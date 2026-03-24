ETV Bharat / sports

ఐపీఎల్ చరిత్రలో కనుమరుగైన జట్లు- టైటిల్ నెగ్గిన ఫ్రాంచైజీ కూడా టోర్నీ నుంచి ఔట్!

19ఏళ్ల ఐపీఎల్- టోర్నీ చరిత్రలో పోటీపడ్డ 15 జట్లు - లీగ్ నుంచి కనుమరుగైన ఫ్రాంచైజీలు ఎన్నో తెలుసా?

author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 24, 2026 at 8:31 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

IPL Vanished Teams : ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఖరీదైన క్రికెట్ లీగుల్లో ఐపీఎల్ ఒకటి. ఈ లీగ్ కొత్త ఎడిషన్ 2026 మార్చి 28న ప్రారంభం కానుంది. బెంగళూరులోని చిన్నస్వామి స్టేడియంలో తొలి పోరుతో ఈ 19వ సీజన్ సందడి మొదలవుతుంది. ఈ ప్రయాణంలో ఐపీఎల్ ఎంతోమందికి గుర్తింపు తెచ్చినా, కొన్ని జట్లు మాత్రం కనుమరుగైపోయాయి.

2008 నుంచి ఇప్పటివరకు ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక లీగ్​లో మొత్తం 15 జట్లు పాల్గొనగా, ప్రస్తుతం 10 జట్లు మాత్రమే బరిలో ఉన్నాయి. మిగిలిన 5 జట్లు రకరకాల కారణాల వల్ల లీగ్ నుంచి తప్పుకున్నాయి. ఇందులో ఒకప్పుడు కప్పు గెలిచిన జట్టు నుంచి, కోర్టు మెట్లెక్కిన ఫ్రాంచైజీల వరకు ఉన్నాయి. అలా ఐపీఎల్ చరిత్రలో కనుమరుగైన ఆ ఐదు ఫ్రాంచైజీల కథలు తెలుసుకుందాం!

ఛాంపియన్‌గా నిలిచినా దక్కని అదృష్టం
హైదరాబాద్​ ఫ్రాంచైజీ డెక్కన్ చార్జర్స్ (Deccan Chargers) కథ చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది. 2008 తొలి సీజన్లో పాయింట్ల పట్టికలో అట్టడుగున నిలిచిన ఈ జట్టు 2009లో ఆడమ్ గిల్‌క్రిస్ట్ నాయకత్వంలో అనూహ్యంగా లీగ్ ఛాంపియన్‌గా అవతరించింది. ఆ తర్వాత కూడా ప్లేఆఫ్స్‌కు చేరుతూ బలంగా కనిపించింది. కానీ ఫ్రాంచైజీ ఎదుర్కొన్న ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఆ జట్టును దెబ్బతీశాయి. బ్యాంక్ గ్యారంటీ విషయంలో కేవలం ఒక్క రోజు ఆలస్యం కావడంతో బీసీసీఐ ఈ జట్టు కాంట్రాక్ట్ ను రద్దు చేసింది. దీని స్థానంలో 2013లో సన్​రైజర్స్ హైదరాబాద్ జట్టు రంగంలోకి వచ్చింది.

ఒక్క సీజన్‌తోనే ముగిసిన ప్రయాణం
కొచ్చి టస్కర్స్ కేరళ (Kochi Tuskers Kerala) జట్టు 2011లో ఐపీఎల్‌లోకి అడుగుపెట్టింది. మహేల జయవర్ధనే, బ్రెండన్ మెకల్లమ్, రవీంద్ర జడేజా వంటి స్టార్ ఆటగాళ్లు ఉన్నప్పటికీ, ఈ జట్టు కేవలం ఒక్క సీజన్‌కే పరిమితమైంది. యజమానుల మధ్య వివాదాలు, బ్యాంక్ గ్యారంటీ సమర్పించలేకపోవడంతో బీసీసీఐ ఈ జట్టును తొలగించింది. ఈ విషయంలో కోర్టు బీసీసీఐని తప్పుబట్టి సుమారు రూ. 800 కోట్ల నష్టపరిహారం చెల్లించాలని ఆదేశించినా, ఈ జట్టు మళ్లీ ఐపీఎల్‌లోకి తిరిగి రాలేకపోయింది.

వీళ్లది మూడు సీజన్ల పోరాటం
సహారా గ్రూప్ యాజమాన్యంలో 2011లో ఐపీఎల్‌లోకి వచ్చిన పూణె వారియర్స్ ఇండియా (Pune Warriors India) మూడు సీజన్లు మాత్రమే ఆడింది. 94 మ్యాచ్​ల సీజన్ అనుకుని బిడ్ వేస్తే, బీసీసీఐ మ్యాచ్​ల సంఖ్యను 74కి తగ్గించింది. దీనివల్ల ఫ్రాంచైజీ ఫీజు తగ్గించాలని సహారా డిమాండ్ చేయగా బీసీసీఐ నిరాకరించింది. ఈ వివాదం ముదిరి సహారా గ్రూప్ తన బ్యాంక్ గ్యారంటీని బీసీసీఐ నగదుగా మార్చుకోవడంతో ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ 2013లో లీగ్ నుంచి వైదొలిగింది.

