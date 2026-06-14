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ఫిఫా వరల్డ్‌కప్‌లో సంచలన డ్రాలు- బ్రెజిల్‌కు మొరాకో షాక్‌- ఖతార్‌కు చరిత్రాత్మక పాయింట్‌!

స్విట్జర్లాండ్‌తో 1-1తో డ్రా అయిన ఖతార్‌, ప్రపంచకప్‌ చరిత్రలో తొలి పాయింట్‌ నమోదు- బ్రెజిల్‌ను నిలువరించిన మొరాకో, సాంబా జట్టు విజయ పరంపరకు బ్రేక్‌

FIFA World Cup 2026
FIFA World Cup 2026 (AP)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 14, 2026 at 7:23 AM IST

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FIFA World Cup 2026 : ఫిఫా ప్రపంచకప్‌లో రెండు గ్రూప్‌ మ్యాచ్‌లు అభిమానులకు ఉత్కంఠభరితమైన అనుభూతిని పంచాయి. టైటిల్‌ ఫేవరెట్లుగా బరిలోకి దిగిన జట్లు ఆశించిన ఫలితాలు సాధించలేకపోగా, అండర్‌డాగ్‌లుగా భావించిన జట్లు తమ ఆటతో ఆకట్టుకున్నాయి. గ్రూప్‌-బిలో స్విట్జర్లాండ్‌తో ఖతార్‌ పోరాడి చరిత్రాత్మక పాయింట్‌ సాధించగా, గ్రూప్‌-సిలో మొరాకో బ్రెజిల్‌ను నిలువరించి సాంబా జట్టుకు గట్టి షాక్‌ ఇచ్చింది.

ఖతార్‌కు చరిత్ర సృష్టించిన డ్రా
గ్రూప్‌-బిలో స్విట్జర్లాండ్‌, ఖతార్‌ మధ్య జరిగిన మ్యాచ్‌ చివరి వరకు ఉత్కంఠగా సాగింది. మ్యాచ్‌ ఆరంభం నుంచే స్విస్‌ ఆటగాళ్లు ఆధిపత్యం ప్రదర్శించారు. 17వ నిమిషంలో వారికి పెనాల్టీ అవకాశం లభించగా స్టార్‌ ఆటగాడు బ్రీల్‌ ఎంబోలో ఎలాంటి తప్పిదానికి తావివ్వకుండా గోల్‌ సాధించాడు. దీంతో స్విట్జర్లాండ్‌ 1-0తో ఆధిక్యంలోకి వెళ్లింది. ఆ తర్వాత కూడా స్విస్‌ జట్టు వరుస గోల్స్​తో ఖతార్​ను చుక్కలు చూపించింది. బంతిపై పూర్తి నియంత్రణ సాధించిన స్విట్జర్లాండ్‌ పలుమార్లు గోల్‌పోస్ట్‌ వైపు దూసుకెళ్లింది. అయితే చివరి క్షణాల్లో సరైన ముగింపు ఇవ్వడంలో విఫలమైంది. దీంతో రెండో గోల్‌ సాధించే అవకాశాలను కోల్పోయింది.

మ్యాచ్‌ ముగియడానికి కేవలం కొన్ని క్షణాలు మాత్రమే మిగిలి ఉండగా ఖతార్‌ అద్భుతంగా పుంజుకుంది. ఓటమి తప్పదనుకున్న సమయంలో అదనపు సమయంలో హోమమ్‌ ఎల్‌ అమిన్‌ అందించిన క్రాస్‌ను బౌలెమ్‌ ఖౌఖీ అద్భుతమైన హెడర్‌తో గోల్‌గా మలిచాడు. 90+4వ నిమిషంలో వచ్చిన ఈ గోల్‌తో స్కోరు 1-1తో సమమైంది. ఆ గోల్‌తో స్టేడియంలోని ఖతార్‌ అభిమానులు ఆనందోత్సాహాల్లో మునిగిపోయారు. అనంతరం అదనపు సమయం ముగియడంతో మ్యాచ్‌ డ్రాగా ముగిసింది. ఈ ఫలితంతో ఫిఫా ప్రపంచకప్‌ చరిత్రలో ఖతార్‌ తొలిసారిగా ఒక పాయింట్‌ను తమ ఖాతాలో వేసుకుంది. ఆ జట్టుకు ఇది చరిత్రాత్మక ఘట్టంగా నిలిచింది. మ్యాచ్‌ గణాంకాలను పరిశీలిస్తే స్విట్జర్లాండ్‌ పూర్తి ఆధిపత్యం చెలాయించినట్లు స్పష్టమవుతుంది. బంతిని 70 శాతం సమయం తమ నియంత్రణలో ఉంచుకున్న స్విస్‌ ఆటగాళ్లు లక్ష్యం దిశగా 10 షాట్లు కొట్టారు. అయితే ఒక్క గోల్‌కే పరిమితమయ్యారు. మరోవైపు ఖతార్‌ ఆటగాళ్లు కేవలం నాలుగు సార్లు మాత్రమే టార్గెట్‌ వైపు షాట్లు కొట్టినా, అందులో ఒక అవకాశాన్ని గోల్‌గా మలిచి విలువైన పాయింట్‌ సాధించారు.

