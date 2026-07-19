ఎంబాపె పోరాటం వృథా- ఫ్రాన్స్ ఓటమి- ఇంగ్లాండ్కు బ్రాంజ్ మెడల్
ఫిఫా ప్రపంచకప్ 2026లో ఫ్రాన్స్పై ఇంగ్లాండ్ గెలుపు- ప్రపంచకప్ చరిత్రలోనే అత్యధికంగా 10 గోల్స్ నమోదైన థ్రిల్లింగ్ మ్యాచ్గా రికార్డు- విదేశీ గడ్డపై 1966 తర్వాత ఇంగ్లాండ్కు ఇదే అత్యుత్తమ వరల్డ్ కప్ ప్రదర్శన
Published : July 19, 2026 at 7:00 AM IST
FIFA World Cup 2026 : ఫిఫా ప్రపంచకప్ 2026లో భాగంగా మూడోస్థానం కోసం మియామి స్టేడియంలో శనివారం ఫ్రాన్స్- ఇంగ్లాండ్ హోరాహోరీగా తలపడ్డాయి. ఈ మ్యాచ్లో ఫ్రాన్స్పై ఇంగ్లాండ్ 6-4 తేడాతో విజయం సాధించి, కాంస్య పతకాన్ని కైవసం చేసుకుంది. ప్రపంచకప్ చరిత్రలోనే అత్యధిక గోల్స్ నమోదైన థర్డ్ ప్లేస్ మ్యాచ్గా ఇది రికార్డులకెక్కింది. రెండు జట్లు కలిపి ఏకంగా 10 గోల్స్ చేయడంతో మైదానంలో చివరి నిమిషం వరకు ఉత్కంఠ కొనసాగింది. ఈ ఓటమితో ఫ్రాన్స్ దిగ్గజ కోచ్ డిడియర్ 14 ఏళ్ల సుదీర్ఘ ప్రస్థానం నిరాశతో ముగిసింది. మేనేజర్గా ఫ్రాన్స్ జట్టుతో అతనికి ఇదే చివరి మ్యాచ్.
ఇదిలా ఉండగా, బుకాయో సకా హాట్రిక్ గోల్స్తో అదరగొట్టాడు. దీంతో 1966 తర్వాత విదేశీ గడ్డపై ప్రపంచకప్లో ఇంగ్లాండ్ జట్టుకు ఇదే అత్యుత్తమ ముగింపు కావడం విశేషం. ఇంగ్లాండ్ దూకుడుమ్యాచ్ ప్రారంభమైన మొదటి నిమిషం నుంచే ఇంగ్లాండ్ ఆటగాళ్లు ఫ్రాన్స్పై తీవ్ర ఒత్తిడి తెచ్చారు. మ్యాచ్ మొదలైన కేవలం 3వ నిమిషంలోనే మిడ్ఫీల్డర్ డెక్లాన్ రైస్ అద్భుతమైన గోల్ చేసి ఇంగ్లాండ్కు ఊహించని శుభారంభం ఇచ్చాడు. ఆ తర్వాత 18వ నిమిషంలో డిఫెండర్ ఎజ్రి కోన్సా లభించిన అవకాశాన్ని గోల్గా మలచడంతో ఇంగ్లాండ్ ఆధిక్యం 2-0కి చేరింది. ఆ తర్వాత ఇంగ్లాండ్ స్టార్ ఫార్వర్డ్ బుకాయో సకా తన క్లాస్ చూపించాడు.
Mbappé making more moves 📈#FIFAWorldCup pic.twitter.com/B9kKilUapF— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 19, 2026
హాఫ్ టైమ్లో చేసిన వ్యూహాత్మక మార్పులు
ఫ్రాన్స్ డిఫెన్స్ను ముక్కలు చేస్తూ వరుసగా రెండు గోల్స్ కొట్టాడు. దీంతో ఫస్టాఫ్ ముగిసేసరికి ఇంగ్లాండ్ 4-0తో ఊహించని భారీ ఆధిక్యంలో నిలిచింది. ప్రపంచకప్ చరిత్రలో ఫ్రాన్స్ జట్టు ఒకే హాఫ్లో నాలుగు గోల్స్ సమర్పించుకోవడం ఇదే తొలిసారి. సెకండాఫ్లో ఫ్రాన్స్ పునరాగమనంఫ్రాన్స్ కోచ్గా తన 187వ, చివరి మ్యాచ్ ఆడుతున్న డిడియర్ హాఫ్ టైమ్లో చేసిన వ్యూహాత్మక మార్పులు ఫ్రాన్స్ జట్టులో సరికొత్త ఊపిరి పోశాయి. సెకండ్ హాఫ్ ప్రారంభం కాగానే ఫ్రాన్స్ ఆటగాళ్లు సరికొత్త వ్యూహంతో చెలరేగిపోయారు. 48వ నిమిషంలో కిలియన్ ఎంబాపె ఫ్రాన్స్ తరఫున మొదటి గోల్ చేశాడు. ఆ తర్వాత బ్రాడ్లీ బార్కోలా మరో గోల్ చేశాడు. అనంతరం ఎంబాపె మరో గోల్ కొట్టాడు. దీంతో మ్యాచ్ 4-3 గా మారింది. ఫ్రాన్స్ దూకుడు పెంచడంతో థామస్ టుచెల్ నేతృత్వంలోని ఇంగ్లాండ్ జట్టు తీవ్ర ఒత్తిడిలో పడిపోయింది. ఆ సమయంలో ఇంగ్లాండ్ డిఫెన్స్ పూర్తిగా చేతులెత్తేసినట్లు కనిపించింది.
