ETV Bharat / sports

ఫిఫా వరల్డ్ కప్ 2026​: దక్షిణాఫ్రికాపై మెక్సికో విక్టరీ- ప్లేయర్ ఆఫ్​ ది మ్యాచ్ అతడే!

ఫిఫా వరల్డ్​ కప్​ 2026- మొదటి మ్యాచ్​లో దక్షిణాఫ్రికాపై మెక్సికో విజయం- రెండో మ్యాచ్​లో చెకియాను ఓడించిన దక్షిణకొరియా

South Korea's Kim Min-jae walks with teammates following their World Cup Group A soccer match against Czechia
South Korea's Kim Min-jae walks with teammates following their World Cup Group A soccer match against Czechia (Associate Press)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 12, 2026 at 1:12 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

FIFA World Cup 2026 Highlights : ఫిఫా వరల్డ్ కప్​ 2026 మెక్సికోలో అట్టహాసంగా ప్రారంభమైంది. తొలిమ్యాచ్​లోనే ఆతిథ్య జట్టు మెక్సికో 2-0 తేడాతో దక్షిణాఫ్రికాపై విజయం సాధించింది. మరో చెకియాతో జరిగిన రసవత్తరమైనా మ్యాచ్​లో 2-1 తేడాతో దక్షిణ కొరియా గెలిచింది. గ్రూప్​-ఏలో తలపడిన ఈ రెండు జట్లు చివరి వరకూ నువ్వా నేనా అనే విధంగా తలపడ్డాయి. చివరికి దక్షిణా కొరియా తనదైన శైలిలో ఆడి టోర్నీలో మొదటి విజయాన్ని నమోదు చేసుకుంది.

మొదటి మ్యాచ్​తోనే వివాదాలు మొదలు!
కాగా ఈ వరల్డ్ కప్ తొలి మ్యాచ్​లోనే వివాదాలు చెలరేగాయి. మెక్సికో, దక్షిణాఫ్రికా మ్యాచ్​లో ఆటగాళ్ల కంటే, రిఫరీగా ఉన్న విల్టన్​ సాంపియో హైలెట్ అయ్యాడు. అతడు ఒకే మ్యాచ్​లో 3 రెడ్ కార్డులు చూపించి, దక్షిణాఫ్రికా ఓడిపోవడంలో పరోక్షంగా కీలక పాత్ర పోషించాడు. అందుకే అతనికి 'ప్లేయర్ ఆఫ్​ ది మ్యాచ్​' అవార్డు ఇవ్వాలని సాకర్ అభిమానులు తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు. సోషల్ మీడియాలో విల్డన్​పై మీమ్స్​ పోస్టు చేస్తూ ఆయనను ట్రోల్ చేస్తున్నారు. కాగా, ఫిఫా వరల్డ్ కప్ తొలి మ్యాచ్​లోనే ఇలాంటి ఘటనలు చూడాల్సి రావడం బాధాకరమని మరికొందరు ఫాన్స్ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

ఇంతకీ ఏం జరిగింది?
మ్యాచ్ రిఫరీగా ఉన్న విల్టన్ సాంపియో, దక్షిణాఫ్రికాకు చెందిన ఇద్దరు ప్లేయర్లకు డైరెక్టుగా రెడ్ కార్డు ఇచ్చాడు. దీనితో చాలా సేపు ఆ జట్టు కేవలం 9 మందితో ఆడాల్సి వచ్చింది. ఇది మ్యాచ్​ ఫలితంపై నేరుగా ప్రభావం చూపింది.

TAGGED:

FIFA WORLD CUP 2026 UPDATES
SOUTH KOREA VS CZECHIA
MEXICO VS SOUTH AFRICA
SAFRICA VS MEXICO MATCH CONTROVERSY
FIFA WORLD CUP 2026 HIGHLIGHTS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.