ఫిఫా వరల్డ్కప్లో నాకౌట్ మ్యాచ్లు షురూ- రౌండ్ 32 ఫుల్ షెడ్యూల్ ఇదే!
ఫిఫా వరల్డ్కప్లో ముగిసిన గ్రూప్ దశ- నాకౌట్ దశలోకి ఎంటర్- రౌండ్ 32 ఫార్మాట్, ఫుల్ షెడ్యూల్ ఇదే!
Published : June 29, 2026 at 12:21 PM IST
FIFA World Cup 2026 : 2026 ఫిఫా వరల్డ్కప్ విజయవంతంగా సాగుతోంది. అమెరికా, మెక్సికో, కెనడా సంయుక్త వేదికలుగా ఈనెల 12న ప్రారంభమైన ఈ టోర్నమెంట్ ఫ్యాన్స్కు ఫుల్ మజానిస్తుంది. అయితే ఈ టోర్నీలో ఆదివారంతో కీలక గ్రూప్ దశ ముగిసింది. దీంతో టోర్నమెంట్ ఇప్పుడు నాకౌట్ దశకు చేరుకుంది. 48 జట్లతో ప్రారంభమైన లీగ్లో 16 జట్లు ఎలిమినేట్ అయ్యాయి. ఇందులో మిగిలిన జట్లు రౌండ్ ఆఫ్ 32 దశకు అర్హత సాధించాయి. మరి ఈ రౌండ్ ఫార్మాట్, ఫుల్ షెడ్యూల్ ఎలా ఉందంటే?
గ్రూప్ దశలో నిష్క్రమించిన జట్లు ఇవే!
16 జట్లు ఇప్పటికే గ్రూప్ దశ నుంచి నిష్క్రమించాయి. వీటిలో దక్షిణ కొరియా, చెక్ రిపబ్లిక్, ఖతార్, స్కాట్లాండ్, హైతీ, టర్కీ, కురసోవో, ట్యునీషియా, ఇరాన్, న్యూజిలాండ్, ఉరుగ్వే, సౌదీ అరేబియా, ఇరాక్, జోర్డాన్, ఉజ్బెకి,స్థాన్, పనామా జట్లు టోర్నమెంట్ నుంచి నిష్క్రమించాయి. మిగిలిన 32 జట్లు తదుపరి దశకు అర్హత సాధించాయి.
రౌండ్ ఆఫ్ 32, ఆ తర్వాత ఫార్మాట్ ఇదే!
రౌండ్ ఆఫ్ 32లో 32 జట్లు ఒక్కో మ్యాచ్ మాత్రమే ఆడతాయి. ఈ మ్యాచ్లన్నీ డూ ఆర్ డై తరహాలో ఉంటాయి. ఓడిపోయిన జట్లకు ఇక్కడ మరో అవకాశం ఉండదు. అవి నేరుగా టోర్నీ నుంచి నిష్క్రమిస్తాయి. అలా ఇందులోనుంచి 16 జట్లు బయటకు పోగా మిగిలిన 16 టీమ్స్ తదుపరి దశకు అర్హత సాధిస్తాయి. ఆ తర్వాత 16 జట్లు ఒక్కో మ్యాచ్ ఆడతాయి. అందులో నుంచి ఎనిమిది జట్లు క్వార్టర్ ఫైనల్, అక్కడ నెగ్గిన నాలుగు జట్లు సెమీఫైనల్ మ్యాచ్లు ఆడుతాయి. రెండు సెమీస్ల్లో నెగ్గిన జట్లు ఫైనల్కు అర్హత సాధిస్తాయి.
Group stage complete ✔️#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 28, 2026
రౌండ్ ఆఫ్ 32కు చేరిన జట్లు
- గ్రూప్ A: మెక్సికో, దక్షిణాఫ్రికా
- గ్రూప్ B: స్విట్జర్లాండ్, కెనడా, బోస్నియా, హెర్జెగోవినా
- గ్రూప్ C: బ్రెజిల్, మొరాకో
- గ్రూప్ D: అమెరికా, ఆస్ట్రేలియా, పరాగ్వే
- గ్రూప్ E: జర్మనీ, ఐవరీ కోస్ట్, ఈక్వెడార్
- గ్రూప్ F: నెదర్లాండ్స్, జపాన్, స్వీడన్
- గ్రూప్ G: బెల్జియం, ఈజిప్ట్
- గ్రూప్ H: స్పెయిన్, కాబో వెర్డే
- గ్రూప్ I: ఫ్రాన్స్, నార్వే, సెనెగల్
- గ్రూప్ J: అర్జెంటీనా, ఆస్ట్రియా, అల్జీరియా
- గ్రూప్ K: కొలంబియా, పోర్చుగల్, డీఆర్ కాంగో
- గ్రూప్ L: ఇంగ్లాండ్, ఘానా, క్రొయేషియా
32వ రౌండ్ మ్యాచ్ షెడ్యూల్
- దక్షిణాఫ్రికా vs కెనడా మ్యాచ్ ముగిసింది (కెనడా నెగ్గింది)
- బ్రెజిల్ vs జపాన్: జూన్ 29, రాత్రి 10:30
- జర్మనీ vs పరాగ్వే: జూన్ 30, మధ్యాహ్నం 2:30 ఉదయం
- నెదర్లాండ్స్ vs మొరాకో: జూన్ 30, ఉదయం 6:30
- ఐవరీ కోస్ట్ vs నార్వే: జూన్ 30, రాత్రి 10:30
- ఫ్రాన్స్ vs స్వీడన్: జూలై 1, ఉదయం 2:30
- మెక్సికో vs ఈక్వెడార్: జూలై 1, ఉదయం 6:30
- ఇంగ్లాండ్ vs డిఆర్ కాంగో: జూలై 1, రాత్రి 9:30
- బెల్జియం vs సెనెగల్: జూలై 2, ఉదయం 1:30
- యుఎస్ఏ vs బోస్నియా: జూలై 2, ఉదయం 5:30
- స్పెయిన్ vs ఆస్ట్రియా: జూలై 3, అర్ధరాత్రి 12:30
- పోర్చుగల్ vs క్రొయేషియా: జూలై 3, ఉదయం 4:30
- స్విట్జర్లాండ్ vs అల్జీరియా: జూలై 3, అర్ధరాత్రి 12:30
- ఆస్ట్రేలియా vs ఈజిప్ట్: జూలై 3, రాత్రి 11:30
- అర్జెంటీనా vs కేప్ వెర్డే: జూలై 4, ఉదయం 3:30
- కొలంబియా vs ఘనా: జూలై 4, ఉదయం 7:00
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