FIFA వరల్డ్ కప్ ఆతిథ్య దేశాన్ని ఎలా ఎంపిక చేస్తారో తెలుసా?- ఫుల్ ప్రాసెస్ ఇదే!
ఫిఫా వరల్డ్ కప్ ఆతిథ్య దేశ హక్కుల ప్రాసెస్- హోస్టింగ్ రైట్స్ పొందాలంటే ఏమేం ఉండాలి? అర్హతలు ఏంటి?
Published : July 4, 2026 at 9:01 AM IST
FIFA Host Country Selection Process : ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఆదరణ ఉన్న క్రీడల్లో ఫుట్బాల్ టాప్లో ఉంటుంది. ఇలాంటి ఆటలో అత్యున్నత టోర్నీ అయిన ఫిఫా వరల్డ్ కప్కి ఆతిథ్యం ఇవ్వడం ఏ దేశానికైనా ఎంతో గర్వకారణం. ప్రతి 4 ఏళ్లకోసారి ఎంతో గ్రాండ్గా జరిగే ఈ మెగా ఈవెంట్కి హోస్ట్గా వ్యవహరించడం ద్వారా ఆయా దేశాలకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా మంచి గుర్తింపు లభిస్తుంది. అయితే ఇంతటి భారీ టోర్నమెంట్ని నిర్వహించడం వెనుక చాలా పెద్ద బాధ్యత ఉంటుంది. ప్రస్తుతం కెనడా, మెక్సికో, అమెరికా దేశాలు సంయుక్తంగా 23వ ఎడిషన్ ఫిఫా వరల్డ్ కప్కి ఆతిథ్యం ఇస్తున్నాయి. ఈ టోర్నీలో ఇప్పటికే కొన్ని మ్యాచ్లు పూర్తయ్యాయి. అసలు ఈ టోర్నమెంట్కి ఆతిథ్యం ఇచ్చే దేశాన్ని ఫిఫా ఏ విధంగా ఎంపిక చేస్తుందనేది ఎప్పుడూ ఆసక్తి రేకెత్తించే అంశం. ఆ ఎంపిక ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుందో మీకు తెలుసా?
ఎంపిక ప్రాసెస్ ఇలా
వరల్డ్ కప్ ఎంపిక ప్రాసెస్ టోర్నమెంట్ జరగడానికి చాలా ఏళ్ల ముందే ఒక పద్ధతి ప్రకారం మొదలవుతుంది. మొదటి లెవెల్లో బిడ్స్ వేయాల్సిందిగా ఫిఫా తమ 211 సభ్య దేశాలను అధికారికంగా ఆహ్వానిస్తుంది. ఈ ప్రాసెస్ అంతా ప్రధానంగా నాలుగు దశల్లో సాగుతుంది. కొత్త స్ట్రాటజీలపై చర్చలు, బిడ్ల ప్రిపరేషన్, అప్లికేషన్లు చెక్ చేయడం, ఫైనల్ నిర్ణయం అని స్టేజీలుగా దీన్ని విభజించారు. ప్రస్తుత వరల్డ్ కప్ కోసం కేవలం రెండు బిడ్స్ మాత్రమే ఫిఫాకు అందాయి. అందులో ఒకటి ఆఫ్రికా ఖండం నుంచి మొరాకో దేశం సింగిల్గా వేయగా, మరొకటి నార్త్ అమెరికాకు చెందిన కెనడా, మెక్సికో, అమెరికా దేశాలు కలిపి ఒక జాయింట్ బిడ్ వేశాయి.
అప్లికేషన్ల పరిశీలన
ఆయా దేశాలు తమ బిడ్ పేపర్ వర్క్ను పూర్తి స్థాయిలో సమర్పించిన చేసిన తర్వాత అసలు చెకింగ్ ప్రాసెస్ ప్రారంభమవుతుంది. టోర్నమెంట్ను సక్సెస్ఫుల్గా నిర్వహించడానికి అవసరమైన టెక్నికల్, ఆపరేషనల్ రిక్రైర్మెంట్స్ ఎలా ఉన్నాయనే దానిపై ఫిఫా అడ్మినిస్ట్రేషన్తో పాటు బిడ్ ఎవాల్యుయేషన్ టాస్క్ ఫోర్స్ చాలా కఠినంగా పరిశీలిస్తుంది. ఈ వరల్డ్ కప్ ఆతిథ్య హక్కుల కోసం ఏర్పాటు చేసిన ఈ టాస్క్ ఫోర్స్లో ముకుల్ ముద్గల్, తోమాజ్ వెసెల్, ఇల్కో, జ్వోనిమిర్ బోబన్, మార్కో విల్లిగర్ లాంటి కీలక వ్యక్తులు మెంబర్స్గా పనిచేశారు. వీళ్లు ప్రతి బిడ్ను క్షుణ్ణంగా స్టడీ చేసి ఆయా దేశాల కెపాసిటీని కచ్చితంగా అంచనా వేస్తారు.
