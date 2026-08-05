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స్పెయిన్ కార్చిచ్చు బాధితులకు రూ.87 లక్షల భారీ విరాళం- గొప్ప మనసు చాటుకున్న మెస్సి

స్పెయిన్ కార్చిచ్చు బాధితులకు విరాళం ప్రకటించిన మెస్సి- ఫుట్​బాల్ దిగ్గజంపై నెట్టింట ప్రశంసలు- దెబ్బతిన్న ప్రాంతాల పునరుద్ధరణ కోసం భారీ డొనేషన్

Lionel Messi
Lionel Messi (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 5, 2026 at 12:36 PM IST

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Lionel Messi Donation Sapin Wildfire : అర్జెంటీనా ఫుట్​బాల్ దిగ్గజం లియోనల్ మెస్సి తన గొప్ప మనసును చాటుకున్నాడు. స్పెయిన్ రాజధాని మాడ్రిడ్‌లో ఇటీవల సంభవించిన కార్చిచ్చుతో దెబ్బతిన్న ప్రాంతాల పునర్నిర్మాణం కోసం మెస్సి భారీ విరాళం ప్రకటించాడు. అక్కడి ప్రభుత్వానికి 80 వేల యూరోలు (భారత కరెన్సీలో సుమారు రూ. 87 లక్షలు) డొనేషన్​ను మెస్సి ఇచ్చాడు. ఈ విషయాన్ని మాడ్రిడ్ కమ్యూనిటీ అధ్యక్షురాలు ఇసాబెల్ డియాజ్ అయూసో సోషల్ మీడియాలో వెల్లడించారు. ఇలాంటి విపత్కర సమయంలో స్పందించి గొప్ప మనసు చాటుకున్న మెస్సికి ధన్యవాదాలు తెలిపారు.

"మాడ్రిడ్‌లోని సియెర్రా ఓస్టా ప్రాంతం పునర్నిర్మాణం కోసం మెస్సీ 80 వేల యూరోలు విరాళంగా ఇచ్చారు. ఈ సందర్భంగా ఆయనకు ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నా. ఆయనకు త్వరలోనే మాడ్రిడ్​కు స్వాగతం పలకడానికి ఇక్కడి ప్రజలు ఎదురుచూస్తున్నారు. అలాగే మెస్సిని గౌరవంగా సత్కరించేందుకు మా ప్రజలు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారని చెప్పాలనుకుంటున్నాను" అని ఇసాబెల్ డియాజ్ పోస్టులో పేర్కొన్నారు. ఇక ఆపదలో ఉన్న స్పెయిన్​కు మెస్సి చేసిన ఈ సహాయానికి నెటిజన్లు ఆయనపై ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. కాగా, ఇటీవల ముగిసిన ఫిఫా వరల్డ్​కప్​లో ఆయన జట్టు అర్జెంటీనాను ఓడించింది స్పెయిన్ టీమ్ కావడం విశేషం.

మెస్సి మైదానంలోనే ప్రేక్షకులను అలరించడమే కాదు, నిజ జీవితంలో సామాజిక సేవల్లోనూ చురుగ్గా ఉంటాడు. ఇందుకోసం ఆయన ప్రత్యేకంగా 'లియో మెస్సి ఫౌండేషన్' స్థాపించి, దీని ద్వారా సామాజిక సేవల్లో చురుకుగా పాల్గొంటున్నాడు. ఈ ఫౌండేషన్ ద్వారా అతను విద్య, ఆరోగ్య సంరక్షణ, విపత్తు సమయాల్లో ప్రజలకు ఆర్థికంగా సహాయం అందిస్తున్నాడు. గతంలో కొవిడ్ మహమ్మారి, వివిధ ప్రకృతి వైపరీత్యాల సమయంలో మెస్సి ఫౌండేషన్ అనేకమందికి సహాయం అందించింది.

స్పెయిన్​తో అనుబంధం
మెస్సి వ్యక్తిగత, కెరీర్​ జీవితంలో స్పెయిన్​తో మంచి అనుబంధం ఉంది. తన జీవితంలో ఎక్కువ భాగాన్ని మెస్సి స్పెయిన్​లోనే గడిపాడు. ఇప్పుడు ఆపదలో ఉన్న అక్కడి ప్రజలను ఆదుకొని స్పెయిన్‌పై అతనికున్న ప్రేమకు చాటుకున్నాడు. ఇక మెస్సి ప్రకటించిన విరాళం ఆర్థిక సహాయం మాత్రమే కాదని, విపత్తు బాధితులకు గొప్ప విశ్వాసాన్ని, ఆశను కూడా అందిస్తుందని స్పానిష్ మీడియా నివేదించింది.

కాగా, యూరప్​లో గతనెల తీవ్రమైన వేడిగాలుల కారణంగా స్పెయిన్ - ఫ్రాన్స్‌ సరిహద్దుల్లో భారీ కార్చిచ్చులు చెలరేగింది. లక్షలాది హెక్టార్ల భూమి కాలిపోవడంతో పాటు 3 లక్షల మందికి పైగా ప్రజలు నిరాశ్రయులయ్యారు. ఒక్క సియెర్రా ఎస్టే ప్రాంతంలోనే 22,000 హెక్టార్లకు పైగా అడవి, ఇళ్లు పూర్తిగా కాలిపోయాయి.

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