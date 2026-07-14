CSK కొత్త కోచ్ ఎవరు? ధోనీ ఫిక్స్ చేయనున్నాడా?
చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ జట్టు హెడ్ కోచ్ పదవి నుంచి తప్పుకున్న స్టెఫెన్ ఫ్లెమింగ్- ఫ్రాంచైజీ తదుపరి హెడ్ కోచ్ ఎంపిక బాధ్యతల్లో మాజీ కెప్టెన్ ధోనీ?
Published : July 14, 2026 at 9:37 PM IST
Chennai Super Kings New Coach : ఐపీఎల్ చరిత్రలో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ ఫ్రాంచైజీకి సుదీర్ఘ కాలం పాటు సేవలు అందించిన హెడ్ కోచ్ స్టెఫెన్ ఫ్లెమింగ్ ఆ బాధ్యతల నుంచి పక్కకు తప్పుకున్నారు. పద్దెనిమిదేళ్ల పాటు ఆ జట్టుకు కోచ్గా వ్యవహరించిన ఆయన ఇటీవల కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఈ సీజన్ ముగిసిన తర్వాత మేనేజ్మెంట్తో జరిగిన చర్చల అనంతరం పరస్పర అంగీకారంతోనే ఫ్లెమింగ్ బాధ్యతల నుంచి తప్పుకున్నట్లు సీఎస్కే ఎండీ కాశీ విశ్వనాథన్ స్పష్టం చేశారు. కేవలం ఐపీఎల్లోనే కాకుండా మేజర్ లీగ్ క్రికెట్లో సీఎస్కే సిస్టర్ ఫ్రాంచైజీ అయిన టెక్సాస్ సూపర్ కింగ్స్ కూడా పాయింట్ల పట్టికలో అట్టడుగున నిలవడంతో మేనేజ్మెంట్ కొత్త కోచ్ వైపు మొగ్గు చూపినట్లు తెలుస్తోంది. ఫ్రాంచైజీ భవిష్యత్తును దృష్టిలో ఉంచుకుని, జట్టును మళ్లీ విజయాల బాట పట్టించాలనే ఉద్దేశంతోనే ఈ మార్పులు చేస్తున్నట్లు సమాచారం అందుతోంది. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే!
కోచ్గా రికార్డు
ఐపీఎల్ ప్రారంభమైన మొదటి సీజన్లో చెన్నై జట్టుకు స్టార్ ప్లేయర్గా ఆడిన ఫ్లెమింగ్, 2009 ఎడిషన్ ముందు కెప్లర్ వెసెల్స్ నుంచి హెడ్ కోచ్ బాధ్యతలు స్వీకరించారు. అప్పటినుంచి ఇప్పటివరకు ఆ జట్టుకు ఏకంగా ఐదు ఐపీఎల్ టైటిళ్లు, రెండు ఛాంపియన్స్ లీగ్ ట్రోఫీలు అందించిన విజయవంతమైన కోచ్గా ఆయన రికార్డు సృష్టించారు. ముఖ్యంగా ధోనితో కలిసి ఆయన రచించిన వ్యూహాలు చెన్నై జట్టుకు ఎన్నో అద్భుతమైన విజయాలను కట్టబెట్టాయి. ఆయన అందించిన అపారమైన సేవలకు, చూపించిన నాయకత్వ లక్షణాలకు మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నామని సీఎస్కే ఓనర్ రూపా గురునాథ్ పేర్కొన్నారు. చెన్నై జట్టు సాధించిన చారిత్రక విజయాలలో ఫ్లెమింగ్ చేసిన కృషి ఎప్పటికీ ఒక ముఖ్యమైన భాగంగానే నిలిచిపోతుందని కొనియాడారు.
