గెలుపు కోసం అడ్డదారులు - ఆ ఐదుగురు స్టార్ అథ్లెట్ల పతనానికి కారణాలివే!
Doping And Match Fixing Punishments: డోపింగ్, మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ కేసులు క్రీడా ప్రపంచాన్ని ఎన్నోసార్లు కుదిపేశాయి. కొందరు స్టార్ ఆటగాళ్లు చేసిన తప్పులకు ఉహించని ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చింది.
Published : November 8, 2026 at 9:56 AM IST
క్రీడా ప్రపంచంలో ఒక విజయానికి ఎంత విలువ ఉంటుందో, ఒక తప్పిదానికి అంతకంటే పెద్ద మూల్యం చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. డోపింగ్, మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ కేసుల్లో చిక్కుకుని కొందరు ఆటగాళ్లు తమ కెరీర్, టైటిల్స్, పేరు ప్రతిష్ఠలనే కోల్పోయారు. ఇటీవల గ్రీక్ బాస్కెట్బాల్లో 2016 నుంచి 2026 మధ్య జరిగిన 50 మ్యాచ్లపై ఫిక్సింగ్, లంచాలు, అవినీతి ఆరోపణలపై విచారణ మొదలైంది. ఫెడరేషన్ అధ్యక్షుడు వాంజెలిస్ లియోలియోస్ సహా మరికొందరిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. దీనితో వాంజెలిస్ లియోలియోస్ తన పదవికి రాజీనామా చేశారు. మరోవైపు ఇథియోపియా మారథాన్ రన్నర్ రుటి అగా మిథైల్ప్రెడ్నిసొలోన్ వాడిన కేసులో ఆరేళ్ల నిషేధం ఎదుర్కొన్నారు. ఇలాంటి ఘటనల మధ్య గతంలో మరింత కఠినమైన శిక్షలు ఎదుర్కొన్న ఐదుగురు ప్రముఖుల కేసులు మళ్ళీ హైలెట్ అవుతున్నాయి. వీరిలో కొందరికి జీవితకాల నిషేధం పడగా, మరికొందరు గెలిచిన టైటిల్స్ కూడా కోల్పోయారు. ఒకరికి అయితే జైలు శిక్ష కూడా తప్పలేదు.
హాన్సీ క్రోనియేపై జీవితకాల నిషేధం
దక్షిణాఫ్రికా క్రికెట్లో హాన్సీ క్రోనియేకు మొదట మంచి గుర్తింపు దక్కింది. కెప్టెన్గా, ఆల్రౌండర్గా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న అతని కెరీర్ 2000లో ఒక్కసారిగా కూలిపోయింది. దిల్లీ పోలీసులు బుకీలతో జరిగిన ఫోన్ సంభాషణలను పట్టుకోవడంతో విచారణ మొదలైంది. తర్వాత మ్యాచ్ ఫలితాలు, పిచ్ పరిస్థితులను ప్రభావితం చేసేలా డబ్బులు తీసుకున్నట్లు క్రోనియే ఒప్పుకున్నాడు. ఆ తర్వాత అతనిపై అన్ని క్రికెట్ కార్యకలాపాల నుంచి జీవితకాల నిషేధం పడింది. అదే కేసుకు సంబంధించి హెర్షెల్ గిబ్స్, హెన్రీ విలియమ్స్లకు కూడా నాలుగు నుంచి ఆరు నెలల నిషేధాలు వచ్చాయి. క్రోనియే మాత్రం మళ్లీ అంతర్జాతీయ క్రికెట్కు తిరిగి రాలేదు. తర్వాత అతను దక్షిణాఫ్రికాలో జరిగిన విమాన ప్రమాదంలో మరణించాడు.
