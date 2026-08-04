'అతనే సెలెక్టర్ అయితే తప్ప, వరల్డ్కప్కు ఈ జట్టు ఉండదు!'- రవిశాస్త్రి టీమ్పై మాజీ క్రికెటర్ ఘాటు వ్యాఖ్యలు
2027 వన్డే ప్రపంచ కప్ కోసం రవి శాస్త్రి ఎంపిక చేసిన జట్టుపై చోప్రా విశ్లేషణ- ఆ ఇద్దరి ఎంపికపై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు
Published : August 4, 2026 at 4:04 PM IST
Akash Chopra On Ravi Shastri : వచ్చే ఏడాది జరగనున్న వన్డే వరల్డ్కప్ గురించి క్రికెట్ వర్గాల్లో రోజుకో కొత్త చర్చ నడుస్తోంది. ఈ టోర్నమెంట్ కోసం గతకొంతకాలంగా భారత దిగ్గజ క్రికెటర్లు తమ ప్రపంచ కప్ జట్లను ఎంపిక చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో టీమ్ఇండియా మాజీ కోచ్ రవి శాస్త్రి కూడా రీసెంట్గా 15 మంది ఆటగాళ్లతో కూడిన జట్టును ప్రకటించాడు. ఇందులో శుభ్మన్ గిల్ కెప్టెన్గా, సీనియర్లు విరాట్ కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మకు చోటు ఇచ్చాడు. అయితే ఈ జట్టును కామెంటేటర్, మాజీ క్రికెటర్ ఆకాశ్ చోప్రా విశ్లేషించాడు. దీనిపై తన అభిప్రాయాన్ని తాజాగా ఓ వీడియో చేసి ఎక్స్లో షేర్ చేశాడు. రవిశాస్త్రినే స్వయంగా సెలెక్టర్ అయితే తప్ప, ఈ జట్టు ఎంపిక కాకపోవచ్చని ఘాటుగా వ్యాఖ్యానించాడు.
రో-కోను ఊహించాం!
కెప్టెన్గా శుభ్మన్ గిల్, వైస్ కెప్టెన్గా శ్రేయస్ అయ్యర్తోపాటు స్టార్లు విరాట్ కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మను శాస్త్రి ఎంపిక చేయడం ఊహించిన విధంగానే ఉందని చోప్రా భావించాడు. అయితే యంగ్ బ్యాటర్ యశస్వీ జైస్వాల్ను జట్టులోకి తీసుకోవడంతో మాత్రం చోప్రా ఆశ్యర్యం వ్యక్తం చేశాడు. అలాగే శాస్త్రి తన జట్టులో వికెట్ కీపర్లుగా కేఎల్ రాహుల్, రిషబ్ పంత్ను కూడా ఎంపిక చేశారు. దీంతో జైస్వాల్, పంత్ ఎంపికపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశాడు. నిజంగా వారిద్దర్ని జట్టులోకి తీసుకుంటారా? అని చోప్రా సందేహం వ్యక్తం చేశాడు.
పంత్ రాగలడా?
'శాస్త్రి భాయ్ జైస్వాల్ను ఎంచుకున్నాడు. ఇది చాలా ఆసక్తికరమైన ఎంపిక. అతను ఓపెనింగ్ కోసం అనేక ప్రత్యామ్నాయాలను పరిశీలించాడు. కేఎల్ రాహుల్తో పాటు రిషబ్ పంత్ను కూడా ఎంచుకున్నాడు. అతను ఎంపిక చేసిన జట్టు కాస్త భిన్నంగా ఉంది. అయితే జైస్వాల్కు వన్డేల్లో రెండు సెంచరీలు ఉన్నాయి. కానీ, అతడు తుది జట్టులో చోటు దక్కించుకోగలడా? ఇది ఇక్కడ అసలైన ప్రశ్న. వన్డేల విషయంలో పంత్ పట్ల అన్యాయం జరిగిందనేది వాస్తవం. సరైన అవకాశాలు ఇవ్వకుండానే అతన్ని పక్కన పెట్టారు. మరి ఇప్పుడు అతను జట్టులో భాగం అవుతాడా? ప్రపంచ కప్కు దగ్గర పడుతున్న సమయంలో ఇది సాధ్యమేనా? ప్రస్తుతం ఇషాన్ హవా నడుస్తోంది" అని చోప్రా తన వీడియోలో పేర్కొన్నాడు.
