నాడు.
వన్డే ఫార్మాట్లో సిరాజ్ను ఎంపిక చేయకపోవడంపై ఆకాశ్ అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశాడు. టెస్టుల్లో అతడిని ఆడిస్తున్నప్పటికీ వన్డేల్లో దూరం పెట్టడంపై ఫైర్ అయ్యాడు. ఎందుకు సిరాజ్ను సింగిల్ ఫార్మాట్ ప్లేయర్గా పరిణిస్తున్నారో తెలియదని పేర్కొన్నాడు. రెండో వన్డేలో 359 పరుగులను కాపాడడంలో టీమ్ఇండియా బౌలర్లు విఫలమైన తర్వాత, వన్డేల్లో సిరాజ్ను పక్కన పెట్టడంపై మాట్లాడాడు.
'దీని గురించి నేను ఆలోచించలేకపోతున్నా. అసలు సిరాజ్ ఒకే ఫార్మాట్ ప్లేయర్ ఎప్పుడు అయ్యాడు? సిరాజ్ క్రికెట్ ఆడినప్పుడు, అతడి ప్రదర్శనను మనం ప్రశంసిస్తాం. సిరాజ్ వికెట్ టేకర్ అని కచ్చితంగా చెప్పగలను. కానీ వన్డే ఫార్మాట్ నుంచి అతడు ఎప్పుడు కనుమరుగైపోయాడో అర్థం అవ్వడం లేదు. ప్రస్తుతం డొమెస్టిక్ క్రికెట్ ఆడుతున్నప్పటికీ, వన్డే జట్టులో ఎంపిక చేయడం లేదు. ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీకి కూడా ఎంపిక చేయనప్పుడు బాధపడ్డాం. అంతకుముందు రెండేళ్లు భారత్ ఆడిన వన్డే ఫార్మాట్లో సిరాజే టాప్ వికెట్ టేకర్. కానీ సడెన్గా అతడి పేరు వన్డేల్లోనుంచి కనుమరుగైపోతుంది' అని ఆకాశ్ చోప్రా అన్నాడు.
Why aren’t enough people talking about Miyaan Magic? #AakashVani— Kanak Kumari (@KanakKu64995524) December 4, 2025
[Akash Chopra] pic.twitter.com/yDbIjVODxd
వాళ్లకు మాత్రం వరుస ఛాన్స్లు!
అలాగే ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ, హర్షిత్ రాణాలాంటి యంగ్ పేసర్లకు వరుస ఛాన్స్లు రావడంపై కూడా మాట్లాడాడు. 'ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ, హర్షిత్లాంటి యంగ్ బౌలర్లకు వరుసగా ఛాన్స్లు ఇస్తున్నారు. కానీ సిరాజ్ మాత్రం ఎక్కడా కనిపించడం లేదు. వన్డేల్లోనే కాదు, టీ20 ఫార్మాట్కు కూడా ఎంపిక చేయడం లేదు. ఇలా ఎందుకు జరుగుతుందో నాకైతే తెలియదు. కానీ అతడు సింగిల్ ఫార్మాట్ ప్లేయర్ ఎప్పుడు అయ్యాడు? మీకైనా తెలుస్తే నాకు చెప్పండి' అంటూ ఆకాశ్ పరోక్షంగా సెలక్టర్లను ప్రశ్నించాడు.
Focus. Grind. Repeat 🔁 pic.twitter.com/yfo96czyhC— Mohammed Siraj (@mdsirajofficial) October 1, 2025
అయితే కొంతకాలంగా సిరాజ్ను వన్డే ఫార్మాట్లో ఎంపిక చేయడం లేదు. 2023 వన్డే వరల్డ్కప్ ఫైనల్ తర్వాత భారత్ ఇప్పటిదాకా 19 వన్డే మ్యాచ్లు ఆడింది. అందులో సిరాజ్ కేవలం ఆరు మ్యాచ్ల్లోనే ఆడాడు. అందులో గతనెల ఆస్ట్రేలియా సిరీస్లోనే మూడు మ్యాచ్లు ఆడాడు. కీలకమైన ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీలోనూ సిరాజ్కు చోటు దక్కలేదు. ఓవరాల్గా సిరాజ్ 46 వన్డేల్లో 73 వికెట్లు పడగొట్టాడు. కానీ టెస్టుల్లో మాత్రం అతడు ఎంపికవుతున్నాడు.
జడేజా, సిరాజ్ ఆల్టైమ్ కెరీర్ బెస్ట్- ICC ర్యాంకింగ్స్లో మనోళ్ల సత్తా!