వరుస వైఫల్యాలతోనే ఈ భారీ మార్పు
గతంలో ఎప్పుడూ లేని విధంగా చెన్నై జట్టు వరుసగా మూడు సీజన్ల పాటు కనీసం ప్లే ఆఫ్స్కు కూడా అర్హత సాధించలేకపోయింది. అందుకే ఈ మార్పుకు అసలు కారణం అని తెలుస్తోంది. 2023 సీజన్ తర్వాత కెప్టెన్సీ నుంచి ధోని తప్పుకుని రుతురాజ్ గైక్వాడ్కు బాధ్యతలు అప్పగించినప్పటి నుంచి ఫ్లెమింగ్ పాత్ర మరింత పెరిగింది. కానీ ఆ తర్వాత వచ్చిన మూడు సీజన్లలో జట్టు ఆశించిన స్థాయిలో ఏమాత్రం రాణించలేదు, ముఖ్యంగా 2025లో ఏకంగా అట్టడుగు స్థానానికి పడిపోయి అభిమానులను తీవ్ర నిరాశకు గురిచేసింది. దీనికి తోడు గత మెగా వేలంలో అనుభవజ్ఞులైన ఆటగాళ్లను కాకుండా కొత్త కుర్రాళ్లను తీసుకోవడం వ్యూహాత్మకంగా బెడిసికొట్టింది. అలాగే ధోని పూర్తి సపోర్ట్ ఉన్న మతీష పతిరాన లాంటి కీలక ఆటగాడిని వదులుకోవడం లాంటి నిర్ణయాలపై అప్పట్లో అభిమానుల నుంచి పెద్ద ఎత్తున వ్యతిరేకత వచ్చింది.
కొత్త కోచ్ వేటలో ఫ్రాంచైజీ మేనేజ్మెంట్
ఫ్లెమింగ్ పక్కకు తప్పుకోవడంతో ఇప్పుడు సీఎస్కే కొత్త కోచ్ కోసం చూస్తున్నారు. తదుపరి కోచ్గా మాజీ క్రికెటర్ హేమంగ్ బదానీ పేరు ఎక్కువగా వినిపిస్తోంది. అయితే దీనిపై కాశీ విశ్వనాథన్ స్పందిస్తూ తాము ఇంకా ఎవరినీ ఫైనల్ చేయలేదని, స్వదేశీ కోచ్లతో పాటు విదేశీ కోచ్ల పేర్లను కూడా పరిశీలిస్తున్నామని తెలిపారు. ప్రస్తుత ఐపీఎల్ పరిస్థితుల్లో లోకల్ ప్లేయర్ల పాత్ర పెరగడంతో భారతీయ కోచ్ వైపు ఫ్రాంచైజీ చూసే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది. ఇక మిగతా సపోర్టింగ్ స్టాఫ్ భవితవ్యం కూడా కొత్తగా వచ్చే హెడ్ కోచ్ తీసుకునే నిర్ణయం పైనే పూర్తిగా ఆధారపడి ఉంటుందని మేనేజ్మెంట్ స్పష్టం చేసింది. ఈ విషయంలో యాజమాన్యం ఏమాత్రం తొందరపడకుండా ఆచితూచి అడుగులు వేస్తోంది.
రంగంలోకి దిగనున్న మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ?
వచ్చే ఐపీఎల్ సీజన్ తర్వాత జరగబోయే భారీ మెగా వేలానికి ముందే జట్టు కోర్ టీమ్ సెట్ చేసుకోవాలని సీఎస్కే భావిస్తోంది. ఈ మొత్తం కోచ్ ఎంపిక ప్రక్రియలో మాజీ కెప్టెన్ ఎంఎస్ ధోనీ అత్యంత కీలక పాత్ర పోషించనున్నారు. ఫ్రాంచైజీ ఓనర్లతో ఆయనకు ఉన్న సాన్నిహిత్యం దృష్ట్యా ఆయన నిర్ణయానికే ఎక్కువ విలువ ఉంటుంది. ప్రస్తుతం యూకేలో ఉన్న ధోనీ అక్కడే జరిగే ది హండ్రెడ్ టోర్నీలో కొంతమంది అభ్యర్థులతో సమావేశమై కోచ్ ఎంపికపై చర్చలు జరిపే అవకాశం ఉంది. అయితే ధోనీ ఆటగాడిగా నెక్స్ట్ సీజన్ ఉంటాడా లేదా అనే విషయంపై ఇంకా ఎలాంటి అధికారిక స్పష్టత రాలేదు.
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