How good is Ravi Shastri's ODI World Cup 2027 Squad? #Aakashvani #ODIWorldCup pic.twitter.com/N1XCsWL6yX— Aakash Chopra (@cricketaakash) August 4, 2026
ఆయన సెలక్టర్ అయితేనే సాధ్యం!
ఇక స్పిన్ ఆల్రౌండర్లకు రవీంద్ర జడేజా, అక్షర్ పటేల్ను ఎంచుకోవడం సరైన ఆప్షన్ అని చోప్రా అన్నాడు. వీళ్లతోపాటు సీమ్ ఆల్రౌండర్ హార్దిక్ పాండ్య ఎంపికను కూడా సమర్థించాడు. 'అక్షర్, జడేజాతో ఇద్దరు లెఫ్ట్ ఆర్మ్ స్పిన్నర్లను ఎంపిక చేయడం సరైనదే. అతని జట్టులో నితీశ్ కుమార్, వాషింగ్టన్ సుందర్కు చోటు ఇవ్వలేదు. అందుకే అనుభవజ్ఞులైన ఆల్రౌండర్లను ఎంచుకోవడం సరైనదే. ఇక బుమ్రా, సిరాజ్, కుల్దీప్ పేర్లు చెప్పాడు. అది ఓకే. వీళ్లే టీమ్ఇండియాకు ప్రధాన బౌలింగ్ టీమ్ అని చెప్పడంలో సందేహం లేదు. అయితే వీళ్లతోపాటు మహ్మద్ షమీ, భువనేశ్వర్ పేర్లను ఎంపిక చేశాడు. ఇది చాలా ఆసక్తికరం'
'కానీ అది సాధ్యమేనా? వాస్తవానికి భువి రీ ఎంట్రీ ఇవ్వాలని చాలా రోజుల నుంచి చర్చ నడుస్తోంది. అతడి ప్రదర్శన బాగుంటే వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. ఈ జట్టులో భువీ, షమీ, పంత్, జైస్వాల్తో ఆసక్తికరంగా ఉంది. నేను ఈ టీమ్కు 10కి 8 రేటింగ్ ఇస్తాను. ఎందుకంటే, ఆయనే స్వయంగా సెలెక్టర్ అయితే తప్పా ఈ జట్టు ఎంపికయ్యే అవకాశం లేదని నాకు అనిపిస్తోంది. ఇందులో ఎడమచేతి వాటం ఫాస్ట్ బౌలర్ లేని లోపం కనిపిస్తుంది. అందుకే వరల్డ్కప్నకు ఎంపికయ్యే 15 మంది సభ్యుల జట్టు ఇలా ఉండదని నా అభిప్రాయం' అని చోప్రా ఈ జట్టుపై తన విశ్లేషనను వివరించాడు.
2027 వన్డే ప్రపంచ కప్ రవి శాస్త్రి జట్టు
శుభమన్ గిల్, విరాట్ కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మ, శ్రేయస్ అయ్యర్, యశస్వీ జైస్వాల్, కేఎల్ రాహుల్, రిషబ్ పంత్, అక్షర్ పటేల్, రవీంద్ర జడేజా, హార్దిక్ పాండ్య, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, మహ్మద్ సిరాజ్, మహ్మద్ షమీ, భువనేశ్వర్ కుమార్, కుల్దీప్ యాదవ్
సెలక్టర్గా రవిశాస్త్రి?
ప్రస్తుతం టీమ్ఇండియా జట్టు చీఫ్ సెలక్టర్గా ఉన్న అజిత్ అగార్కర్ పదవీ కాలం ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్తో ముగుస్తుందని క్రీడావర్గాల్లో జోరుగా ప్రచారం సాగుతోంది. ఆ స్థానాన్ని బీసీసీఐ రవిశాస్త్రితో భర్తీ చేస్తుందని వార్తలు వస్తున్నాయి. కానీ, దీనిపై ఎలాంటి అధికారిక సమాచారం లేదు. అయితే శాస్త్రి 2017 -2021 మధ్య కాలంలో పురుషుల సీనియర్ జట్టు సెలక్టర్గా పని చేశాడు.
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