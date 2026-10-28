అభిషేక్, వైభవ్ దెబ్బ నుంచి వరల్డ్ కప్ పాఠాలు- కివీస్ ప్లాన్ ఇదే
భారత్తో జరిగిన మ్యాచ్లో ఓటమిపై న్యూజిలాండ్ బ్యాటర్ ఫిన్ అలెన్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశాడు. అభిషేక్ శర్మ, వైభవ్ సూర్యవంశీ బ్యాటింగ్ నుంచి తమకు కొన్ని పాఠాలు దొరికాయని ఫిన్ అలెన్ చెప్పాడు.
Published : October 28, 2026 at 12:41 PM IST
Finn Allen on India New Zealand T20 : న్యూజిలాండ్కు సిరీస్ చేజారింది. మూడో టీ20లో 199 పరుగులు చేసినా భారత్ను ఆపలేకపోయింది. ఇది చాలా పెద్ద షాక్. అయినా ఆ మ్యాచ్ను కివీస్ పూర్తిగా మర్చిపోవాలని అనుకోవడం లేదు. అభిషేక్ శర్మ, వైభవ్ సూర్యవంశీ బ్యాటింగ్ నుంచి తమకు కొన్ని పాఠాలు దొరికాయని ఫిన్ అలెన్ చెప్పాడు. రెండు సంవత్సరాల తర్వాత తమ దేశంలో జరిగే టీ20 వరల్డ్ కప్నకు అవి ఉపయోగపడతాయని భావిస్తున్నాడు.
వెల్లింగ్టన్లో న్యూజిలాండ్ 199 పరుగుల లక్ష్యాన్ని భారత్ 13.2 ఓవర్లలోనే ఛేజ్ చేసింది. అభిషేక్ శర్మ 38 బంతుల్లో 113 పరుగులు చేయగా, వైభవ్తో కలిసి తొలి వికెట్కు 133 పరుగులు జోడించాడు. ఇద్దరూ ఒకసారి వేగం పెంచాక వారిని ఆపడం చాలా కష్టమైందని అలెన్ ఒప్పుకున్నాడు. ముఖ్యంగా అభిషేక్ లాంటి బ్యాటర్ ఫామ్లోకి వచ్చాక బౌలర్లకు పెద్దగా అవకాశం ఉండదని అన్నాడు. అయితే ఈ మ్యాచ్లో ఎదురైన పరిస్థితులను రివ్యూ చేసి, మళ్లీ భారత్తో ఆడేటప్పుడు కొత్త ప్లాన్స్తో రావడానికి ప్రయత్నిస్తామని చెప్పాడు. రెండు సంవత్సరాల తర్వాత జరిగే టీ20 వరల్డ్ కప్కు కూడా ఇలాంటి మ్యాచ్ల అనుభవం ఉపయోగపడుతుందని అలెన్ భావిస్తున్నాడు.
199 పోటీనీ ఇచ్చే స్కోర్ అనుకున్నాం
ముందుగా బ్యాటింగ్ చేసినప్పుడు 199 పరుగులు తమకు మంచి స్కోర్గానే అనిపించాయని అలెన్ చెప్పాడు. ఆ స్కోర్తో మ్యాచ్లో ఉండగలమని భావించామని అన్నాడు. కానీ రెండో ఇన్నింగ్స్లో పరిస్థితులు బ్యాటింగ్కు కొంచెం సులభమయ్యాయని చెప్పాడు. రాత్రి మంచు పడటం కూడా టీ20ల్లో ప్రభావం చూపుతుందని గుర్తు చేశాడు. అలాంటి సమయంలో బౌలర్ల పని మరింత కష్టమవుతుందని అభిప్రాయపడ్డాడు.