How the World Cup Host is Actually Chosen— Ajoje⚽⚖️ (@israel_ajoje) March 13, 2026
Eleven of the 22 officials who voted on the 2018 and 2022 World Cup hosts were later fined, suspended, banned for life, or criminally prosecuted for corruption. And yet, FIFA still awarded both tournaments.
So when fans say the hosting… pic.twitter.com/vZucFW837O
సౌకర్యాల పరిశీలన
ఈ టాస్క్ ఫోర్స్ ముఖ్యంగా ఆయా దేశాల్లోని సౌకర్యాల మీద పూర్తి ఫోకస్ పెడుతుంది. స్టేడియాల సీటింగ్ కెపాసిటీ, ట్రైనింగ్ క్యాంప్స్, టీమ్ బేస్ క్యాంప్స్, రిఫరీ సౌకర్యాలు ఎలా ఉన్నాయో గ్రౌండ్ లెవల్లో అంచనా వేస్తారు. మ్యాచ్లు చూసేందుకు వచ్చే ఇంటర్నేషనల్ ఫ్యాన్స్కు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా అక్కడి పబ్లిక్ రవాణా, ఎయిర్ పోర్ట్ కెపాసిటీలు ఎలా ఉన్నాయో చూస్తారు. అలాగే అందరికీ సరిపడా హోటల్ రూమ్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయా లేదా అని కూడా చెక్ చేస్తారు. ఫిఫా రూల్స్ ప్రకారం గ్రూప్, నాకౌట్ మ్యాచ్లకు స్టేడియంలో కనీసం 40,000 సీటింగ్ ఉండాలి. క్వార్టర్స్, సెమీస్ కోసం కనీసం 60,000 కెపాసిటీ ఉండాలి. ఇక ఓపెనింగ్ మ్యాచ్, ఫైనల్ మ్యాచ్ కోసం అయితే ఏకంగా 80,000 సీటింగ్ కచ్చితంగా ఉండాల్సిందే.
ఫైనల్ స్టేజ్కు ఇలా
ఈ చెకింగ్ ప్రాసెస్ అంతా పూర్తయిన తర్వాత టాస్క్ ఫోర్స్ రెడీ చేసిన ఆ టెక్నికల్ రిపోర్టులను ఫిఫా కౌన్సిల్ దగ్గరకు పంపుతారు. ఆ రిపోర్ట్స్ పూర్తిగా చూసిన తర్వాత ఫైనల్ స్టేజ్కు క్వాలిఫై అయ్యే దేశాలను ఫిఫా అధికారికంగా షార్ట్లిస్ట్ చేస్తుంది. ఈ వరల్డ్ కప్ విషయంలో ఫిఫా కౌన్సిల్ రెండు బిడ్లను మాత్రమే ఫైనల్ స్టేజ్కి పంపింది. అయితే టాస్క్ ఫోర్స్ ఇచ్చిన ఫైనల్ రిపోర్ట్లో ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ బయటపడింది. మొరాకో దేశం వేసిన బిడ్ అమలు చేయడం చాలా రిస్క్తో కూడుకున్న ప్రాజెక్ట్ అని తేలింది. అదే సమయంలో అమెరికా, కెనడా, మెక్సికో కలిపి వేసిన జాయింట్ బిడ్ విషయంలో మాత్రం ఎవరికీ ఎలాంటి రిస్క్ లేదని ఫిఫా అంచనా వేసింది.
ఓటింగ్తో ఫైనల్ నిర్ణయం
ఈ షార్ట్లిస్ట్ అయిన బిడ్లపై అంతిమ నిర్ణయం తీసుకునే పవర్ ఫిఫా కాంగ్రెస్కి మాత్రమే ఉంటుంది. ఇందులో ప్రతి సభ్య దేశానికి కేవలం ఒక ఓటు వేసే హక్కు మాత్రమే ఉంటుంది. ఈ షార్ట్లిస్ట్ అయిన బిడ్ల కోసం బ్యాలెట్ పద్ధతిలో ఒక ఓటింగ్ ప్రాసెస్ నిర్వహిస్తారు. ఏ బిడ్కు అయితే మెజారిటీ అంటే 50 శాతం కంటే ఒక్క ఓటు ఎక్కువ వస్తుందో ఆ దేశానికే వరల్డ్ కప్ ఆతిథ్య హక్కులు దక్కుతాయి. ఒకవేళ ఫస్ట్ రౌండ్లో ఎవరికీ కరెక్ట్ మెజారిటీ రాకపోతే సెకండ్ రౌండ్ ఓటింగ్ కూడా జరుపుతారు. ఈ వరల్డ్ కప్ ఓటింగ్ ఫలితాలు చూసుకుంటే యునైటెడ్ బిడ్కి 134 ఓట్లు రాగా, మొరాకో బిడ్కి 65 ఓట్లు మాత్రమే వచ్చాయి. ఈ ఓటింగ్ ప్రాసెస్ అంతా పూర్తయిన తర్వాత ఆతిథ్య దేశాలను ప్రకటిస్తూ ఫిఫా అధికారికంగా అనౌన్స్ చేసింది.
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