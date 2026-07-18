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'రోహిత్ టెంపోలోనే ఉన్నాడు- కానీ ఆదొక్కటే ఆందోళన కలిగిస్తుంది'- మాజీ కోచ్

ఇంగ్లాండ్ వన్డే సిరీస్​లో రోహిత్ స్లో బ్యాటింగ్- అదేం పెద్ద ఇబ్బంది కాదన్న మాజీ కోచ్- కానీ ఆ విషయంలో మాత్రం ఆందోళన ఉందంటూ వ్యాఖ్యలు

Rohit Sharma
Rohit Sharma (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 18, 2026 at 3:56 PM IST

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Abhishek Nayar on Rohit Sharma : టీమ్ఇండియా బ్యాటర్ రోహిత్ శర్మ ఇంగ్లాండ్​తో వన్డే సిరీస్​లో తొలి రెండు మ్యాచ్​ల్లోనూ విఫలమయ్యాడు. ముఖ్యంగా రెండో మ్యాచ్​లో 47 బంతులు ఎదుర్కొన్న హిట్​మ్యాన్ కేవలం 26 పరుగులే చేశాడు. స్ట్రైక్ రేట్ 55.32 మాత్రమే. దాదాపు 8 ఓవర్లు ఆడినా ఇన్నింగ్స్​ను భారీ స్కోర్​గా మలచలేకపోయాడు. దీనిపై టీమ్ఇండియా మాజీ అసిస్టెంట్ కోచ్ అభిషేక్ నాయక్ స్పందించాడు. ఆ మ్యాచ్​లో లభించిన మంచి ఆరంభాన్ని భారీ స్కోరుగా మలచలేకపోవడం రోహిత్​కు ఆందోళన కలిగించే అంశమని నాయర్ అన్నాడు. మూడో వన్డేకు ముందు స్టార్​స్పోర్ట్స్​ గేమ్ ప్లాన్​ సెగ్మెంట్​లో మాట్లాడిన నాయర్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశాడు.

అది రోహిత్​కు ఆందోళన కలిగిస్తుంది!
కార్డిఫ్ వేదికగా ఇంగ్లాండ్‌తో రెండో వన్డేలో మంచి ఆరంభాన్ని భారీ స్కోరుగా మలచలేకపోవడం రోహిత్​కు ఆందోళన కలిగించే విషయమని అభిషేక్ నాయర్ అన్నాడు. అయితే ఆ మ్యాచ్​లో తొలుత బంతి బాగా స్వింగ్ అయ్యిందని, అలాంటి పరిస్థితుల్లో క్రీజులో కుదురుకోవడానికి రోహిత్ కాస్త సమయం తీసుకోవడం సరైన నిర్ణయమేనని మాజీ హెడ్ కోచ్ పేర్కొన్నాడు.అయితే రోహిత్ స్ట్రైక్ రేట్​ గురించి తనకు ఎలాంటి ఆందోళన లేదని నాయర్ చెప్పాడు. కానీ, శామ్ కరన్ వేసిన 18వ ఓవర్‌ను మెయిడెన్​గా ఆడినప్పుడు మాత్రమే రోహిత్ కొంత ఒత్తిడిలో ఉన్నట్లు కనిపించాడని అభిషేక్ అన్నాడు. అయితే తనకు లభించిన మంచి ఆరంభాన్ని భారీ స్కోరుగా మలచలేకపోవడం వల్లే రోహిత్ ఆందోళన చెందుతాడని నాయర్ అభిప్రాయపడ్డాడు.

"క్రికెట్​లో పిచ్ పరిస్థితులు చాలా ముఖ్యం. కచ్చితంగా పరిస్థితులకు తగ్గట్లే ఆడాలి. అయితే ఇంగ్లాండ్​తో కార్డిఫ్ వన్డేలో బంతి స్వింగ్ అయ్యింది. అందువల్ల ప్రస్తుతం ఒకే ఫార్మాట్​లో ఆడుతున్న రోహిత్ క్రీజులో కుదురుకునేందుకు కాస్త సమయం తీసుకుంటాడని మనం ముందుగానే ఊహించవచ్చు. అతడు కూడా ఈ పరిస్థితిని అర్థం చేసుకుంటాడు. అయితే శామ్ కర్రన్ ఓవర్ మెయిడెన్ అయిన తర్వాత ఒకానొక దశలో రోహిత్​ ఒత్తిడిలో ఉన్నట్లు కనిపించాడు. అదొక్కటి మినహా, తన టెంపో బాగానే ఉందని నాకు అనిపించింది. ఇక రోహిత్ స్ట్రైక్ రేట్ గురించి నాకు అస్సలు ఆందోళన లేదు"

"కానీ, ఎప్పుడైతే రోహిత్ 20ల్లోకి ఎంటర్ అవుతాడో అప్పుడు ఆ స్కోర్​ను ఈజీగా 50గా మల్చుతాడు. అదొక్కటే ఆందోళన చెందే విషయం. సాధారణంగా ఆఫ్ స్పిన్నర్ల బౌలింగ్‌లో రోహిత్ త్వరగా ఔట్ అవ్వడు. కానీ పరుగులు రాక కాస్త ఇబ్బంది పడుతున్నట్లు అనిపించడం వల్లే అతను జాక్స్ బౌలింగ్​లో ఔటయ్యాడు. కాబట్టి, ఇది స్కిల్​కు సంబంధించిన విషయం కాదు. అతడి మానసిక స్థితికి సంబంధించినది. అయినప్పటికీ రోహిత్ బాగానే బ్యాటింగ్ చేస్తున్నాడు" అని నాయర్ పేర్కొన్నాడు.

భిన్నంగా రోహిత్!
సాధారణంగా రోహిత్ గేమ్ అప్రోచ్​కు ఇంగ్లాండ్​లో తొలి వన్డేల్లో బ్యాటింగ్ భిన్నంగా కనిపించింది. రోహిత్ తొలి ఓవర్ నుంచే ప్రత్యర్థిపై ఎదురుదాడి చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తాడు. దూకుడైన బ్యాటింగ్ శైలితో పరుగులు సాధిస్తాడు. అలాంటింది ఈ సిరీస్​లో తొలి మ్యాచ్​లో 21 బంతులు ఎదుర్కొని 11 రన్స్, రెండో మ్యాచ్​లో 47 బంతుల్లో 26 పరుగులే చేశాడు. అయితే అక్కడి పరిస్థితులను బట్టి నెమ్మదిగా ఆడుతున్నాడేమో అని కొందరు ఫ్యాన్స్ అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఏదేమైనా మూడో వన్డేలోనైనా కమ్​బ్యాక్ ఇచ్చి భారీ ఇన్నింగ్స్​తో అలరించాలని కోరుకుంటున్నారు. ఇరుజట్ల మధ్య లార్డ్స్ వేదికగా మూడో వన్డే జులై 19న జరగనుంది. ఈ మ్యాచ్ మధ్యాహ్నం 3.30 గంటలకు ప్రారంభం అవుతుంది.

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