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ఫిఫా వరల్డ్‌కప్‌ క్వార్టర్ ఫైనల్స్ చేరిన జట్లు ఇవే- మెస్సీ మ్యాజిక్‌తో గట్టెక్కిన అర్జెంటీనా- స్విట్జర్లాండ్ సంచలనం

ఆసక్తికరంగా సాగుతున్న ఫిఫా వరల్డ్‌కప్ 2026- తుది 8 జట్లు ఇవే- ఏకంగా 72 ఏళ్ల తర్వాత క్వార్టర్ ఫైనల్స్‌‌కు చేరిన స్విట్జర్లాండ్

FIFA World Cup 2026 Quarterfinal Fixtures
FIFA World Cup 2026 Quarterfinal Fixtures (AFP)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 8, 2026 at 7:39 AM IST

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FIFA World Cup 2026 Quarterfinal Fixtures : ఫిఫా ప్రపంచకప్ 2026 నాకౌట్ సమరం క్లైమాక్స్ దశకు చేరుకుంది. దిగ్గజ జట్లు జర్మనీ, నెదర్లాండ్స్ వంటివి టోర్నీలో ముందే నిష్క్రమించి షాక్ ఇవ్వగా, దిగ్గజ ఆటగాళ్లు క్రిస్టియానో రొనాల్డో, నెయ్‌మార్ ప్రాతినిథ్యం వహిస్తున్నటువంటి పోర్చుగల్, బ్రెజిల్‌ కూడా ప్రి క్వార్టర్స్‌లోనే ఇంటిబాట పట్టాయి. ఇప్పుడు ఫిఫా వరల్డ్‌కప్‌లో తలబడపోయే తుది 8 జట్లు ఏవో తేలిపోయాయి. హై వోల్టేజ్ క్వార్టర్ ఫైనల్స్ లైన్ అప్ అధికారికంగా ఖరారైంది. తాజాగా మంగళవారం రాత్రి జరిగిన ప్రి క్వార్టర్స్‌లో ఈజిప్టుపై ఆఖర్లో అద్భుత పునరాగమనంతో మెస్సీ జట్టు అర్జెంటీనా విజయం సాధించగా, మరో మ్యాచ్‌లో స్విట్జర్లాండ్ పెనాల్టీ షూటౌట్‌లో కొలంబియాను ఓడించి 72 ఏళ్ల తర్వాత తొలిసారి ఫిఫా ప్రపంచకప్‌లో క్వార్టర్స్ దశకు చేరుకుంది. ఈసారి క్వార్టర్ ఫైనల్స్‌లో మాజీ ఛాంపియన్లు ఫ్రాన్స్, స్పెయిన్, ఇంగ్లాండ్, అర్జెంటీనా ఒకవైపు ఉంటే- తొలి ప్రపంచకప్ కోసం మొరాకో, బెల్జియం, నార్వే, స్విట్జర్లాండ్ పోటీ పడుతున్నాయి. దీంతో ఫిఫా నెక్ట్స్ నాకౌట్ మ్యాచ్‌లు ఫుట్‌బాల్ ప్రేమికులకు ఉత్కంఠ కలిగించనున్నాయని చెప్పొచ్చు.

TAGGED:

FIFA QUARTERFINAL FIXTURES
MESSI WORLD CUP RECORD GOALS
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FIFA WORLD CUP 2026 QUARTERFINAL

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