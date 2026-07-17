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FIFA చరిత్రలో తొలిసారి- వరల్డ్​కప్ విన్నర్లకు స్పెషల్ రింగ్స్- దీని ప్రత్యేకత ఏంటంటే?

2026 ఫిఫా ప్రపంచ కప్ ఫైనల్ - అర్జెంటీనా వర్సెస్​ స్పెయిన్ - విజేతగా నిలిచిన జట్టు ప్లేయర్లకు ఫిఫా సర్​ప్రైజ్

FIFA World Cup 2026 championship ring
FIFA World Cup 2026 championship ring (Source : FIFA)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 17, 2026 at 2:01 PM IST

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FIFA World Cup Rings : 2026 ఫిఫా పుట్​బాల్ ప్రపంచకప్​ విషయంలో నిర్వాహకులు తొలి నుంచే వినూత్నంగా ఆలోచిస్తున్నారు. గతంలో ఎన్నడూలేని విధంగా ఈసారి 48 జట్లతో టోర్నమెంట్​ను నిర్వహించారు. దీంతో ఆడియెన్స్​లో భారీ ఆదరణ దక్కింది. ఇక ప్రస్తుతం టోర్నీ క్లైమాక్స్​కు చేరుకుంది. జులై 20న డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ అర్జెంటీనా - మాజీ ఛాంపియన్ స్పెయిన్ జట్ల మధ్య ఫైనల్ మ్యాచ్ ఉండనుంది. ఈ నేపథ్యంలో నిర్వాహకులు ఆటగాళ్లకు ఓ సర్​ప్రైజ్ ఇవ్వనుంది. ఫైనల్​లో విజేతగా నిలిచిన జట్టుకు టైటిల్​తోపాటుగా ఆటగాళ్లకు ఒక్కొక్కరికి ఛాంపియన్ ఉంగరాలు ఇవ్వనున్నట్లు ప్రకటించింది.

చరిత్రలో తొలిసారిగా
ఫిఫా సంప్రదాయం ప్రకారం, ఫైనల్​లో నెగ్గిన జట్టుకు ట్రోఫీ అందిస్తారు. అలాగే జట్టు ప్లేయర్లందరికీ గోల్డ్ మెడల్స్ బహుకరిస్తారు. అయితే ఈసారి నిర్వాహకులు టోర్నీని మరింత స్పెషల్​గా మార్చారు. చరిత్రలో తొలిసారిగా విన్నర్లకు ట్రోఫీ, గోల్డ్ మెడల్స్​తోపాటు ప్రత్యేకమైన ఛాంపియన్ రింగ్స్ ఇవ్వనున్నట్లు ఫిఫా అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఈ ఉంగరాలకు సంబంధించి ఫొటోలు, వీడియోలు రిలీజ్ చేసింది. అయితే వీటిని లిమిటెడ్ ఎడిషన్​తో ప్రత్యేకంగా తయారు చేయించినట్లు ఫిఫా తెలిపింది.

"ఫిఫా 2026 విన్నర్లకు అమెరికా న్యూజెర్సీ స్టేడియంలో ఐకానిక్ ట్రోఫీ, ప్రతిష్టాత్మక బంగారు పతకాలతో పాటు విన్నర్ టీమ్ ప్లేయర్లకు కొత్త చిహ్నాన్ని ప్రదానం చేయనున్నాం. ఫిఫా చరిత్రలోనే మొట్టమొదటిసారిగా టోర్నమెంట్ విజేతలు ప్రత్యేకంగా స్పెషల్ ఛాంపియన్‌షిప్ రింగ్స్​ అందుకుంటారు. విజేతలకు రింగులు ప్రదానం చేయడం అమెరికన్ క్రీడల సంప్రదాయం. అయితే ఈ సంప్రదాయాన్ని ఇప్పుడు ప్రపంచ ఫుట్‌బాల్ క్రీడలోకి తీసుకువస్తున్నాం' అని ఫిఫా పేర్కొంది.

లిమిటెడ్ ఎడిషన్!
2026 టోర్నమెంట్​కు గుర్తుగా 2026 ఉంగరాలను మాత్రమే తయారు చేయించారు. ఇందులో విజేత జట్టుకు 30 ఉంగరాలు కేటాయిస్తారు. మిగిలిన 1996 ఉంగరాలను ఫుట్​బాల్ అభిమానుల కోసం అఫీషియల్ లైసెన్స్​తో రిజర్వ్ చేశారు. వీటిని కావాలనుకున్న అభిమానులు ఫిఫా వెబ్​సైట్​ నుంచి కొనుగోలు చేయాల్సి ఉంటుంది. అయితే దీని ధర మాత్రం ఇంకా నిర్ణయించలేదు.

రింగ్స్ స్పెషాలిటీ
ప్రతి ఉంగరానికి ఒక వైపున ఫిఫా ప్రపంచ కప్ ట్రోఫీ డిజైన్ ఉంటుంది. ఇంకోవైపు 'ఛాంపియన్స్ రింగ్ ఫిఫా వరల్డ్​కప్' అని ఇంగ్లిష్​లో రాసి ఉంటుంది. ప్రతి ఉంగరానికి ప్రత్యేక నెంబర్ ఉంటుంది. ఈ ఉంగరంతోపాటు దానితో పాటు ధ్రువీకరణ పత్రం కూడా అందిస్తారు. అయితే ఈ ఉంగరం పూర్తిగా బంగారం వర్ణంలో కనిపిస్తుంది. కానీ, ఏ లోహంతో తయారు చేయించారనేది తెలియాల్సి ఉంది.

ముందుగా వాళ్లకు!
ఫైనల్ మ్యాచ్ ముగిసిన వెంటనే ఆ సందర్భానికి గుర్తుగా విజేత జట్టు కెప్టెన్, ప్రధాన కోచ్‌లను ఈ తాత్కాలిక ఉంగరాలతో సత్కరిస్తారు. ఆ తర్వాత ఆయా ఆటగాళ్ల కచ్చితమైన సైజులకు అనుగుణంగా ప్రత్యేకంగా తయారు చేసి ఒరిజినల్ రింగులను అందించనున్నారు.

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FIFA WORLDCUP RINGS
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