మూడు టాస్ల్లో ఓటమి
సిరీస్లో ఇప్పటివరకు జరిగిన మూడు మ్యాచ్ల్లోనూ న్యూజిలాండ్ టాస్ గెలవలేదు. దీనిపై అలెన్ సరదాగా కెప్టెన్ మిచెల్ సాంట్నర్ను ప్రస్తావించాడు. టీ20ల్లో టాస్ ప్రభావం చూపుతుందని, ముఖ్యంగా మంచు ఉండే మ్యాచ్ల్లో అది ఇంకా ముఖ్యం అవుతుందని అన్నాడు. అయితే టాస్ ఫలితాన్ని ఎవరూ కంట్రోల్ చేయలేరని కూడా చెప్పాడు. సాంట్నర్ టాస్ విషయంలో ఇంకాస్త ప్రాక్టీస్ చేయాలేమో అంటూ నవ్వించాడు.
ఎడెన్ పార్క్లో పరిస్థితులు వేరు
నాలుగో టీ20 ఎడెన్ పార్క్లో జరగనుంది. గత మ్యాచ్ జరిగిన గ్రౌండ్తో పోలిస్తే అక్కడి బౌండరీల పరిమాణాలు వేరుగా ఉంటాయని అలెన్ చెప్పాడు. అందుకే బౌలర్లు కూడా కొత్త ప్లాన్స్తో రావాల్సి ఉంటుందని అన్నాడు. బ్యాటర్లకు మాత్రం ఎడెన్ పార్క్లో ఆడటం ఇష్టమని చెప్పాడు. మ్యాచ్కు సొల్డ్ అవుట్ క్రౌడ్ ఉండటం కూడా ఉత్సాహంగా ఉందన్నాడు.
రెండు రోజుల్లో మళ్లీ మ్యాచ్
వెల్లింగ్టన్ ఓటమిపై ఎక్కువ రోజులు ఆలోచించే సమయం కూడా లేదని అలెన్ చెప్పాడు. రెండు రోజుల సమయంలో మ్యాచ్ను రివ్యూ చేసి తర్వాతి టీ20కు సిద్ధమవుతామని అన్నాడు. టీ20ల్లో మ్యాచ్లు వరుసగా వస్తుంటాయని, అందుకే ఒక ఫలితం దగ్గర ఎక్కువసేపు ఆగిపోవడం కుదరదని చెప్పాడు. బౌలర్లు కొత్త ప్లాన్స్తో వస్తారని, బ్యాటర్లు కూడా ఎడెన్ పార్క్ పరిస్థితులకు తగ్గట్టు సిద్ధమవుతారని తెలిపాడు.
రియాలిటీ చెక్ కాదన్న అలెన్
మూడో టీ20లో వచ్చిన భారీ ఓటమిని న్యూజిలాండ్కు రియాలిటీ చెక్గా అలెన్ చూడడం లేదు. ప్రస్తుతం భారత్ ప్రపంచంలోని అత్యుత్తమ జట్లలో ఒకటని చెప్పాడు. అలాంటి జట్లతో ఎక్కువగా ఆడితే తమ ఆటను పరీక్షించుకోవచ్చని అన్నాడు. ఓటమి ఎవరికీ నచ్చదని, కానీ ఇలాంటి మ్యాచ్ల నుంచి నేర్చుకోవాల్సిన విషయాలు ఉంటాయని చెప్పాడు.
వరల్డ్ కప్ను దృష్టిలో పెట్టుకుని
ఐదు మ్యాచ్ల సిరీస్లో భారత్ ఇప్పటికే 3-0 ఆధిక్యంలో ఉన్నా మిగిలిన రెండు మ్యాచ్ల ప్రాధాన్యం తగ్గదని అలెన్ చెప్పాడు. ప్రతి మ్యాచ్ తమకు ముఖ్యమేనని అన్నాడు. రెండు సంవత్సరాల తర్వాత న్యూజిలాండ్లో జరగనున్న టీ20 వరల్డ్ కప్ను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఇప్పుడు ఎదురవుతున్న అనుభవాలను ఉపయోగించుకోవాలని భావిస్తున్నామని చెప్పాడు. భారత్ లాంటి బలమైన జట్టుతో ఆడటం వల్ల తమకు ఏం మార్చుకోవాలో తెలుసుకునే అవకాశం వస్తుందని, మంచి విషయాలతో పాటు చెడు అనుభవాల నుంచి కూడా నేర్చుకోవాల్సిందేనని అలెన్ చెప్పాడు.
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