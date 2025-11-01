ప్రతిసారి అలా చేస్తే బ్యాలెన్స్ తప్పడం పక్కా- ఇదే కంటిన్యూ అయితే వరల్డ్ కప్ కష్టం!: ఇర్ఫాన్
Published : November 1, 2025 at 10:45 AM IST
Irfan Pathan On Team India : ఆస్ట్రేలియాతో మెల్బోర్న్లో జరిగిన రెండో టీ20 మ్యాచ్లో టీమ్ఇండియా కేవలం 125 పరుగులకే కుప్పకూలడంతో జట్టు వ్యూహాలపై తీవ్ర విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ముఖ్యంగా బ్యాటింగ్ విషయంలో ప్రయోగాలు పూర్తిగా విఫలమయ్యాయని మాజీ క్రికెటర్లు ఇప్పటికే అభిప్రాయపడ్డారు. సంజు శాంసన్ మళ్లీ నంబర్-3 స్థానంలో దించడంపై పలు ప్రశ్నలు తలెత్తాయి. ఇప్పుడు మాజీ ఆల్రౌండర్ ఇర్ఫాన్ పఠాన్ ఆ విషయంపై తన యూట్యూబ్ ఛానెల్లో పలు వ్యాఖ్యలు చేశాడు.
"భారత జట్టు మెల్బోర్న్ తరహా పిచ్లపై స్పష్టమైన వ్యూహం పాటించాలి. సూర్యకుమార్ యాదవ్ తన స్థానాన్ని నంబర్-3గా పటిష్టం చేసుకోవాలి. బ్యాటింగ్ క్రమంలో స్థిరత్వం లేకపోవడం సమస్యగా మారుతోంది" అని పఠాన్ పేర్కొన్నారు. సంజు శాంసన్ గురించి మాట్లాడుతూ, "తరచూ బ్యాటింగ్ క్రమం మారడం వల్ల ప్లేయర్ ప్రదర్శనపై ప్రభావం పడుతుంది. టీ20 ఫార్మాట్లో ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉండాలి కానీ స్థిరత్వం కూడా అంతే ముఖ్యం. ఆటగాళ్లకు స్పష్టమైన బాధ్యతలు ఇవ్వాలి. లేకపోతే జట్టు సమతుల్యం దెబ్బతింటుంది" అని హెచ్చరించాడు.
అయితే మెల్బోర్న్ మ్యాచ్లో భారత్ మరో ప్రయోగం చేసింది. హర్షిత్ రాణా తర్వాత శివం దూబే క్రీజ్లోకి వచ్చాడు. కానీ ఆ నిర్ణయం కూడా ఫలించలేదు. దూబే రెండు బంతుల్లోనే ఔటయ్యాడు. దీనిపై పఠాన్ వ్యాఖ్యానిస్తూ, "ఒక ఆటగాడి పొజిషన్ను పదే పదే మార్చితే అతడు గందరగోళానికి గురవుతాడు. సంజు శాంసన్ ఆసియా కప్లో మధ్య ఓవర్లలో ఆడుతూ మంచి ఫినిషర్గా నిలిచాడు. కానీ ఓపెనర్గా ఆడటం పూర్తిగా వేరు. దానికి వేరు మైండ్సెట్, వేరు ఆత్మవిశ్వాసం అవసరం" అని చెప్పాడు
"సంజు శాంసన్కు ప్రస్తుతం జట్టు మద్దతు ఉంది. కానీ ఇది ఎక్కువకాలం నిలవదు. మూడు లేదా నాలుగు మ్యాచ్ల్లో వరుసగా విఫలమైతే ఆ మద్దతు తగ్గిపోతుంది. ఈ సిరీస్లో కనీసం ఒక పెద్ద ఇన్నింగ్స్ ఆడితేనే అతడిపై విశ్వాసం పెరుగుతుంది. లేని పక్షంలో జట్టులో అతడి స్థానంపై మళ్లీ ప్రశ్నలు తప్పవు" అని పఠాన్ స్పష్టం చేశాడు. మరోవైపు గౌతమ్ గంభీర్, సూర్యకుమార్ యాదవ్లపై కూడా పఠాన్ పరోక్షంగా విమర్శలు చేశాడు.
"జట్టు సీనియర్ ఆటగాళ్లు తమ స్థానాన్ని స్పష్టంగా నిర్ణయించుకోవాలి. ప్రతి మ్యాచ్లో స్థానాలు మార్చడం వల్ల జట్టు బ్యాలెన్స్ దెబ్బతింటుంది. సూర్యకుమార్ యాదవ్ నిరంతరం నంబర్-3లోనే ఆడాలి. అతనికి ఆ స్థానం బాగా సరిపోతుంది. గంభీర్ వంటి మాజీ కెప్టెన్లు కూడా ఈ విషయాన్ని గమనించాలి" అని అన్నారు. భారత జట్టు వరుసగా చేసిన ఈ వ్యూహాత్మక తప్పిదాలు ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయని పేర్కొన్నారు. "టీ20 ఫార్మాట్లో ప్రతి ఓవర్ కీలకం. ఆటగాళ్ల పాత్రలపై స్పష్టత లేకుంటే ఫలితాలు ఇలాగే ఉంటాయి. ఆసీస్తో సిరీస్ భారత్కు పరీక్షగా మారింది. సూర్యకుమార్, సంజు, దూబే వంటి ఆటగాళ్లు తమ స్థానంలో మెరుగైన ప్రదర్శన చేయకపోతే, రాబోయే వరల్డ్ కప్ దృష్ట్యా ఎంపికలో సమస్యలు తలెత్తవచ్చు" అని పఠాన్ తేల్చిచెప్పాడు.