పేలవ ప్రదర్శనతో నిరాశపరిచిన వారియర్స్
కేవలం వివాదాలే కాకుండా, పూణె వారియర్స్ ప్రదర్శన కూడా ఎప్పుడూ ఆశాజనకంగా లేదు. మూడు సీజన్లలో ఒక్కసారి కూడా ఈ జట్టు ప్లేఆఫ్స్‌కు చేరుకోలేకపోయింది. సౌరభ్ గంగూలీ, యువరాజ్ సింగ్ వంటి స్టార్ ప్లేయర్లు ఉన్నా జట్టు కాంబినేషన్ కుదరలేదు. మూడో సీజన్లో ఏకంగా ముగ్గురు కెప్టెన్లను మార్చిన రికార్డు కూడా ఈ జట్టుకే ఉంది. భారీ పెట్టుబడులు పెట్టినప్పటికీ, ఐపీఎల్ చరిత్రలో అతి తక్కువ మంది గుర్తుంచుకునే జట్టుగా ఇది మిగిలిపోయింది.

గుజరాత్ లయన్స్, సూపర్ జెయింట్!
చెన్నై సూపర్ కింగ్స్, రాజస్థాన్ రాయల్స్ జట్లు రెండేళ్ల పాటు సస్పెండ్ అవ్వడంతో 2016-17 సీజన్లలో గుజరాత్ లయన్స్ (Gujarat Lions), రైజింగ్ పూణె సూపర్ జెయింట్ (Rising Pune Supergiant) జట్లు వచ్చాయి. రెండు సీజన్ల కోసమే బీసీసీఐ కొత్త జట్లకు అనుమతి ఇచ్చింది. అయితే సురేశ్ రైనా కెప్టెన్సీలో గుజరాత్ లయన్స్ 2016లో ప్లేఆఫ్స్‌కు చేరింది. తర్వాతి సీజన్​లో లీగ్​ దశలోనే నిష్క్రమించింది.

ఇక ఎంఎస్ ధోనీ నేతృత్వంలో రైజింగ్ పూణె సూపర్ జెయింట్ 2016లో ఏడో స్థానంలో నిలిచింది. కానీ 2017లో స్టీవ్ స్మిత్ కెప్టెన్సీలో ఫైనల్‌కు చేరి ముంబయి ఇండియన్స్ చేతిలో కేవలం ఒక్క పరుగు తేడాతో ఓడిపోయింది. 2018లో సీఎస్కే, ఆర్ఆర్ తిరిగి రావడంతో ఈ రెండు జట్లు మాయమయ్యాయి.

పేర్లు మారినా మారని రాత- దిల్లీ, పంజాబ్
ఐపీఎల్‌లో రెండు జట్లు తమ బ్రాండ్ ఇమేజ్ మార్చుకోవడానికి పేర్లు మార్చుకున్నాయి. దిల్లీ డేర్‌డెవిల్స్ (Delhi Daredevils) ఇప్పుడు దిల్లీ క్యాపిటల్స్ (Delhi Capitals)​గా, కింగ్స్ ఎలెవన్ పంజాబ్ (Kings X1 Punjab) ఇప్పుడు పంజాబ్‌ కింగ్స్‌ (Punjab Kings)గా పేర్లు మార్చుకున్నాయి. కానీ ఈ జట్ల అదృష్టం మాత్రం మారలేదు. ఇప్పటివరకు 19 సీజన్ల చరిత్రలో ఇవి ఒక్కసారి కూడా ఐపీఎల్ టైటిల్ గెలవలేకపోవడం గమనార్హం. కేవలం పేర్లే మారాయి కానీ, ట్రోఫీ మాత్రం ఇంకా ఈ జట్లకు అందని ద్రాక్షగానే మిగిలింది. ఏదేమైనా ఐపీఎల్‌లో జట్లు రావడం, పోవడం సహజమే అయినా డెక్కన్ చార్జర్స్ వంటి ఛాంపియన్ జట్లు మాయమవ్వడంతో అభిమానులు ఇప్పటికీ నిరాశ చెందుతున్నారు!

TAGGED:

DECCAN CHARGERS IPL TITLES
DECCAN CHARGERS ISSUE
KOCHI TUSKERS KERALA CASE UPDATE
TEAM NAME CHANGES IN IPL
IPL 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.