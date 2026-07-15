ETV Bharat / sports

ఫిఫా వరల్డ్ కప్ 2026: ఫ్రాన్స్‌ను ఓడించి రెండోసారి ఫైనల్లోకి దూసుకెళ్లిన స్పెయిన్

సెమీఫైనల్లో 2-0 గోల్స్ తేడాతో ఫ్రాన్స్‌ను ఓడించిన స్పెయిన్- రెండోసారి ఫిఫా ప్రపంచకప్ ఫైనల్‌కు దూసుకెళ్లిన స్పెయిన్- జులై 19న ఇంగ్లాండ్ లేదా అర్జెంటీనాతో ఢీ

FIFA World Cup 2026
FIFA World Cup 2026 (AP News)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 15, 2026 at 6:47 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

FIFA World Cup 2026 : ఫిఫా ప్రపంచకప్ 2026 టోర్నీలో స్పెయిన్ ఫైనల్లోకి దూసుకెళ్లింది. టెక్సాస్‌లోని ఆర్లింగ్టన్ (డల్లాస్) స్టేడియంలో జరిగిన మొదటి సెమీఫైనల్ పోరులో స్పెయిన్ 2-0 గోల్స్ తేడాతో బలమైన ఫ్రాన్స్ జట్టును చిత్తు చేసింది. ఫలితంగా తన ఫుట్‌బాల్ చరిత్రలో రెండోసారి ఫిఫా వరల్డ్ కప్ ఫైనల్‌కు అర్హత సాధించింది. గతంలో 2010లో మొదటిసారి ఫైనల్ చేరిన స్పెయిన్, అప్పట్లో నెదర్లాండ్స్‌ను ఓడించి విశ్వవిజేతగా నిలిచింది.

స్పెయిన్ జట్టు మైదానంలో సమష్టిగా అత్యుత్తమ ప్రతిభను కనబర్చింది. మ్యాచ్ ప్రారంభంలో హాట్ ఫేవరెట్‌గా బరిలోకి దిగి ఫ్రాన్ జట్టు స్పెయిన్ పటిష్టమైన డిఫెన్స్‌ను ఛేదించలేకపోయింది. స్పెయిన్ డిఫెండర్లు కిలియన్ ఎంబాపె, మైఖేల్ ఒలిసే, ఉస్మాన్ డెంబెలేలతో కూడిన బలమైన ఫ్రాన్స్ అటాకింగ్ త్రయాన్ని పూర్తిగా స్పెయిన్ సమర్థవంతంగా కట్టిపడేసింది.

మ్యాచ్ మొదటి భాగంలో స్పెయిన్ యువ సంచలనం లామిన్ యమల్‌ను ఫ్రాన్స్ డిఫెండర్ లూకాస్ దిగ్నే బాక్స్ లోపల ప్రమాదకర రీతిలో కిందపడేయడంతో స్పెయిన్‌కు పెనాల్టీ లభించింది. దీన్ని స్టార్ ఫార్వర్డ్ మికేల్ ఓయార్జబాల్ గోల్‌గా మలిచాడు. దీంతో స్పెయిన్‌కు 1-0 ఆధిక్యం లభించింది. ద్వితీయార్థం ప్రారంభమైన కొద్దిసేపటికే స్పెయిన్ మిడ్‌ఫీల్డర్ డాని ఓల్మో అందించిన అద్భుతమైన త్రూ-బాల్‌ను అందుకున్న ఫుల్‌బ్యాక్ ప్లేయర్ పెడ్రో పోర్రో బంతిని మరో గోల్‌గా మలిచాడు. తద్వారా స్పెయిన్ విజయాన్ని ఖాయం చేశాడు. మ్యాచ్‌లో ఆల్‌రౌండ్ ప్రదర్శన కనబరిచిన పెడ్రో పోర్రోకు 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్' అవార్డు దక్కింది.

