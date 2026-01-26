BCCI మాజీ అధ్యక్షుడు కన్నుమూత- జై షా సంతాపం
బీసీసీఐ మాజీ అధ్యక్షుడు ఐఎస్ బింద్రా కన్నుమూత
Published : January 26, 2026 at 9:06 AM IST
BCCI Former President Passed Away: బీసీసీఐ మాజీ అధ్యక్షుడు ఇంద్రజిత్ సింగ్ బింద్రా తన (84) ఆదివారం తుది శ్వాస విడిచారు. 1993 నుంచి 1996 మధ్య ఆయన బీసీసీఐ అధ్యక్షుడిగా వ్యవహరించారు. అలాగే పంజాబ్ క్రికెట్ అసోసియేషన్కు 1978 నుంచి 2014 వరకు ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నారు. ఆయన సేవలకు గుర్తింపుగా 2015లో పీసీఏ స్టేడియానికి ఐఎస్ బింద్రా స్టేడియంగా పేరు మార్చారు. గతంలో అంతర్జాతీయ క్రికెట్ కౌన్సిల్ ప్రధాన సలహాదారుగా కూడా పనిచేశారు.
బింద్రా మృతికి బీసీసీఐ నివాళులు అర్పించింది. సోషల్ మీడియాలో పోస్టు పెట్టింది. మృతికి పలువురు మాజీ క్రికెటర్లు సంతాపం తెలుపుతున్నారు. ఐసీసీ ఛైర్మన్ జైషా కూడా బింద్రా మృతికి సంతాపం తెలిపారు. 'బీసీసీఐ మాజీ అధ్యక్షుడు ఐఎస్ బింద్రా మృతికి ప్రగాఢ సంతాపం. ఆయన వారసత్వం భావితరాలకు స్ఫూర్తిగా నిలవాలి. ఓం శాంతి' అని జై షా సోషల్ మీడియా ఎక్స్లో పోస్టు షేర్ చేశారు.
Deepest condolences on the passing of Mr. I S Bindra, former BCCI president and a stalwart of Indian cricket administration. May his legacy inspire future generations. Om Shanti 🙏— Jay Shah (@JayShah) January 25, 2026
The BCCI mourns the passing of former BCCI President - Mr IS Bindra. 🙏— BCCI (@BCCI) January 25, 2026
The Board's thoughts and prayers are with his family and loved ones. pic.twitter.com/boNAhwNSnL