లాన్స్ ఆర్మ్స్ట్రాంగ్కు 7 టైటిల్స్ రద్దు
సైక్లింగ్లో లాన్స్ ఆర్మ్స్ట్రాంగ్ సాధించిన విజయాలు ఒకప్పుడు రికార్డు. కానీ 2012లో అమెరికా యాంటీ డోపింగ్ ఏజెన్సీ విచారణ తర్వాత పరిస్థితి పూర్తిగా మారిపోయింది. ఈపీవో, హ్యూమన్ గ్రోత్ హార్మోన్, టెస్టోస్టెరోన్, కార్టిసోన్, స్టెరాయిడ్స్, రక్త మార్పిడి వంటి పద్ధతులు ఉపయోగించినట్లు విచారణలో బయటపడింది. అతనికి జీవితకాల నిషేధం విధించడమే కాకుండా 1998 ఆగస్టు 1 తర్వాత సాధించిన పోటీ ఫలితాలను తొలగించారు. 1999 నుంచి 2005 వరకు వరుసగా గెలిచిన ఏడు టూర్ డి ఫ్రాన్స్ టైటిల్స్ కూడా రద్దయ్యాయి. దీనితో అప్పటివరకు సంపాదించిన అతిపెద్ద విజయాలన్నీ రికార్డుల నుంచి తొలగిపోయాయి.
మారడోనాపై 15 నెలల నిషేధం
ఫుట్బాల్ దిగ్గజం డియాగో మారడోనా కూడా డోపింగ్ కేసుల నుంచి తప్పించుకోలేకపోయాడు. 1991లో నాపోలీ తరఫున ఆడుతున్న సమయంలో కోకైన్ టెస్ట్లో పాజిటివ్ రావడంతో 15 నెలల నిషేధం పడింది. ఆ తర్వాత 1994 వరల్డ్ కప్లో నైజీరియాపై మ్యాచ్ అనంతరం ఎఫెడ్రిన్ అనే నిషేధిత స్టిమ్యులెంట్ వాడినట్లు తేలింది. దీనితో ఫిఫా అతన్ని టోర్నమెంట్ నుంచి బయటకు పంపింది. మరోసారి 15 నెలల సస్పెన్షన్ విధించింది. మొత్తంగా రెండు వేర్వేరు కేసుల్లో 30 నెలలు ఆటకు దూరమయ్యాడు. అతని కెరీర్లో రెండు వేర్వేరు దశల్లో డోపింగ్ కేసులు రావడం వల్ల ఈ శిక్షలు మరింత గుర్తుండిపోయాయి.
సల్మాన్ భట్కు జైలు శిక్ష కూడా
పాకిస్థాన్ మాజీ కెప్టెన్ సల్మాన్ భట్ కేసు అప్పట్లో సీరియస్ ఇష్యూ. 2010లో ఇంగ్లండ్తో లార్డ్స్ టెస్టులో ఉద్దేశపూర్వకంగా నోబాల్స్ వేయించిన స్పాట్ ఫిక్సింగ్ వ్యవహారంలో మహమ్మద్ ఆమిర్, మహమ్మద్ ఆసిఫ్లతో పాటు అతని పేరు బయటకు వచ్చింది. ఈ ప్లాన్లో భట్ ప్రధాన పాత్ర పోషించినట్లు తేలింది. ఐసీసీ ట్రిబ్యునల్ అతనిపై పది సంవత్సరాల నిషేధం విధించింది. అంతటితో ఆగలేదు. ఇంగ్లండ్ కోర్టు అతనికి రెండున్నర సంవత్సరాల జైలు శిక్ష కూడా విధించింది.
బెన్ జాన్సన్పై జీవితకాల నిషేధం
1988 సియోల్ ఒలింపిక్స్లో 100 మీటర్లను 9.79 సెకన్లలో పూర్తి చేసిన బెన్ జాన్సన్ ప్రపంచాన్ని ఆశ్చర్యపరిచాడు. కానీ మూడు రోజులకే అతని యూరిన్ నమూనాలో స్టానోజొలోల్ అనే అనాబాలిక్ స్టెరాయిడ్ బయటపడింది. వెంటనే ఒలింపిక్ గోల్డ్ మెడల్ను వెనక్కి తీసుకున్నారు. అతని రికార్డులు కూడా రద్దయ్యాయి. మొదట రెండు సంవత్సరాల నిషేధం తర్వాత తిరిగి వచ్చిన జాన్సన్, 1993లో మరోసారి డ్రగ్ టెస్ట్లో విఫలమయ్యాడు. రెండోసారి తప్పు నిర్ధరణ కావడంతో ఈసారి జీవితకాల నిషేధం విధించారు.
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