అమ్మో! రూ.6 వేల కోట్లా?- ఫిఫా వరల్డ్కప్కు భారీ ప్రైజ్మనీ
FIFA ప్రపంచ కప్ డీటెయిల్స్- గత ఎడిషన్ల విన్నర్లు, ఈ సీజన్ ప్రైజ్మనీ వివరాలు- ఏ జట్టుకు ఎంత అందుతుందో తెలుసా?
Published : June 11, 2026 at 5:46 PM IST
FIFA World Cup 2026 : 2026 ఫిఫా వరల్డ్కప్ మరికొన్ని గంటల్లో ప్రారంభం కానుంది. ఈ క్రమంలో ఫుట్బాల్ ప్రేమికులు అంతా ఈ టోర్నీ కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. అయితే ఈసారి జరుగుతున్న ఎడిషన్ గురించి అందరికీ తెలుసు. కానీ గతంలో ఫిఫాలో ఏం జరిగింది? ఏయే జట్లు ఛాంపియన్గా నిలిచాయి? ఇప్పుడు ఈ టోర్నమెంట్లో విజేతగా నిలిచే జట్టు ప్రైజ్మనీగా ఎంత అందుకోనుంది? అలాంటి ఆసక్తికర విషయాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకోండి!
ప్రపంచంలో స్టార్- అయినా అందని టైటిల్!
ఫిఫా ప్రపంచ కప్కు ఎన్నో ఏళ్ల చరిత్ర ఉంది. ఫుట్బాల్లో ఈ టోర్నమెంట్ అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకం. అందుకే ఏ సాకర్ ప్లేయరైనా తన కెరీర్లో వ్యక్తిగతంగా ఎన్ని మైలురాళ్లు అందుకున్నా, ఎన్ని ఘనతలు సాధించినా ఒక్కసారైనా ఈ ట్రోఫీని ముద్దాడాలని భావిస్తారు. ఆ కోరిక పోర్చుగల్ ఫుట్బాల్ దిగ్గజం క్రిస్టియానో రొనాల్డోకు ఇంకా తీరలేదు. కెరీర్లో ఎంతో సాధించిన అతడు మాత్రం ఫిఫా ప్రపంచకప్ నెగ్గలేదు. 2022 దాకా అర్జెంటినా స్టార్ లియోనల్ మెస్సీదీ అదే పరిస్థితి. కానీ ఆ టోర్నీలో అర్జెంటినా నెగ్గడంతో మెస్సీ కోరిక తీరినట్లైంది. రొనాల్డోకు ఆ అవకాశం ఈసారైనా దక్కుతుందా చూడాలి!
The greatest show in the world is ready. Are you? 🏆#FIFAWorldCup pic.twitter.com/ISxLhuLUkm— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) April 1, 2026
ఎన్నో ఏళ్ల చరిత్ర- 8 జట్లకే ఆ అదృష్టం
ఈ ఫిఫాకు ఎన్నో ఏళ్ల చరిత్ర ఉంది. ఇప్పటిదాకా 22 సీజన్లు కంప్లీట్ అయ్యాయి. ఓవరాల్గా ఈ 22 సీజన్లలో మొత్తం 88 జట్లు తలపడ్డాయి. అయితే కప్పును ముద్దాడే భాగ్యం మాత్రం కేవలం 8 జట్లకే దక్కింది. ఈ లిస్ట్లో బ్రెజిల్, జర్మనీ, ఇటలీ, అర్జెంటీనా, ఉరుగ్వే, ఫ్రాన్స్, ఇంగ్లాండ్, స్పెయిన్ జట్లు ఉన్నాయి. ఇందులో బ్రెజిల్ అత్యధికంగా ఐదుసార్లు వరల్డ్ ఛాంపియన్గా నిలిచింది. ఇక ఈ సీజన్లో అర్జెంటినా ఢిపెండింగ్ ఛాంపియన్ హోదాలో బరిలోకి దిగుతోంది.
8 days to go...— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 3, 2026
Only 8 nations have ever won the #FIFAWorldCup 🏆 pic.twitter.com/zVFSxox0Le
అత్యధిక సార్లు ఫిఫా ప్రపంచ కప్ గెలిచిన జట్లు!
