ఫిఫా వరల్డ్ కప్ 2026: దక్షిణాఫ్రికాపై మెక్సికో విక్టరీ- ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అతడే!
ఫిఫా వరల్డ్ కప్ 2026- మొదటి మ్యాచ్లో దక్షిణాఫ్రికాపై మెక్సికో విజయం- రెండో మ్యాచ్లో చెకియాను ఓడించిన దక్షిణకొరియా
Published : June 12, 2026 at 1:12 PM IST
FIFA World Cup 2026 Highlights : ఫిఫా వరల్డ్ కప్ 2026 మెక్సికోలో అట్టహాసంగా ప్రారంభమైంది. తొలిమ్యాచ్లోనే ఆతిథ్య జట్టు మెక్సికో 2-0 తేడాతో దక్షిణాఫ్రికాపై విజయం సాధించింది. మరో చెకియాతో జరిగిన రసవత్తరమైనా మ్యాచ్లో 2-1 తేడాతో దక్షిణ కొరియా గెలిచింది. గ్రూప్-ఏలో తలపడిన ఈ రెండు జట్లు చివరి వరకూ నువ్వా నేనా అనే విధంగా తలపడ్డాయి. చివరికి దక్షిణా కొరియా తనదైన శైలిలో ఆడి టోర్నీలో మొదటి విజయాన్ని నమోదు చేసుకుంది.
మొదటి మ్యాచ్తోనే వివాదాలు మొదలు!
కాగా ఈ వరల్డ్ కప్ తొలి మ్యాచ్లోనే వివాదాలు చెలరేగాయి. మెక్సికో, దక్షిణాఫ్రికా మ్యాచ్లో ఆటగాళ్ల కంటే, రిఫరీగా ఉన్న విల్టన్ సాంపియో హైలెట్ అయ్యాడు. అతడు ఒకే మ్యాచ్లో 3 రెడ్ కార్డులు చూపించి, దక్షిణాఫ్రికా ఓడిపోవడంలో పరోక్షంగా కీలక పాత్ర పోషించాడు. అందుకే అతనికి 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్' అవార్డు ఇవ్వాలని సాకర్ అభిమానులు తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు. సోషల్ మీడియాలో విల్డన్పై మీమ్స్ పోస్టు చేస్తూ ఆయనను ట్రోల్ చేస్తున్నారు. కాగా, ఫిఫా వరల్డ్ కప్ తొలి మ్యాచ్లోనే ఇలాంటి ఘటనలు చూడాల్సి రావడం బాధాకరమని మరికొందరు ఫాన్స్ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
ఇంతకీ ఏం జరిగింది?
మ్యాచ్ రిఫరీగా ఉన్న విల్టన్ సాంపియో, దక్షిణాఫ్రికాకు చెందిన ఇద్దరు ప్లేయర్లకు డైరెక్టుగా రెడ్ కార్డు ఇచ్చాడు. దీనితో చాలా సేపు ఆ జట్టు కేవలం 9 మందితో ఆడాల్సి వచ్చింది. ఇది మ్యాచ్ ఫలితంపై నేరుగా ప్రభావం చూపింది.