'సిరాజ్ ఎప్పుడు సింగిల్ ఫార్మాట్​ ప్లేయర్​ అయ్యాడు?'- మాజీ క్రికెటర్​ ఫైర్!

సౌతాఫ్రికా సిరీస్​లో బౌలర్లు ఫెయిల్- ఆకాశ్ చోప్రా హాట్ కామెంట్స్

Mohammed Siraj
Mohammed Siraj (Source : Getty Images)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 4, 2025 at 4:02 PM IST

2 Min Read
Mohammed Siraj : సౌతాఫ్రికాతో జరుగుతున్న వన్డే సిరీస్​లో భారత్ బ్యాటింగ్​లో అదరగొడుతున్నా, బౌలింగ్​లో మాత్రం తేలిపోతుంది. రెండు మ్యాచ్​ల్లోనూ సౌతాఫ్రికా 330+ స్కోర్లు సాధించడంతో టీమ్ఇండియా బౌలింగ్​పై ఆందోళన నెలకొంది. దీంతో స్టార్ బౌలర్ మహ్మద్ సిరాజ్​లాంటి పేసర్ జట్టులో ఉంటే బాగుండేదన్న అభిప్రాయాలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో మాజీ క్రికెటర్ ఆకాశ్ చోప్రా కూడా తాజాగా ఇదే విషయంపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశాడు. దీనిపై సోషల్ మీడియా ప్లాట్​ఫామ్ ఎక్స్​లో పేర్కొన్నాడు.

వన్డే ఫార్మాట్​లో సిరాజ్​ను ఎంపిక చేయకపోవడంపై ఆకాశ్ అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశాడు. టెస్టుల్లో అతడిని ఆడిస్తున్నప్పటికీ వన్డేల్లో దూరం పెట్టడంపై ఫైర్ అయ్యాడు. ఎందుకు సిరాజ్​ను సింగిల్ ఫార్మాట్​ ప్లేయర్​గా పరిణిస్తున్నారో తెలియదని పేర్కొన్నాడు. రెండో వన్డేలో 359 పరుగులను కాపాడడంలో టీమ్ఇండియా బౌలర్లు విఫలమైన తర్వాత, వన్డేల్లో సిరాజ్​ను పక్కన పెట్టడంపై మాట్లాడాడు.

'దీని గురించి నేను ఆలోచించలేకపోతున్నా. అసలు సిరాజ్ ఒకే ఫార్మాట్ ప్లేయర్​ ఎప్పుడు అయ్యాడు? సిరాజ్​ క్రికెట్ ఆడినప్పుడు, అతడి ప్రదర్శనను మనం ప్రశంసిస్తాం. సిరాజ్ వికెట్ టేకర్ అని కచ్చితంగా చెప్పగలను. కానీ వన్డే ఫార్మాట్​ నుంచి అతడు ఎప్పుడు కనుమరుగైపోయాడో అర్థం అవ్వడం లేదు. ప్రస్తుతం డొమెస్టిక్ క్రికెట్ ఆడుతున్నప్పటికీ, వన్డే జట్టులో ఎంపిక చేయడం లేదు. ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీకి కూడా ఎంపిక చేయనప్పుడు బాధపడ్డాం. అంతకుముందు రెండేళ్లు భారత్ ఆడిన వన్డే ఫార్మాట్​లో సిరాజే టాప్ వికెట్ టేకర్. కానీ సడెన్​గా అతడి పేరు వన్డేల్లోనుంచి కనుమరుగైపోతుంది' అని ఆకాశ్ చోప్రా అన్నాడు.

వాళ్లకు మాత్రం వరుస ఛాన్స్​లు!
అలాగే ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ, హర్షిత్ రాణాలాంటి యంగ్ పేసర్లకు వరుస ఛాన్స్​లు రావడంపై కూడా మాట్లాడాడు. 'ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ, హర్షిత్​లాంటి యంగ్ బౌలర్లకు వరుసగా ఛాన్స్​లు ఇస్తున్నారు. కానీ సిరాజ్​ మాత్రం ఎక్కడా కనిపించడం లేదు. వన్డేల్లోనే కాదు, టీ20 ఫార్మాట్​కు కూడా ఎంపిక చేయడం లేదు. ఇలా ఎందుకు జరుగుతుందో నాకైతే తెలియదు. కానీ అతడు సింగిల్ ఫార్మాట్ ప్లేయర్​ ఎప్పుడు అయ్యాడు? మీకైనా తెలుస్తే నాకు చెప్పండి' అంటూ ఆకాశ్ పరోక్షంగా సెలక్టర్లను ప్రశ్నించాడు.

అయితే కొంతకాలంగా సిరాజ్​ను వన్డే ఫార్మాట్​లో ఎంపిక చేయడం లేదు. 2023 వన్డే వరల్డ్​కప్​ ఫైనల్ తర్వాత భారత్ ఇప్పటిదాకా 19 వన్డే మ్యాచ్​లు ఆడింది. అందులో సిరాజ్​ కేవలం ఆరు మ్యాచ్​ల్లోనే ఆడాడు. అందులో గతనెల ఆస్ట్రేలియా సిరీస్​లోనే మూడు మ్యాచ్​లు ఆడాడు. కీలకమైన ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీలోనూ సిరాజ్​కు చోటు దక్కలేదు. ఓవరాల్​గా సిరాజ్ 46 వన్డేల్లో 73 వికెట్లు పడగొట్టాడు. కానీ టెస్టుల్లో మాత్రం అతడు ఎంపికవుతున్నాడు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

