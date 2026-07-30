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క్రికెట్‌కు అజింక్య రహానె గుడ్‌బై- అన్ని ఫార్మాట్ల నుంచి తప్పుకుంటున్నట్లు ప్రకటన

భారత్ తరఫున మొత్తం 85 టెస్టులు, 90 వన్డేలు, 20 టీ20లు ఆడిన అజింక్య రహానే- సోషల్ మీడియా వేదికగా రిటైర్మెంట్ ప్రకటన

Ajinkya Rahane Retirement
Ajinkya Rahane Retirement (Source: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 30, 2026 at 10:52 AM IST

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Ajinkya Rahane Retirement: టీమ్​ఇండియా సీనియర్ బ్యాటర్ అజింక్య రహానే గురువారం రిటైర్మెంట్ ప్రకటించారు. అంతర్జాతీయ క్రికెట్ నుంచి తప్పుకుంటున్నట్లు వెల్లడించారు. ఈ మేరకు సోషల్ మీడియాలో ఓ పోస్టు పెట్టారు. "అంతర్జాతీయ క్రికెట్​తో పాటు అన్ని ఫార్మాట్ల నుంచి రిటైర్మెంట్ ప్రకటించి, ముందుకు సాగడానికి ఇదే సరైన సమయమని నాకు అనిపిస్తోంది" అని రహానే ఆ పోస్ట్‌లో పేర్కొన్నారు.

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