చివరి నిమిషాల్లో ఉత్కంఠమ్యాచ్ ఫ్రాన్స్ వైపు మళ్లుతున్న తరుణంలో ఇంగ్లాండ్ జట్టుకు ఒక సువర్ణావకాశం లభించింది. 87వ నిమిషంలో లభించిన పెనాల్టీని బుకాయో సకా చాలా ప్రశాంతంగా గోల్గా మలిచాడు. దీంతో సకా తన హాట్రిక్ను పూర్తి చేయడమే కాకుండా ఇంగ్లాండ్ ఆధిక్యాన్ని 5-3 కి పెంచాడు.ఇక ఇంజూరీ టైమ్లో ఉత్కంఠ మరింత పీక్స్కు చేరింది. ఫ్రాన్స్ ప్లేయర్ ఉస్మానే డెంబ్లే మరో గోల్ చేయడంతో స్కోరు 5-4 అయ్యింది. మ్యాచ్ డ్రా అవుతుందేమో అని అందరూ భావిస్తున్న తరుణంలో, సరిగ్గా రెండు నిమిషాల తర్వాత ఇంగ్లాండ్ యువ సంచలనం జూడ్ బెల్లింగ్హామ్ అద్భుతమైన ఫీల్డ్ గోల్ కొట్టి ఫ్రాన్స్ ఆశలపై పూర్తిగా నీళ్లు చల్లాడు. చివరకు ఇంగ్లాండ్ 6-4 తో చారిత్రాత్మక విజయాన్ని నమోదు చేసి, ఫీఫా ప్రపంచకప్ 2026 ప్రయాణాన్ని ఘనంగా ముగించింది.
మెస్సీ రికార్డును బ్రేక్ చేసిన ఎంబాపె
ఈ మ్యాచ్లో ఫ్రాన్స్ ఫుట్బాల్ జట్టు కెప్టెన్ కిలియన్ ఎంబాపె అర్జెంటీనా లెజెండ్ లియోనెల్ మెస్సీ రికార్డును బ్రేక్ చేశాడు. ఫీఫా ప్రపంచకప్ చరిత్రలోనే అత్యధిక గోల్స్ చేసిన ఆటగాడిగా ఎంబాపె నిలిచాడు. ఈ మ్యాచ్లో ఎంబాపె రెండు గోల్స్ సాధించాడు. దీంతో వరల్డ్ కప్లలో అతని మొత్తం గోల్స్ సంఖ్య 22కు చేరింది. కేవలం 22 మ్యాచ్ల్లోనే ఎంబాపె ఈ ఘనత సాధించడం విశేషం. అంతకుముందు 33 మ్యాచ్ల్లో 21 గోల్స్తో అగ్రస్థానంలో ఉన్న లియోనెల్ మెస్సీ రికార్డును ఎంబాపె అధిగమించాడు.
Chosen by the fans: Bukayo Saka, your @MichelobUltra Superior Player of the Match. 👑— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 19, 2026
#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/w54V7Nao5g
2026 సీజన్కు ముందు జర్మనీ దిగ్గజం మిరోస్లావ్ క్లోజ్ (16 గోల్స్) పేరిట ఈ రికార్డు ఉండేది. అయితే ఈ మెగా టోర్నీలో అర్జెంటీనా ఆడిన మొదటి మ్యాచ్లోనే అల్జీరియాపై లియోనెల్ మెస్సీ హాట్రిక్ సాధించి క్లోజ్ రికార్డును బద్దలు కొట్టాడు. ఆ తర్వాత ఆస్ట్రియాపై బ్రేస్ (రెండు గోల్స్), గ్రూప్ స్టేజ్లో జోర్డాన్పై, రౌండ్ ఆఫ్ 32లో కాబో వెర్డేపై, రౌండ్ ఆఫ్ 16లో ఈజిప్ట్పై మెస్సీ వరుస గోల్స్ సాధించి తన ఖాతాలో 21 గోల్స్ వేసుకున్నాడు. కానీ ఇప్పుడు ఎంబాపె అంతకంటే వేగంగా దూసుకొచ్చి ఆ రికార్డును బద్దలు కొట్టాడు.ఈ సీజన్ ప్రారంభానికి ముందు ఎంబాపె ఖాతాలో 12 ప్రపంచకప్ గోల్స్ ఉన్నాయి. ప్రస్తుత టోర్నీలో ఇంగ్లాండ్తో మ్యాచ్కు ముందే అతను 8 గోల్స్ చేశాడు. తాజా మ్యాచ్లో చేసిన రెండు గోల్స్తో కలిపి ఈ ఒక్క ఎడిషన్లోనే ఎంబాపె గోల్స్ సంఖ్య 10కి చేరింది. దీనితో ప్రస్తుత ప్రపంచకప్లో అత్యధిక గోల్స్ చేసిన ఆటగాడిగా 'గోల్డెన్ బూట్' రేసులో ఎంబాపె అగ్రస్థానంలో నిలిచాడు. ఈ రేసులో 8 గోల్స్తో లియోనెల్ మెస్సీ రెండో స్థానంలో ఉన్నాడు.
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