FIFA ఫ్యాన్స్కు ఫ్రీ టికెట్ల షాక్- అక్కడ ఏనుగులు, గొరిల్లాల క్రేజీ ప్రెడిక్షన్స్!
ఉచితంగా వరల్డ్ కప్ టికెట్లు పొందిన 60 మంది ఫ్యాన్స్- మెక్సికో జూలో జంతువుల క్రేజీ మ్యాచ్ ప్రెడిక్షన్స్- వెబ్సైట్ టెక్నికల్ గ్లిచ్ వల్లే ఫ్రీ టికెట్ల హంగామా
Published : June 7, 2026 at 10:23 AM IST
FIFA World Cup 2026 : ప్రపంచంలోనే అత్యంత క్రేజ్ ఉన్న మెగా ఫిఫా టోర్నమెంట్ మరికొద్ది రోజుల్లో ప్రారంభం కాబోతుండగా, ఊహించని విధంగా కొందరు అభిమానులకు ఒక క్రేజీ సర్ప్రైజ్ తగిలింది. అసలు ఒక్క రూపాయి కూడా కట్టకుండానే ఏకంగా వరల్డ్ కప్ మ్యాచ్ టికెట్లు వాళ్ల చేతికి వచ్చేశాయి. ఫ్రీగా టికెట్లు దక్కడంతో ఆ ఫ్యాన్స్ ఆనందానికి అవధులు లేకుండా పోయాయి. అసలు ఈ టికెట్లు ఫ్రీగా ఎలా వచ్చాయి? దీని వెనుక ఉన్న అసలు సీక్రెట్ ఏంటో ఇప్పుడు వివరంగా చూద్దాం.
వెబ్సైట్ గ్లిచ్ ఇచ్చిన షాక్
ఆ మూమెంట్ జూన్ 11 నుంచి అమెరికా, మెక్సికో, కెనడా వేదికలుగా జరగబోయే ఫిఫా వరల్డ్ కప్ 2026 బుకింగ్స్ సమయంలో జరిగింది. ఆన్లైన్లో టికెట్లు కొంటున్న సమయంలో ఒక టెక్నికల్ గ్లిచ్ వల్ల 60 మంది అభిమానులకు జీరో డాలర్లకే కన్ఫర్మేషన్ మెసేజ్ వెళ్ళిపోయింది. ఎలాంటి పేమెంట్ ప్రాసెస్ అవ్వకుండానే టికెట్లు ఇష్యూ అయిపోవడంతో ఇంటర్నెట్లో ఇది కాస్తా పెద్ద హాట్ టాపిక్గా మారిపోయింది. దీనిపై స్పందించిన ఫుట్బాల్ గవర్నింగ్ బాడీ ఫిఫా, ఇదంతా కేవలం ఒక టెక్నికల్ పొరపాటు మాత్రమేనని అంగీకరించింది.
ఆఫర్ కాదు బాబు- డబ్బులు కట్టాల్సిందే!
మెసేజ్ చూసి ఫ్రీగా టికెట్లు వచ్చాయని సంబరపడ్డ ఫ్యాన్స్కు ఫిఫా గట్టి షాకే ఇచ్చింది. ఈ టికెట్లు ఎవరికీ ఉచితంగా ఇవ్వడం లేదని, టెక్నికల్ గ్లిచ్ వల్ల జరిగిన తప్పును సరిదిద్దుకోవాలని స్పష్టం చేసింది. సదరు 60 మంది అభిమానులకు వారి సీట్లు అలాగే రిజర్వ్ అయి ఉంటాయని, కాకపోతే వారు కచ్చితంగా పూర్తి డబ్బులు చెల్లించాల్సి ఉంటుందని తేల్చి చెప్పింది. ఇందుకోసం వారికి కేవలం 7 రోజుల డెడ్లైన్ మాత్రమే విధించింది. ఈ వారంలోగా డబ్బులు కట్టకపోతే ఆ టికెట్లు క్యాన్సిల్ చేసి వేరే వాళ్లకు ఓపెన్ చేస్తామని హెచ్చరించింది.
