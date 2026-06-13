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ఫిఫా వరల్డ్ కప్ :​ పరాగ్వేను 4-1 తేడాతో చిత్తు చేసిన అమెరికా

2026 ఫిఫా వరల్డ్ కప్‌లో అమెరికా సూపర్ విక్టరీ - మొదటి మ్యాచ్‌లోనే పరాగ్వేపై 4-1 తేడాతో అద్భుత విజయం - అమెరికా ఆటగాడు ఫోలారిన్ బలోగున్ ఖాతాలో ఏకంగా రెండు గోల్స్

USA Beats Paraguay In Fifa World Cup
USA Beats Paraguay In Fifa World Cup (AP news)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 13, 2026 at 10:40 AM IST

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USA Beats Paraguay In Fifa World Cup : ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఫుట్‌బాల్ టోర్నమెంట్ 2026 ఫిఫా వరల్డ్ కప్‌లో ఆతిథ్య అమెరికా జట్టు అద్భుతమైన బోణీ కొట్టింది. శుక్రవారం జరిగిన తొలి మ్యాచ్‌లోనే పరాగ్వే జట్టును 4-1 తేడాతో చిత్తుచేసి టోర్నీలో మొదటి విజయాన్ని తన ఖాతాలో వేసుకుంది. సదరన్ కాలిఫోర్నియాలోని సోఫీ స్టేడియం వేదికగా జరిగిన ఈ మ్యాచ్‌కు అభిమానులు భారీగా తరలివచ్చారు. 1994 తర్వాత మళ్లీ అమెరికా గడ్డపై ఫిఫా వరల్డ్ కప్ మ్యాచ్ జరగడంతో ఫ్యాన్స్ స్టేడియంను హోరెత్తించారు. ఆ అంచనాలకు తగ్గట్టుగానే అమెరికా ఆటగాళ్లు మైదానంలో చెలరేగిపోయారు.

ఫస్ట్ హాఫ్‌లోనే మూడు గోల్స్
మ్యాచ్ మొదలైన ఏడో నిమిషంలోనే అమెరికా గోల్స్ ఖాతా తెరిచింది. అమెరికా స్టార్ ఆటగాడు పులిసిక్ ఇచ్చిన అద్భుతమైన పాస్‌ను వెస్టన్ మెక్కెన్నీ అందుకోగా పరాగ్వే ఆటగాడు డామియన్ బొబాడిల్లా పొరపాటున చేసిన సెల్ఫ్ గోల్​తో అమెరికాకు 1-0 లీడ్ దక్కింది. ఆ తర్వాత 31వ నిమిషంలో ఫోలారిన్ బలోగున్ అమెరికాకు రెండో గోల్ అందించాడు. హాఫ్ టైమ్ ముగిసే సమయానికి బలోగున్ మరోసారి పరాగ్వే డిఫెండర్లను ఏమార్చి అద్భుతమైన గోల్ చేశాడు. దీంతో ఫస్ట్ హాఫ్ పూర్తయ్యే సరికి అమెరికా 3-0 ఆధిక్యంలోకి వెళ్లిపోయి మ్యాచ్‌ను తమ కంట్రోల్​లోకి తీసుకుంది.

సెకెండ్​ హాఫ్‌లో 73వ నిమిషంలో పరాగ్వే ఆటగాడు మౌరిసియో గోల్‌ కొట్టాడు. దీంతో అమెరికా లీడ్ 3-1కి తగ్గింది. ఆట అదనపు సమయంలో అమెరికా (90+8 నిమిషాల వద్ద) ప్లేయర్ గివోన్ని రీనా అదిరిపోయే గోల్‌ కొట్టి 4-1 తేడాతో తన జట్టును గెలిపించాడు. పరాగ్వే (37 శాతం)తో పోలిస్తే బంతిపై నియంత్రణ యూఎస్​కే (63 శాతం) ఎక్కువగా ఉంది.

పులిసిక్ కాలికి గాయం హాఫ్ టైమ్‌లో ఔట్
ఈ మ్యాచ్‌లో అమెరికా విన్నింగ్ గోల్స్ వెనుక కీ రోల్ ప్లే చేసిన పులిసిక్ ఫస్ట్ హాఫ్ చివర్లో గాయపడ్డాడు. పరాగ్వే ఆటగాళ్లు బంతిని లాక్కునే క్రమంలో అతని కాలిపై గట్టిగా తన్నడంతో కోచ్ మారిసియో పోచెట్టినో వెంటనే అలర్ట్ అయ్యాడు. టోర్నీ ఇంకా చాలా రోజులు ఉండటంతో ఎలాంటి రిస్క్ తీసుకోకుండా హాఫ్ టైమ్‌లోనే పులిసిక్‌ను మైదానం నుంచి బయటకు పిలిపించి అతని స్థానంలో సెబాస్టియన్ బెర్హాల్టర్‌ను గ్రౌండ్ లోకి దించాడు. తన గాయం పెద్దదేమీ కాదని ముందు జాగ్రత్తగానే బయటకు వచ్చానని నెక్స్ట్ మ్యాచ్‌కు కచ్చితంగా అందుబాటులో ఉంటానని పులిసిక్ చెప్పాడు.

చివరి నిమిషంలో కళ్లుచెదిరే గోల్
సెకండ్ హాఫ్‌లో పరాగ్వే కాస్త పుంజుకునే ప్రయత్నం చేసింది. మ్యాచ్ 73వ నిమిషంలో ఆ జట్టు ఆటగాడు మారిసియో ఒక గోల్ చేసి స్కోరును 3-1 కి చేర్చాడు. కానీ ఆ తర్వాత అమెరికా డిఫెన్స్ ను దాటి పరాగ్వే ఆటగాళ్లు ముందుకు రాలేకపోయారు. ఇక మ్యాచ్ అదనపు సమయంలో అమెరికా ఆటగాడు జియో రేనా పెనాల్టీ బాక్స్ బయట నుంచి కళ్లుచెదిరే షాట్​తో బంతిని డైరెక్ట్​గా నెట్‌లోకి పంపి స్కోరును 4-1గా మార్చాడు. ఇది ఈ మ్యాచ్​కే హైలైట్​గా నిలిచింది. దీంతో పరాగ్వే ఆట పూర్తిగా ముగిసిపోయింది.

కెనడా డ్రా
ఇక ఇదే వరల్డ్ కప్‌లో భాగంగా ఆతిథ్య దేశాల్లో ఒకటైన కెనడా జట్టు కూడా తమ తొలి మ్యాచ్ ఆడింది. టొరంటోలో జరిగిన ఈ మ్యాచ్‌లో కెనడా జట్టు బోస్నియాతో 1-1 తో డ్రా చేసుకుంది. 78వ నిమిషంలో కెనడా ఆటగాడు కైల్ లారిన్ గోల్ చేసి జట్టును ఓటమి నుంచి కాపాడాడు. ఈ టోర్నీలో అమెరికా తమ తదుపరి మ్యాచ్‌ను వచ్చే శుక్రవారం సియాటెల్‌లో ఆడనుంది. అలాగే కెనడా జట్టు గురువారం వాంకోవర్‌లో ఖతార్‌తో తలపడనుంది. ఓవరాల్​గా ఫస్ట్ మ్యాచ్ విజయంతో అమెరికా టీమ్ ఫుల్ కాన్ఫిడెన్స్​తో కనిపిస్తోంది.

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