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భారత్‌- వెస్టిండీస్‌ టీ20 సిరీస్​: ఐదో మ్యాచ్‌ వర్షార్పణం- 2-2తో సిరీస్ సమం

బెంగళూరు: భారత్‌- వెస్టిండీస్‌ ఐదో టీ20 వర్షం కారణంగా మ్యాచ్‌ రద్దు అయ్యింది. 2-2తో భారత్‌-వెస్టిండీస్‌ టీ20 సిరీస్‌ డ్రాగా ముగిసింది.

India vs West Indies
ఇండియా వర్సెస్ వెస్టిండీస్​ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 17, 2026 at 10:43 PM IST

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India vs West Indies T20 Series : బెంగళూరులో జరిగిన భారత్‌- వెస్టిండీస్‌ ఐదో టీ20 మ్యాచ్‌ వర్షార్పణం అయ్యింది. దీనితో ఈ 5 మ్యాచ్​ల సిరీస్​ 2-2తో డ్రాగా ముగిసింది. వాస్తవానికి ఈ మ్యాచ్​కు అడుగడుగునా వర్షం తీవ్రంగా అంతరాయం కలిగించింది. దీనితో మొదటగా మ్యాచ్​ను 9 ఓవర్లకు కుదించారు. మొదట టాస్​ గెలిచిన వెస్టిండీస్​ బౌలింగ్​ ఎంచుకుంది. దీనితో బ్యాటింగ్​కు దిగిన భారత్​ 7.4 ఓవర్లలో 5వికెట్లు కోల్పోయి 118 పరుగులు చేసింది. అయితే మళ్లీ వర్షం కురవడంతో ఈ మ్యాచ్​ను రద్దు చేశారు.

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INDIA VS WESTINDIES HIGHLIGHTS
INDIA SCORE IN 5TH T20
INDIA VS WEST INDIES T20 SERIES

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