మ్యాచ్ మధ్యలో ఫ్రాన్స్ జట్టుకు ఊహించని ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. ఆ జట్టు ప్రధాన డిఫెండర్ విలియం సాలిబా గాయంతో మైదానాన్ని వీడాల్సి వచ్చింది. అతని స్థానంలో మాక్సెన్స్ లాక్రోయిక్స్ బరిలోకి దిగాడు. ఫస్టాఫ్‌లో వెనుకబడిన ఫ్రాన్స్ జట్టును గట్టెక్కించడానికి హెడ్ కోచ్ డిడియర్ డెషాంప్స్ వ్యూహాత్మక మార్పులు చేశారు. అడ్రియన్ రాబియోట్ స్థానంలో మను కోనేను, బ్రాడ్లీ బార్కోలా స్థానంలో డెసిరె డౌను, అలాగే రాయన్ చెర్కిలను మైదానంలోకి దించినప్పటికీ ఫలితం లేకపోయింది. స్పెయిన్ గోల్‌కీపర్ ఉనై సిమన్ చేసిన అద్భుతమైన సేవ్స్, డిఫెండర్ మార్క్ కుకురెల్లా టాకిల్స్ ఫ్రాన్స్ ఆశలపై నీళ్లు చల్లాయి.

ఈ మ్యాచ్‌లో పెనాల్టీ గోల్ చేయడంతో మికేల్ ఓయార్జబాల్ తన ఫామ్‌ను మరోసారి చాటుకున్నాడు. స్పెయిన్ తరఫున ఆడిన గత 20 మ్యాచ్‌ల్లో ఇది అతనికి 18వ గోల్ కావడం విశేషం. ఈ గోల్‌తో అంతర్జాతీయ ఫుట్‌బాల్‌లో స్పెయిన్ తరఫున 30 గోల్స్ మార్కును అందుకున్న ఆరో ఆటగాడిగా అతను రికార్డు సృష్టించాడు. ఈ జాబితాలో డేవిడ్ విల్లా (59), రావుల్ (44), ఫెర్నాండో టోరెస్ (38), అల్వారో మొరాటా (37), డేవిడ్ సిల్వా (35) వంటి దిగ్గజాల సరసన చేరాడు. ఈ విజయంతో స్పెయిన్ జట్టు అంతర్జాతీయ ఫుట్‌బాల్‌లో వరుసగా 37 మ్యాచ్‌లు ఓటమి లేకుండా గెలుస్తూ వస్తోంది. దీంతో ఇటలీ పేరిట ఉన్న చారిత్రాత్మక రికార్డును సమం చేసింది. అంతేకాకుండా, ఫ్రాన్స్‌పై వరుసగా ఇది స్పెయిన్‌కు మూడో విజయం కావడం గమనార్హం.

భవిష్యత్తు మనదే - ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు మాక్రాన్
సెమీస్‌లో ఓటమి ఫ్రాన్స్ శిబిరంలో తీవ్ర విషాదాన్న నింపినా ఆ దేశ అధ్యక్షుడు ఇమ్మాన్యుయేల్ మాక్రాన్ మాత్రం తమ జట్టుకు మద్దతుగా నిలిచారు. మ్యాచ్ ముగిసిన వెంటనే ఆయన సోషల్ మీడియా వేదికగా స్పందిస్తూ ఫ్రాన్స్ జట్టుకు అద్భుతమైన భవిష్యత్తు ఉందని కొనియాడారు. ‘ఫైనల్‌కు అర్హత సాధించిన స్పెయిన్‌కు నా అభినందనలు. దేశ జెండాను గర్వంగా మోస్తూ, నిబద్ధతతో ఆడిన మా జట్టుకు ధన్యవాదాలు. ఈ రాత్రి ఓటమి జీర్ణించుకోవడం కష్టమే, కానీ ఇది చాలా యువ జట్టు. వీరికి ఎంతో భవిష్యత్తు ఉంది, ఎన్నో ఆశలు ఉన్నాయి’ అని మాక్రాన్ ట్వీట్ చేశారు. స్పెయిన్ జట్టు ఈనెల 19న న్యూయార్క్-న్యూజెర్సీ స్టేడియంలో జరగబోయే ఫైనల్‌లో ఆడనుంది. ఇంగ్లాండ్- అర్జెంటీనా మధ్య జరిగే రెండో సెమీఫైనల్ విజేతతో స్పెయిన్ ప్రపంచకప్ ట్రోఫీ కోసం తలపడనుంది.

TAGGED:

FIFA WORLD CUP 2026
WORLD CUP 2026 SEMIFINAL RESULTS
SPAIN FOOTBALL RECORDS
FIFA WORLD CUP 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.