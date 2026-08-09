జైస్వాల్ను పెద్ద ప్రమాదం నుంచి తప్పించిన రహానే- కెరీర్ ప్రారంభంలోనే బ్యాన్ చేసేవాళ్లు!
BCCI నిషేధం నుంచి జైస్వాల్ను కాపాడిన రహానే - నాలుగేళ్ల సంఘటనను గుర్తుచేసుకున్న ఆనాటి కెప్టెన్- కెరీర్ ప్రారంభంలోనే ప్రమాదం నుంచి బయటపడేసిన అజింక్య
Published : August 9, 2026 at 1:12 PM IST
Rahane Saves Jaiswal From Ban : క్రికెట్లో స్లెడ్జింగ్ అనేది సాధారణమే. అయితే దానికీ ఒక లిమిట్ ఉంటుంది. స్లెడ్జింగ్ హద్దుదాటితే మాత్రం ఆ ఆటగాడిపై వేటు వేసే అధికారం ఫీల్డ్ అంపైర్లకు ఉంటుంది. ఇలా గతంలో పలుమార్లు తోటి ప్లేయర్ల పట్ల దురుసుగా ప్రవర్తించిన ఆటగాళ్లపై నిషేదం పడింది. అయితే అలాంటి పరిస్థితి మన యంగ్ బ్యాటర్ యశస్వీ జైస్వాల్కు కెరీర్ ప్రారంభంలోనే ఎదురైంది. ఏకంగా నాలుగు మ్యాచ్ల నిషేదం పడే ప్రమాదంలో పడేవాడు. అయితే తన జట్టు కెప్టెన్, మాజీ క్రికెటర్ అజింక్య రహానే ఆ ప్రమాదం నుంచి జైస్వాల్ను బయటపడేశాడు. అప్పుడు రహానే చాకచక్యంగా తీసుకున్న నిర్ణయమే జైస్వాల్ను కాపాడింది. ఇంతకీ మ్యాటరేంటంటే?
డొమెస్టిక్ టోర్నీలో గొడవ!
స్టేట్ సెవెల్ల్లో అజింక్య రహానే ముంబయి జట్టుకు కెప్టెన్గా ఉండేవాడు. దీంతోపాటు డొమెస్టిక్ టోర్నీ దులీప్ ట్రోఫీలో వెస్ట్ జోన్ జట్టుకు కూడా నాయకత్వం వహించాడు. ఆ జట్టులోనే జైస్వాల్ సభ్యుడు. 2022లో దులీప్ ట్రోఫీ ఫైనల్లో సౌత్ జోన్ - వెస్ట్ జోన్ మధ్య మ్యాచ్ జరిగింది. అయితే మ్యాచ్ మధ్యలో సౌత్ జోన్ ఆటగాడు రవితేజను జైస్వాల్ స్లెడ్జ్ చేస్తూ రెచ్చగొట్టాడు. పదేపదే అలానే చేయడంతో ఇద్దరి మధ్య మాటామాటా పెరిగింది.
దీంతో ఫీల్డ్ అంపైర్లు వెస్ట్ జోన్కు కెప్టెన్గా ఉన్న రహానే వద్దకు వచ్చి మాట్లాడారు. పరిస్థితిని గమనించిన రహానే, జైస్వాల్కు మైదానం వీడి వెళ్లాలని సూచించాడు. అప్పటికి కూడా అతడు స్లెడ్జ్ చేస్తూనే ఉన్నాడు. కానీ కెప్టెన్ రహానే ఆదేశించడంతో జైస్వాల్ నిరాశతో డగౌట్కు వెళ్లిపోయాడు. క్రమశిక్షణ తప్పడంతో జైస్వాల్పై వేటు వేయాలని నిర్ణయించిన అంపైర్లు రహానే కారణంగా తమ నిర్ణయాన్ని మార్చుకున్నారు. అలా జైస్వాల్ తన కెరీర్ ప్రారంభంలోనే పెద్ద ప్రమాదం నుంచి బయటపడ్డాడు. ఈ విషయాన్ని రహానే తాజాగా గుర్తుచేసుకున్నాడు.
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Ajinkya Rahane sends Yashasvi Jaiswal off the field after consistently sledging the batsman...— Ankit | AI , Tech & News (@Ankityadav_360) September 25, 2022
Good to see Jaiswal back in the field, after knowing his mistake, good from Captain Rahane.#rahane #Cricket #Trending pic.twitter.com/GvnIgBpaZW
'ఆటలో స్లెడ్జింగ్ అనేది కామన్. అది గేమ్లో ఫన్ కూడా తీసుకొస్తుంది. కానీ, ఏదైనా లిమిట్ దాటకూడదు. అప్పుడు అలాగే వదిలేస్తే పరిస్థితి చేజారిపోతుందని అనిపించింది. అందుకే వెంటనే కలగజేసుకొని జైస్వాల్ను డగౌట్కు పంపించాను. అలా చేప్పినందుకు అతడు బాధపడ్డాడు. కానీ, అలా చేయకపోతే ఏం జరుగుతుందో నాకు తెలుసు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో కొందమంది ప్లేయర్లపై వేటు పడింది. నిషేదం ఎదుర్కొన్నారు. జైస్వార్ కెరీర్ అప్పుడప్పుడే మొదలైంది. అవకాశాలు ఒక్కసారి చేతి జారిపోతే మళ్లీ అందుకోవడం కష్టం'
'అందుకే నేను అలా వ్యవహరించాల్సి వచ్చింది. కెప్టెన్గా నా జట్టు సభ్యుడిని ఆపాల్సిన బాధ్యత నాదే. ఆ మ్యాచ్ రిఫరీ వెంగలిల్ నారాయణన్ జైస్వాల్పై నాలుగు మ్యాచ్లు నిషేధం విధించేందుకు రెడీ అయ్యారు. దానికి సంబంధించిన లెటర్ను కూడా సిద్ధం చేశారు. కానీ నేను చేసిన పనిని ఊహించలేకపోయిన నారాయణన్, మ్యాచ్ తర్వాత 'ఇదిగో బ్యాన్ లెటర్. కానీ, నువ్వు పరిస్థితిని కంట్రోల్ చేయడం వల్ల లెటర్ను చించేస్తున్నా' అని అన్నారు. అలా అతడిపై వేటు పడలేదు. ఇప్పుడు టీమ్ఇండియాలో మంచి ఆటగాడిగా కొనసాగుతున్నాడు. ఒకవేళ ఆనాడు నిషేదం పడి ఉంటే పరిస్థితులు ఎలా అయ్యేవో' అని రహానే గుర్తు చేసుకున్నాడు.
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