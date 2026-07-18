'రోహిత్ టెంపోలోనే ఉన్నాడు- కానీ ఆదొక్కటే ఆందోళన కలిగిస్తుంది'- మాజీ కోచ్
ఇంగ్లాండ్ వన్డే సిరీస్లో రోహిత్ స్లో బ్యాటింగ్- అదేం పెద్ద ఇబ్బంది కాదన్న మాజీ కోచ్- కానీ ఆ విషయంలో మాత్రం ఆందోళన ఉందంటూ వ్యాఖ్యలు
Published : July 18, 2026 at 3:56 PM IST
Abhishek Nayar on Rohit Sharma : టీమ్ఇండియా బ్యాటర్ రోహిత్ శర్మ ఇంగ్లాండ్తో వన్డే సిరీస్లో తొలి రెండు మ్యాచ్ల్లోనూ విఫలమయ్యాడు. ముఖ్యంగా రెండో మ్యాచ్లో 47 బంతులు ఎదుర్కొన్న హిట్మ్యాన్ కేవలం 26 పరుగులే చేశాడు. స్ట్రైక్ రేట్ 55.32 మాత్రమే. దాదాపు 8 ఓవర్లు ఆడినా ఇన్నింగ్స్ను భారీ స్కోర్గా మలచలేకపోయాడు. దీనిపై టీమ్ఇండియా మాజీ అసిస్టెంట్ కోచ్ అభిషేక్ నాయక్ స్పందించాడు. ఆ మ్యాచ్లో లభించిన మంచి ఆరంభాన్ని భారీ స్కోరుగా మలచలేకపోవడం రోహిత్కు ఆందోళన కలిగించే అంశమని నాయర్ అన్నాడు. మూడో వన్డేకు ముందు స్టార్స్పోర్ట్స్ గేమ్ ప్లాన్ సెగ్మెంట్లో మాట్లాడిన నాయర్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశాడు.
అది రోహిత్కు ఆందోళన కలిగిస్తుంది!
కార్డిఫ్ వేదికగా ఇంగ్లాండ్తో రెండో వన్డేలో మంచి ఆరంభాన్ని భారీ స్కోరుగా మలచలేకపోవడం రోహిత్కు ఆందోళన కలిగించే విషయమని అభిషేక్ నాయర్ అన్నాడు. అయితే ఆ మ్యాచ్లో తొలుత బంతి బాగా స్వింగ్ అయ్యిందని, అలాంటి పరిస్థితుల్లో క్రీజులో కుదురుకోవడానికి రోహిత్ కాస్త సమయం తీసుకోవడం సరైన నిర్ణయమేనని మాజీ హెడ్ కోచ్ పేర్కొన్నాడు.అయితే రోహిత్ స్ట్రైక్ రేట్ గురించి తనకు ఎలాంటి ఆందోళన లేదని నాయర్ చెప్పాడు. కానీ, శామ్ కరన్ వేసిన 18వ ఓవర్ను మెయిడెన్గా ఆడినప్పుడు మాత్రమే రోహిత్ కొంత ఒత్తిడిలో ఉన్నట్లు కనిపించాడని అభిషేక్ అన్నాడు. అయితే తనకు లభించిన మంచి ఆరంభాన్ని భారీ స్కోరుగా మలచలేకపోవడం వల్లే రోహిత్ ఆందోళన చెందుతాడని నాయర్ అభిప్రాయపడ్డాడు.
"క్రికెట్లో పిచ్ పరిస్థితులు చాలా ముఖ్యం. కచ్చితంగా పరిస్థితులకు తగ్గట్లే ఆడాలి. అయితే ఇంగ్లాండ్తో కార్డిఫ్ వన్డేలో బంతి స్వింగ్ అయ్యింది. అందువల్ల ప్రస్తుతం ఒకే ఫార్మాట్లో ఆడుతున్న రోహిత్ క్రీజులో కుదురుకునేందుకు కాస్త సమయం తీసుకుంటాడని మనం ముందుగానే ఊహించవచ్చు. అతడు కూడా ఈ పరిస్థితిని అర్థం చేసుకుంటాడు. అయితే శామ్ కర్రన్ ఓవర్ మెయిడెన్ అయిన తర్వాత ఒకానొక దశలో రోహిత్ ఒత్తిడిలో ఉన్నట్లు కనిపించాడు. అదొక్కటి మినహా, తన టెంపో బాగానే ఉందని నాకు అనిపించింది. ఇక రోహిత్ స్ట్రైక్ రేట్ గురించి నాకు అస్సలు ఆందోళన లేదు"
It's all about playing the conditions. 💯#AbhishekNayar shares his thoughts on #RohitSharma's batting approach. ✨#ENGvIND 3rd ODI 👉 SUN, 19th JULY, 2:30 PM on JioHotstar pic.twitter.com/XpigfBcrYx— Star Sports (@StarSportsIndia) July 18, 2026
"కానీ, ఎప్పుడైతే రోహిత్ 20ల్లోకి ఎంటర్ అవుతాడో అప్పుడు ఆ స్కోర్ను ఈజీగా 50గా మల్చుతాడు. అదొక్కటే ఆందోళన చెందే విషయం. సాధారణంగా ఆఫ్ స్పిన్నర్ల బౌలింగ్లో రోహిత్ త్వరగా ఔట్ అవ్వడు. కానీ పరుగులు రాక కాస్త ఇబ్బంది పడుతున్నట్లు అనిపించడం వల్లే అతను జాక్స్ బౌలింగ్లో ఔటయ్యాడు. కాబట్టి, ఇది స్కిల్కు సంబంధించిన విషయం కాదు. అతడి మానసిక స్థితికి సంబంధించినది. అయినప్పటికీ రోహిత్ బాగానే బ్యాటింగ్ చేస్తున్నాడు" అని నాయర్ పేర్కొన్నాడు.
భిన్నంగా రోహిత్!
సాధారణంగా రోహిత్ గేమ్ అప్రోచ్కు ఇంగ్లాండ్లో తొలి వన్డేల్లో బ్యాటింగ్ భిన్నంగా కనిపించింది. రోహిత్ తొలి ఓవర్ నుంచే ప్రత్యర్థిపై ఎదురుదాడి చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తాడు. దూకుడైన బ్యాటింగ్ శైలితో పరుగులు సాధిస్తాడు. అలాంటింది ఈ సిరీస్లో తొలి మ్యాచ్లో 21 బంతులు ఎదుర్కొని 11 రన్స్, రెండో మ్యాచ్లో 47 బంతుల్లో 26 పరుగులే చేశాడు. అయితే అక్కడి పరిస్థితులను బట్టి నెమ్మదిగా ఆడుతున్నాడేమో అని కొందరు ఫ్యాన్స్ అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఏదేమైనా మూడో వన్డేలోనైనా కమ్బ్యాక్ ఇచ్చి భారీ ఇన్నింగ్స్తో అలరించాలని కోరుకుంటున్నారు. ఇరుజట్ల మధ్య లార్డ్స్ వేదికగా మూడో వన్డే జులై 19న జరగనుంది. ఈ మ్యాచ్ మధ్యాహ్నం 3.30 గంటలకు ప్రారంభం అవుతుంది.
The stage is set in London as Team India reaches for the final ODI against England🏏— Star Sports (@StarSportsIndia) July 17, 2026
The Men in Blue are set to begin their preparations for the decisive clash💙#ENGvIND 3rd ODI 👉 SUN, 19th JULY, 2:30 PM on JioHotstar pic.twitter.com/8BlYlIH1rx
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