బ్రెజిల్‌కు మొరాకో గట్టి ఎదురుదెబ్బ
ఇక గ్రూప్‌-సిలో జరిగిన మరో కీలక పోరులో టైటిల్‌ ఫేవరెట్‌ బ్రెజిల్‌కు మొరాకో ఊహించని షాక్‌ ఇచ్చింది. గత ప్రపంచకప్‌లో సంచలన ప్రదర్శనతో సెమీఫైనల్‌కు చేరిన మొరాకో, ఈసారి కూడా అదే రీతిలో ప్రదర్శించింది. మ్యాచ్‌ ప్రారంభం నుంచే మొరాకో ఆటగాళ్లు దూకుడుగా ఆడారు. బ్రెజిల్‌ వంటి దిగ్గజ జట్టును ఏమాత్రం భయపడకుండా దాడులు కొనసాగించారు. ఈ క్రమంలో 21వ నిమిషంలో ఇస్మాయిల్‌ సైబారి అద్భుత గోల్‌తో మొరాకోకు ఆధిక్యం అందించాడు. దీంతో మొరాకో అభిమానులు సంబరాల్లో మునిగిపోయారు.

అయితే బ్రెజిల్‌ ఎక్కువసేపు వెనుకబడలేదు. 32వ నిమిషంలో స్టార్‌ ఆటగాడు వినీసియస్‌ జూనియర్‌ తన ప్రతిభను చాటుకున్నాడు. ప్రత్యర్థి రక్షణను ఛేదిస్తూ అద్భుతమైన గోల్‌ సాధించి స్కోరును 1-1తో సమం చేశాడు. ఆ తర్వాత మ్యాచ్‌ మరింత ఉత్కంఠభరితంగా మారింది. గెలుపు గోల్‌ కోసం ఇరు జట్లు హోరీహోరీగా పోరాడాయి. బ్రెజిల్‌ దాడులను మొరాకో సమర్థంగా అడ్డుకోగా, మొరాకో చేసిన ప్రతిదాడులను బ్రెజిల్‌ డిఫెన్స్‌ నిలువరించింది. దీంతో ఇరు జట్లు మరో గోల్‌ సాధించలేకపోయాయి.

ఈ మ్యాచ్‌లో తొలి అర్ధభాగంలో మొరాకో స్పష్టమైన ఆధిపత్యం చెలాయించింది. పదేపదే బ్రెజిల్‌ గోల్‌పోస్ట్‌ వైపు దూసుకెళ్లి ఒత్తిడి తీసుకొచ్చింది. మరోవైపు బ్రెజిల్‌ బంతిని 54 శాతం సమయం తమ నియంత్రణలో ఉంచుకున్నప్పటికీ వచ్చిన అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకోలేకపోయింది. లక్ష్యం దిశగా బ్రెజిల్‌ ఆటగాళ్లు ఐదు షాట్లు కొట్టగా, మొరాకో నాలుగు షాట్లు నమోదు చేసింది. బ్రెజిల్‌కు ఆరు కార్నర్‌ అవకాశాలు వచ్చినప్పటికీ ఒక్కదాన్ని కూడా గోల్‌గా మలచలేకపోయింది. ఈ డ్రా ఫలితం బ్రెజిల్‌కు పెద్ద ఎదురుదెబ్బగానే భావిస్తున్నారు. ఎందుకంటే 1934 నుంచి జరిగిన ప్రపంచకప్‌ టోర్నీల్లో బ్రెజిల్‌ తన తొలి మ్యాచ్‌ల్లో అపూర్వ విజయ పరంపర కొనసాగించింది. మొత్తం 17 సార్లు ఆ జట్టు ప్రారంభ మ్యాచ్‌ల్లో విజయం సాధించింది. అయితే మొరాకోతో డ్రా కావడంతో ఆ రికార్డు కొనసాగలేదు. అలాగే బ్రెజిల్‌ స్టార్‌ ఆటగాడు నెయ్‌మార్‌ లేకపోవడం కూడా ఆ జట్టు ఆటపై ప్రభావం చూపినట్లు విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

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