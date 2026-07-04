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FIFA ప్రపంచకప్: 'రౌండ్ ఆఫ్ 16' క్వాలిఫై టీమ్స్- ఫుల్ షెడ్యూల్, టైమింగ్స్ ఇవే!

ఫిపా ప్రపంచ కప్ 2026 'రౌండ్ ఆఫ్ 16' షెడ్యూల్- మ్యాచ్‌ల వివరాలు, టైమింగ్స్​ ఫుల్ డీటెయిల్స్ ఇవే!

FIFA Round Of 16
FIFA Round Of 16 (Source : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 4, 2026 at 3:34 PM IST

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FIFA Round Of 16 : 2026 ఫిఫా ప్రపంచ కప్ టోర్నమెంట్ కీలకమైన​ మూడో దశకు చేరుకుంది. ఎంతో ఉత్కంఠభరితంగా సాగుతున్న ఈ టోర్నీలో రెండో దశ ఎలిమినేషన్ శనివారం నాటి మ్యాచ్​లతో పూర్తైంది. ఇప్పుడు టోర్నీలో రౌండ్ ఆఫ్ 16 మ్యాచ్​లు షురూ కానున్నాయి. దీనినే ప్రీ క్వార్టర్స్ అని కూడా అంటారు. దీంతో పోటీ ఇంకా రసవత్తరంగా ఉండడం ఖాయం. మరి రౌండ్ 16కు క్వాలిఫై అయిన జట్లు ఏవి? ఈ ప్రీ క్వార్టర్స్​లో ఏయే జట్లు పోటీ పడనున్నాయో కంప్లీట్ షెడ్యూల్ మీ కోసం!

గత వారం నుంచి ఫిఫాలో రౌండ్ ఆఫ్ 32 మ్యాచ్​లు జరిగాయి. ఈ దశలో 32 జట్లు పోటీ పడగా, రౌండ్ ఆఫ్ 32 నుంచి సగం టీమ్స్ ఎలిమినేట్ అయిపోయాయి. ఇందులో జర్మనీ, నెదర్లాండ్స్ వంటి బలమైన జట్లు ఉండడంతో ప్రేక్షకులను ఆశ్చర్యపర్చింది. దీంతో రెండు సంచలన విజయాలు కూడా నమోదు అయ్యాయి. ఇక శనివారం (జూలై 4) 'రౌండ్ ఆఫ్ 16' ప్రారంభం కానుంది. మొరాకో - కెనడా మధ్య పోరుతో ఈ దశ షురూ కానుంది.

రౌండ్ ఆఫ్ 16కు అర్హత సాధించిన జట్లు ఇవే

  • కెనడా (రౌండ్ ఆఫ్ 32లో సౌతాఫ్రికాను 1-0తో ఓడించింది)
  • బ్రెజిల్ (జపాన్‌ను 2-1తో ఓడించింది)
  • పరాగ్వే (జర్మనీని 4-3తో ఓడించింది)
  • మొరాకో (నెదర్లాండ్స్‌ను 3-2తో ఓడించింది)
  • నార్వే (ఐవరీ కోస్ట్‌ను 2-1తో ఓడించింది)
  • ఫ్రాన్స్ (స్వీడన్‌ను 3-0తో ఓడించింది)
  • మెక్సికో (ఈక్వెడార్‌ను 2-0తో ఓడించింది)
  • ఇంగ్లాండ్ (డీఆర్ కాంగోను 2-1తో ఓడించింది)
  • బెల్జియం (సెనెగల్‌ను 3-2తో ఓడించింది)
  • అమెరికా (బోస్నియాను 2-0తో ఓడించింది)
  • స్పెయిన్ (ఆస్ట్రియాను 3-0తో ఓడించింది)
  • పోర్చుగల్ (క్రొయేషియాను 2-1తో ఓడించింది)
  • స్విట్జర్లాండ్ (అల్జీరియాను 2-0తో ఓడించింది)
  • ఈజిప్ట్ (ఆస్ట్రేలియాను 4-2తో ఓడించింది)
  • అర్జెంటీనా (కేప్ వెర్డేను 3-2తో ఓడించింది)
  • కొలంబియా (ఘనాను 1-0తో ఓడించింది)

రౌండ్ ఆఫ్ 16 మ్యాచ్​ల షెడ్యూల్- టైమింగ్స్​ (ఇండియన్ టైమింగ్స్)

  • జులై 4 - కెనడా vs మొరాకో - రాత్రి 10:30
  • జులై 5 - పరాగ్వే vs ఫ్రాన్స్ - తెల్లవారుజాము 2:30
  • జులై 6 - బ్రెజిల్ vs నార్వే - తెల్లవారుజాము 1:30
  • జులై 6 - మెక్సికో vs ఇంగ్లాండ్ - ఉదయం 5:30
  • జులై 7 - పోర్చుగల్ vs స్పెయిన్ - రాత్రి 12:30
  • జులై 7 - యూఎస్ఏ vs బెల్జియం - ఉదయం 5:30
  • జులై 7 - అర్జెంటీనా vs ఈజిప్ట్ - రాత్రి 9:30
  • జులై 8 - స్విట్జర్లాండ్ vs కొలంబియా - తెల్లవారుజాము 1:30

ఫిఫా ప్రపంచ కప్ నాకౌట్ దశ
2026 ఫిఫా ప్రపంచ కప్​లో తొలిసారిగా 48 జట్లు పాల్గొన్నాయి. గ్రూప్ దశ తర్వాత 32 జట్లు మొదటి నాకౌట్ రౌండ్‌కు (రౌండ్ ఆఫ్ 16) చేరుకున్నాయి. ఈ దశలో గెలిచిన జట్లు రౌండ్ ఆఫ్ 16లో అర్హచ సాధించాయి. ఇప్పుడు రౌండ్ ఆఫ్ 16 లో నెగ్గిన ఎనిమిది జట్లు క్వార్టర్ ఫైనల్​కు దూసుకెళ్తాయి. 8 జట్ల మధ్య నాలుగు క్వార్టర్ ఫైనల్ మ్యాచ్​లు ఉంటాయి. అందులో నెగ్గిన నాలుగు జట్లు రెండు సెమీఫైనల్స్​ ఆడతాయి. ఈ రెండు సెమీస్​లో నెగ్గిన టీమ్స్ ఫైనల్​కు దూసుకెళ్తాయి.

గోల్డెన్ బూట్ రేసులో మెస్సి
ఈ టోర్నమెంట్‌లో అర్జెంటీనా స్టార్ ఆటగాడు మెస్సి 7 గోల్స్‌ సాధించాడు. దీంతో గోల్డెన్ బూట్ రేసులో ముందంజలో ఉన్నాయి. ఫ్రాన్స్ కెప్టెన్ కైలియన్ ఎంబాపే 6 గోల్స్‌తో రెండో స్థానంలో, నార్వేకు చెందిన ఎర్లింగ్ హాలాండ్ మూడో స్థానంలో ఉన్నారు.

గోల్డెన్ బూట్ రేసు

  • లియోనెల్ మెస్సీ (అర్జెంటీనా) - 7 గోల్స్
  • కైలియన్ ఎంబాపే (ఫ్రాన్స్) - 6 గోల్స్
  • ఎర్లింగ్ హాలాండ్ (నార్వే) - 5 గోల్స్
  • హ్యారీ కేన్ (ఇంగ్లాండ్) - 5 గోల్స్
  • ఉస్మానే డెంబెలే (ఫ్రాన్స్) - 4 గోల్స్

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