- బ్రెజిల్ - 5 సార్లు విజేత (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)
- జర్మనీ - 4 సార్లు (1954, 1974, 1990, 2014)
- ఇటలీ - 4 సార్లు (1934, 1938, 1982, 2006)
- అర్జెంటీనా - 3 సార్లు (1978, 1986, 2022)
- ఉరుగ్వే - 2 సార్లు (1930, 1950)
- ఫ్రాన్స్ - 2 సార్లు (1998, 2018)
- ఇంగ్లాండ్ - 1 సారి (1966)
- స్పెయిన్ - 1 సారి (2010)
ఈ ముగ్గురికీ ఆరోది
సాకర్ లెజెండ్స్ లియోనల్ మెస్సీ, క్రిస్టియానో రొనాల్డో, గిలెర్మో ఒచోవాకు ఇది ఆరో ఫిఫా వరల్డ్కప్ కావడం విశేషం. మెస్సీ అర్జెంటీనా జాతీయ జట్టుతో, గిలెర్మో ఒచోవా మెక్సికో టీమ్తో, క్రిస్టియానో రొనాల్డో పోర్చుగల్ జట్టు తరఫున బరిలోకి దిగారు.
Messi ✔️ Ochoa ✔️ Ronaldo ✔️— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 2, 2026
The only players to be named to six #FIFAWorldCup squads. 🦾
భారీ ప్రైజ్మనీ
క్రీడా ప్రపంచంలోనే అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకమైన ఫిఫా వరల్డ్కప్నకు భారీ ప్రైజ్మనీ ఉంది. ఈ టోర్నమెంట్లో విజేతగా నిలిచిన జట్టుకు భారీ నజరానా అందనుంది. 2026 ఫిఫా ప్రపంచ కప్ ప్రైజ్మనీ మొత్తం 655 మిలియన్ డాలర్లు. అంటే భారత కరెన్సీలో ఇది సుమారు రూ. 6,237 కోట్లకు సమానం. ఈ క్యాష్ ప్రైజ్ను టోర్నమెంట్లో పాల్గొని ఆయా స్థానాల్లో నిలిచిన జట్లకు అందిస్తారు. అత్యధికంగా విజేత జట్టుకు నజరానా వెళ్తుంది. అయితే టోర్నీలో పాల్గొన్న ప్రతీ జట్టుకు కనీస ప్రైజ్మనీ ఉంటుంది.
Lighting up the night sky in Mexico City for the #FIFAWorldCup ✨#NovaSkyStories pic.twitter.com/K3uW3iw2Y1— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 11, 2026
ఏ జట్టుకు ఎంత ప్రైజ్మనీ లభిస్తుంది?
- విజేత జట్టు : 50 మిలియన్ డాలర్లు (రూ. 476.65 కోట్లు)
- రన్నరప్ : 33 మిలియన్ డాలర్లు (రూ. 314.49 కోట్లు)
- మూడో స్థానంలో నిలిచిన జట్టుకు : 29 మిలియన్ డాలర్లు (రూ. 276.35 కోట్లు)
- నాలుగో స్థానంలో నిలిచిన జట్టుకు : 27 మిలియన్ డాలర్లు (రూ. 257.25 కోట్లు)
- క్వార్టర్- ఫైనలిస్టులు (5 నుంచి 8వ స్థానంలో నిచిలిన జట్లు): ఒక్కో జట్టుకు 19 మిలియన్ డాలర్లు
- రౌండ్ ఆఫ్ 16 (9 నుంచి 16వ స్థానంలో ఉన్న జట్లు) : ఒక్కో జట్టుకు 15 మిలియన్ డాలర్లు
- రౌండ్ ఆఫ్ 32 (17 నుంచి 32వ స్థానంలో ఉన్న జట్లు) : ఒక్కో జట్టుకు 11 మిలియన్ డాలర్లు
- గ్రూప్ దశలో నిష్క్రమించిన జట్లు (33 నుంచి 48వ స్థానంలో ఉన్న జట్లు): ఒక్కో జట్టుకు 9 మిలియన్ డాలర్లు
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