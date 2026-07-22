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డ్రంక్ అండ్ డ్రైవింగ్ కేసు- తప్పు ఒప్పుకున్న వార్నర్- 9 నెలల జైలు శిక్ష పడే ఛాన్స్!

వార్నర్ డ్రంక్ అండ్ డ్రైవింగ్ కేసులో కీలక పరిణామం- కోర్టులో విచారణకు వచ్చిన కేసు- ఈ క్రమంలో క్రికెటర్ తప్పును అంగీకరించినట్లు లాయర్ వెల్లడి!

David Warner
David Warner (Source : IANS (File))
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 22, 2026 at 2:35 PM IST

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David Warner Police Case : ఆస్ట్రేలియా మాజీ క్రికెటర్ డేవిడ్ వార్నర్​ డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్​ కేసులో కీలక పరిణామం జరిగింది. ఈ వ్యవహారంలో తాను మద్యం సేవించి వాహనం నడిపినట్లు వార్నర్ అంగీకరించాడు. ఈ ఏడాది ఏప్రిల్​లో జరిగిన ఈ ఘటన తాజాగా సిడ్నీలోని లోకల్ కోర్టులో విచారణకు వచ్చింది. అయితే ఈ విచారణకు వార్నర్ తరఫు న్యాయవాది హారజయ్యారు. ఈ క్రమంలో వార్నర్ మద్యం సేవించి వాహనాన్ని నడిపినట్లు అంగీకరించాడని న్యాయవాది కోర్టుకు తెలిపారు. దీంతో దీనిపై తుదితీర్పును న్యాయస్థానం వచ్చే నెల 18న వెలువరించనున్నట్లు పేర్కొంది.

"ఏప్రిల్​లో ఈస్టర్ తర్వాతి ఆదివారం వార్నర్ తన ఫ్రెండ్స్ అపార్ట్​మెంట్​కు వెళ్లారు. ఆరోజు ఆయన తన మిత్రులతో కలిసి మూడు గ్లాసుల వైన్​ను సేవించారు. తర్వాత తన కారును స్వయంగా డ్రైవ్ చేసుకుంటూ ఇంటికి బయల్దేరారు. అయితే మద్యం సేవించిన తర్వాత క్యాబ్​లో కాకుండా తన సొంత కారులో స్వయంగా డ్రైవ్ చేసుకుంటూ వెళ్లడాన్ని తన తెలివితక్కువ పని అని వార్నర్ అంగీకరించాడు" అని విచారణ అనంతరం వార్నర్ తరఫు న్యాయవాది కోర్టు ఆవరణలో మీడియాతో చెప్పారు.

ఇదీ జరిగింది!
ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ 05న వార్నర్ సిడ్నీ నగరంలోని తన మిత్రుడి ఇంటికి వెళ్లాడు. అక్కడ తన ఫ్రెండ్స్​తో కలిసి వార్నర్ మద్యం సేవించాడు. ఆనంతరం తన కారును స్వయంగా డ్రైవ్ చేసుకుంటూ ఇంటికి బయల్దేరాడు. ఈ క్రమంలో సిడ్నీ సబర్బ్​ ప్రాంతం వద్ద పోలీసులు నిర్వహిస్తున్న డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్​ను గమనించి వార్నర్ తన కారును రోడ్డు పక్కన పార్క్ చేసుకున్నాడు. అయితే వార్నర్​పై అనుమానంతో పోలీసులు బ్రీత్ టెస్టు చేయగా, అందులో పరిమితికి మించి మద్యం తీసుకున్నట్లు తేలింది. దీంతో వార్నర్​ను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. అనంతరం అతడికి బెయిల్ వచ్చింది. ఈ కేసు ఆదివారం విచారణకు వచ్చింది. అయితే వార్నర్​ తరఫున కోర్టులో అతడి లాయర్ హాజరైయ్యారు. వార్నర్ తన తప్పును అంగీకరించినట్లు కోర్టుకు తెలిపారు.

9 జైలు శిక్ష!
సాధారణం కంటే రెండురేట్లు ఎక్కువగా వార్నర్ మద్యం తీసుకున్నాడని టెస్టులో తేలింది. దీంతో ఆస్ట్రేలియా రవాణా చట్టం ప్రకారం, వార్నర్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్​ను సుమారు ఆరు నెలలు రద్దు చేసే అవకాశం ఉంది. దీంతోపాటు 2200 ఆస్ట్రేలియా డాలర్లు జరిమానా, తొమ్మిది నెలల జైలు శిక్ష పడే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

కెప్టెన్సీకి పోతుందా?
ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్​కు రిటైర్మెంట్ ఇచ్చిన వార్నర్ ప్రస్తుతం ఆయా దేశాల్లో లోకల్ ఫ్రాంచైజీ లీగ్​ల్లో ఆడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో ఆస్ట్రేలియా ఫ్రాంచైజీ టోర్నీ బిగ్​బాష్ లీగ్​లో వార్నర్ సిడ్నీ థండర్ జట్టకు కెప్టెన్‌గా వ్యవహరిస్తున్నాడు. ఇప్పుడు డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ వ్యవహరంలో వార్నర్ తన తప్పును అంగీకరించడంతో ఈ కెప్టెన్సీపై సస్పెన్స్ నెలకొంది. సదరు ఫ్రాంచైజీ చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ లీ జెర్మోన్ ఈ ఆరోపణలను ఆందోళనకరమైనవిగా అభివర్ణించారు. మద్యం తాగి వాహనం నడపడాన్ని తమ సంస్థ వ్యతిరేకిస్తుందని పునరుద్ఘాటించారు. దీంతో వార్నర్​ను కెప్టెన్సీతోపాటు జట్టు నుంచి తప్పిస్తారని ప్రచారం మొదలైంది. అయితే దీనిపై సిడ్నీ థండర్స్ అధికారికంగా ఇంకా ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోలేదు.

2026-27 సీజన్​కు సంబంధించిన బిగ్​బాష్ లీగ్ ఈ ఏడాది డిసెంబర్ 12న ప్రారంభం కానుంది. అయితే ఈసారి టోర్నీలో ఓపెనింగ్ మ్యాచ్ భారత్ చెన్నై నగరంలోని చిదంబరం స్టేడియం వేదికగా జరగనుంది. ఇరుదేశాల స్నేహపూర్వక సంబంధాల ప్రతీకగా ఓపెనింగ్​ మ్యాచ్ చెన్నైలో జరగనుంది. మెల్​బోర్న్ - పెర్త్ మధ్య తొలి మ్యాచ్ ఉంది. అయితే ఈ మ్యాచ్ ఒకటే ఇక్కడ జరుగుతుంది. మిగిలిన టోర్నీ అంతా మల్లీ ఆస్ట్రేలియాలోనే ఉంటుంది.

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