క్రికెట్కు అజింక్య రహానె గుడ్బై- అన్ని ఫార్మాట్ల నుంచి తప్పుకుంటున్నట్లు ప్రకటన
భారత్ తరఫున మొత్తం 85 టెస్టులు, 90 వన్డేలు, 20 టీ20లు ఆడిన అజింక్య రహానే- సోషల్ మీడియా వేదికగా రిటైర్మెంట్ ప్రకటన
Published : July 30, 2026 at 10:52 AM IST
Ajinkya Rahane Retirement: టీమ్ఇండియా సీనియర్ బ్యాటర్ అజింక్య రహానే గురువారం రిటైర్మెంట్ ప్రకటించారు. అంతర్జాతీయ క్రికెట్ నుంచి తప్పుకుంటున్నట్లు వెల్లడించారు. ఈ మేరకు సోషల్ మీడియాలో ఓ పోస్టు పెట్టారు. "అంతర్జాతీయ క్రికెట్తో పాటు అన్ని ఫార్మాట్ల నుంచి రిటైర్మెంట్ ప్రకటించి, ముందుకు సాగడానికి ఇదే సరైన సమయమని నాకు అనిపిస్తోంది" అని రహానే ఆ పోస్ట్లో పేర్కొన్నారు.
🚨 AJINKYA RAHANE ANNOUNCED HIS RETIREMENT FROM INTERNATIONAL CRICKET— Arun Kumar 🦚 (@ArunKumar09_) July 30, 2026
From the Adelaide 36 all out to lifting the Border-Gavaskar Trophy in Australia
Rahane's leadership was a masterclass in resilience. One of Indian cricket's greatest comeback stories
Thank You, Rahane 💜…