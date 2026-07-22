డ్రంక్ అండ్ డ్రైవింగ్ కేసు- తప్పు ఒప్పుకున్న వార్నర్- 9 నెలల జైలు శిక్ష పడే ఛాన్స్!
వార్నర్ డ్రంక్ అండ్ డ్రైవింగ్ కేసులో కీలక పరిణామం- కోర్టులో విచారణకు వచ్చిన కేసు- ఈ క్రమంలో క్రికెటర్ తప్పును అంగీకరించినట్లు లాయర్ వెల్లడి!
Published : July 22, 2026 at 2:35 PM IST
David Warner Police Case : ఆస్ట్రేలియా మాజీ క్రికెటర్ డేవిడ్ వార్నర్ డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ కేసులో కీలక పరిణామం జరిగింది. ఈ వ్యవహారంలో తాను మద్యం సేవించి వాహనం నడిపినట్లు వార్నర్ అంగీకరించాడు. ఈ ఏడాది ఏప్రిల్లో జరిగిన ఈ ఘటన తాజాగా సిడ్నీలోని లోకల్ కోర్టులో విచారణకు వచ్చింది. అయితే ఈ విచారణకు వార్నర్ తరఫు న్యాయవాది హారజయ్యారు. ఈ క్రమంలో వార్నర్ మద్యం సేవించి వాహనాన్ని నడిపినట్లు అంగీకరించాడని న్యాయవాది కోర్టుకు తెలిపారు. దీంతో దీనిపై తుదితీర్పును న్యాయస్థానం వచ్చే నెల 18న వెలువరించనున్నట్లు పేర్కొంది.
"ఏప్రిల్లో ఈస్టర్ తర్వాతి ఆదివారం వార్నర్ తన ఫ్రెండ్స్ అపార్ట్మెంట్కు వెళ్లారు. ఆరోజు ఆయన తన మిత్రులతో కలిసి మూడు గ్లాసుల వైన్ను సేవించారు. తర్వాత తన కారును స్వయంగా డ్రైవ్ చేసుకుంటూ ఇంటికి బయల్దేరారు. అయితే మద్యం సేవించిన తర్వాత క్యాబ్లో కాకుండా తన సొంత కారులో స్వయంగా డ్రైవ్ చేసుకుంటూ వెళ్లడాన్ని తన తెలివితక్కువ పని అని వార్నర్ అంగీకరించాడు" అని విచారణ అనంతరం వార్నర్ తరఫు న్యాయవాది కోర్టు ఆవరణలో మీడియాతో చెప్పారు.
ఇదీ జరిగింది!
ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ 05న వార్నర్ సిడ్నీ నగరంలోని తన మిత్రుడి ఇంటికి వెళ్లాడు. అక్కడ తన ఫ్రెండ్స్తో కలిసి వార్నర్ మద్యం సేవించాడు. ఆనంతరం తన కారును స్వయంగా డ్రైవ్ చేసుకుంటూ ఇంటికి బయల్దేరాడు. ఈ క్రమంలో సిడ్నీ సబర్బ్ ప్రాంతం వద్ద పోలీసులు నిర్వహిస్తున్న డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ను గమనించి వార్నర్ తన కారును రోడ్డు పక్కన పార్క్ చేసుకున్నాడు. అయితే వార్నర్పై అనుమానంతో పోలీసులు బ్రీత్ టెస్టు చేయగా, అందులో పరిమితికి మించి మద్యం తీసుకున్నట్లు తేలింది. దీంతో వార్నర్ను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. అనంతరం అతడికి బెయిల్ వచ్చింది. ఈ కేసు ఆదివారం విచారణకు వచ్చింది. అయితే వార్నర్ తరఫున కోర్టులో అతడి లాయర్ హాజరైయ్యారు. వార్నర్ తన తప్పును అంగీకరించినట్లు కోర్టుకు తెలిపారు.
🚨 David Warner Admits to Drink-Driving Charge again 🚨— manzur shaban (@Manzurshaban123) July 22, 2026
- David Warner has admitted to a drink-driving charge following an incident in April 2026.
- Warner's blood alcohol concentration was reportedly 0.104, more than twice the legal limit in New South Wales.
- He has… pic.twitter.com/UsKCV4ylhi
9 జైలు శిక్ష!
సాధారణం కంటే రెండురేట్లు ఎక్కువగా వార్నర్ మద్యం తీసుకున్నాడని టెస్టులో తేలింది. దీంతో ఆస్ట్రేలియా రవాణా చట్టం ప్రకారం, వార్నర్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ను సుమారు ఆరు నెలలు రద్దు చేసే అవకాశం ఉంది. దీంతోపాటు 2200 ఆస్ట్రేలియా డాలర్లు జరిమానా, తొమ్మిది నెలల జైలు శిక్ష పడే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
కెప్టెన్సీకి పోతుందా?
ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్కు రిటైర్మెంట్ ఇచ్చిన వార్నర్ ప్రస్తుతం ఆయా దేశాల్లో లోకల్ ఫ్రాంచైజీ లీగ్ల్లో ఆడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో ఆస్ట్రేలియా ఫ్రాంచైజీ టోర్నీ బిగ్బాష్ లీగ్లో వార్నర్ సిడ్నీ థండర్ జట్టకు కెప్టెన్గా వ్యవహరిస్తున్నాడు. ఇప్పుడు డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ వ్యవహరంలో వార్నర్ తన తప్పును అంగీకరించడంతో ఈ కెప్టెన్సీపై సస్పెన్స్ నెలకొంది. సదరు ఫ్రాంచైజీ చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ లీ జెర్మోన్ ఈ ఆరోపణలను ఆందోళనకరమైనవిగా అభివర్ణించారు. మద్యం తాగి వాహనం నడపడాన్ని తమ సంస్థ వ్యతిరేకిస్తుందని పునరుద్ఘాటించారు. దీంతో వార్నర్ను కెప్టెన్సీతోపాటు జట్టు నుంచి తప్పిస్తారని ప్రచారం మొదలైంది. అయితే దీనిపై సిడ్నీ థండర్స్ అధికారికంగా ఇంకా ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోలేదు.
2026-27 సీజన్కు సంబంధించిన బిగ్బాష్ లీగ్ ఈ ఏడాది డిసెంబర్ 12న ప్రారంభం కానుంది. అయితే ఈసారి టోర్నీలో ఓపెనింగ్ మ్యాచ్ భారత్ చెన్నై నగరంలోని చిదంబరం స్టేడియం వేదికగా జరగనుంది. ఇరుదేశాల స్నేహపూర్వక సంబంధాల ప్రతీకగా ఓపెనింగ్ మ్యాచ్ చెన్నైలో జరగనుంది. మెల్బోర్న్ - పెర్త్ మధ్య తొలి మ్యాచ్ ఉంది. అయితే ఈ మ్యాచ్ ఒకటే ఇక్కడ జరుగుతుంది. మిగిలిన టోర్నీ అంతా మల్లీ ఆస్ట్రేలియాలోనే ఉంటుంది.
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