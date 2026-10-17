భారత్- వెస్టిండీస్ టీ20 సిరీస్: ఐదో మ్యాచ్ వర్షార్పణం- 2-2తో సిరీస్ సమం
బెంగళూరు: భారత్- వెస్టిండీస్ ఐదో టీ20 వర్షం కారణంగా మ్యాచ్ రద్దు అయ్యింది. 2-2తో భారత్-వెస్టిండీస్ టీ20 సిరీస్ డ్రాగా ముగిసింది.
ఇండియా వర్సెస్ వెస్టిండీస్ (IANS)
Published : October 17, 2026 at 10:43 PM IST
India vs West Indies T20 Series : బెంగళూరులో జరిగిన భారత్- వెస్టిండీస్ ఐదో టీ20 మ్యాచ్ వర్షార్పణం అయ్యింది. దీనితో ఈ 5 మ్యాచ్ల సిరీస్ 2-2తో డ్రాగా ముగిసింది. వాస్తవానికి ఈ మ్యాచ్కు అడుగడుగునా వర్షం తీవ్రంగా అంతరాయం కలిగించింది. దీనితో మొదటగా మ్యాచ్ను 9 ఓవర్లకు కుదించారు. మొదట టాస్ గెలిచిన వెస్టిండీస్ బౌలింగ్ ఎంచుకుంది. దీనితో బ్యాటింగ్కు దిగిన భారత్ 7.4 ఓవర్లలో 5వికెట్లు కోల్పోయి 118 పరుగులు చేసింది. అయితే మళ్లీ వర్షం కురవడంతో ఈ మ్యాచ్ను రద్దు చేశారు.