మొదటిసారి 48 జట్లతో సరికొత్త రికార్డ్
ఈసారి జరగబోయే ఫిఫా వరల్డ్ కప్కు ఎనలేని క్రేజ్ ఉంది. ఎందుకంటే ఫుట్బాల్ హిస్టరీలోనే మొదటిసారిగా ఏకంగా 48 దేశాలు ఈ మెగా టోర్నీలో పార్టిసిపేట్ చేయబోతున్నాయి. గతంలో కంటే ఎక్కువ దేశాలు వస్తుండటంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఫుట్బాల్ లవర్స్ అందరూ తమ దేశాలకు సపోర్ట్ చేయడానికి ఈ మెగా ఈవెంట్ కోసం ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నారు. జూన్ 11న మెక్సికో, సౌతాఫ్రికా మధ్య జరిగే గ్రాండ్ ఓపెనింగ్ మ్యాచ్తో ఈ టోర్నమెంట్ స్టార్ట్ అయి, జూలై 20న జరిగే ఫైనల్ మ్యాచ్తో ముగుస్తుంది.
మెక్సికో జూలో జంతువుల జోస్యాలు
ఈ మెగా టోర్నీ ఫీవర్ అప్పుడే మెక్సికోకు గట్టిగానే పాకేసింది. అక్కడ ఉన్న గ్వాడలజారా జూలో జంతువులతో మ్యాచ్ ఫలితాలను ముందే ఊహించే ఒక క్రేజీ యాక్టివిటీని స్టార్ట్ చేశారు. గతంలో 2010 వరల్డ్ కప్ సమయంలో పాల్ అనే ఆక్టోపస్ మ్యాచ్ ఫలితాలను ముందే చెప్పి వరల్డ్ ఫేమస్ అయిన సంగతి అందరికీ గుర్తే ఉంటుంది. ఇప్పుడు అదే తరహాలో మెక్సికో జూలోని జంతువులకు కూడా ఫుట్బాల్ మ్యాచ్ ఫలితాలు ప్రిడిక్ట్ చేసే టాస్క్ ఇచ్చారు.
ఏనుగులు, గొరిల్లాల క్రేజీ ప్రెడిక్షన్స్
ఈ జోస్యాల కోసం జూ సిబ్బంది ఒక చిన్న ఫుట్బాల్ గ్రౌండ్ లాగా ఏర్పాటు చేసి, ఒకవైపు మెక్సికో ఫ్లాగ్, మరోవైపు సౌతాఫ్రికా ఫ్లాగ్ ఉన్న గడ్డిని పెట్టారు. అక్కడికి వచ్చిన రెండు ఏనుగులు మెక్సికో ఫ్లాగ్ వైపు ఉన్న గడ్డిని తినడంతో, జూన్ 11న జరిగే ఓపెనింగ్ మ్యాచ్లో మెక్సికోనే గెలుస్తుందని డిక్లేర్ చేసేశారు. అలాగే చెంచి, ఫాస్టినా అనే రెండు గొరిల్లాల ముందు స్పెయిన్, ఉరుగ్వే జెర్సీల షేప్లో ఉన్న పీనాటాలను ఉంచితే, అవి ఉరుగ్వే జెర్సీని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాయి. అంటే ఆ మ్యాచ్లో ఉరుగ్వేనే గెలుస్తుందన్నమాట.
జంతువుల మైండ్ షార్ప్ చేయడానికి ప్లాన్
కేవలం ఇవే కాకుండా ములుక్ అనే చిరుతపులి సౌత్ కొరియా, చెక్ రిపబ్లిక్ మ్యాచ్లో సౌత్ కొరియా గెలుస్తుందని సైగ చేసింది. అలాగే ఆరు జిరాఫీలు కొలంబియాపై డెమోక్రాటిక్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కాంగో గెలుస్తుందని అంచనా వేశాయి. ఈ క్రేజీ యాక్టివిటీని చూసి జూకు వచ్చిన ఆడియన్స్ అంతా తెగ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. జూ కీపర్ ఇవాన్ రేనోసో మాట్లాడుతూ, ఈ రకమైన బెట్టింగ్స్ వల్ల కేవలం ప్రేక్షకులకు ఎంటర్టైన్మెంట్ మాత్రమే కాకుండా, జూలోని జంతువుల మైండ్ షార్ప్ అవ్వడానికి, వాటి సెన్సెస్ యాక్టివ్ అవ్వడానికి చాలా ఉపయోగపడుతుందని వివరించారు.
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