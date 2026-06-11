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అమ్మో! రూ.6 వేల కోట్లా?- ఫిఫా వరల్డ్​కప్​కు భారీ ప్రైజ్​మనీ

FIFA ప్రపంచ కప్‌ డీటెయిల్స్- గత ఎడిషన్ల విన్నర్లు, ఈ సీజన్​ ప్రైజ్​మనీ వివరాలు- ఏ జట్టుకు ఎంత అందుతుందో తెలుసా?

FIFA World Cup 2026
FIFA World Cup 2026 (Source : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 11, 2026 at 5:46 PM IST

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FIFA World Cup 2026 : 2026 ఫిఫా వరల్డ్​కప్​ మరికొన్ని గంటల్లో ప్రారంభం కానుంది. ఈ క్రమంలో ఫుట్​బాల్ ప్రేమికులు అంతా ఈ టోర్నీ కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. అయితే ఈసారి జరుగుతున్న ఎడిషన్​ గురించి అందరికీ తెలుసు. కానీ గతంలో ఫిఫాలో ఏం జరిగింది? ఏయే జట్లు ఛాంపియన్​గా నిలిచాయి? ఇప్పుడు ఈ టోర్నమెంట్​లో విజేతగా నిలిచే జట్టు ప్రైజ్​మనీగా ఎంత అందుకోనుంది? అలాంటి ఆసక్తికర విషయాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకోండి!

ప్రపంచంలో స్టార్- అయినా అందని టైటిల్!
ఫిఫా ప్రపంచ కప్​కు ఎన్నో ఏళ్ల చరిత్ర ఉంది. ఫుట్​బాల్​లో ఈ టోర్నమెంట్ అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకం. అందుకే ఏ సాకర్ ప్లేయరైనా తన కెరీర్​లో వ్యక్తిగతంగా ఎన్ని మైలురాళ్లు అందుకున్నా, ఎన్ని ఘనతలు సాధించినా ఒక్కసారైనా ఈ ట్రోఫీని ముద్దాడాలని భావిస్తారు. ఆ కోరిక పోర్చుగల్ ఫుట్​బాల్ దిగ్గజం క్రిస్టియానో రొనాల్డోకు ఇంకా తీరలేదు. కెరీర్​లో ఎంతో సాధించిన అతడు మాత్రం ఫిఫా ప్రపంచకప్​ నెగ్గలేదు. 2022 దాకా అర్జెంటినా స్టార్ లియోనల్ మెస్సీదీ అదే పరిస్థితి. కానీ ఆ టోర్నీలో అర్జెంటినా నెగ్గడంతో మెస్సీ కోరిక తీరినట్లైంది. రొనాల్డోకు ఆ అవకాశం ఈసారైనా దక్కుతుందా చూడాలి!

ఎన్నో ఏళ్ల చరిత్ర- 8 జట్లకే ఆ అదృష్టం
ఈ ఫిఫాకు ఎన్నో ఏళ్ల చరిత్ర ఉంది. ఇప్పటిదాకా 22 సీజన్లు కంప్లీట్ అయ్యాయి. ఓవరాల్​గా ఈ 22 సీజన్లలో మొత్తం 88 జట్లు తలపడ్డాయి. అయితే కప్పును ముద్దాడే భాగ్యం మాత్రం కేవలం 8 జట్లకే దక్కింది. ఈ లిస్ట్​లో బ్రెజిల్​, జర్మనీ, ఇటలీ, అర్జెంటీనా, ఉరుగ్వే, ఫ్రాన్స్, ఇంగ్లాండ్, స్పెయిన్ జట్లు ఉన్నాయి. ఇందులో బ్రెజిల్ అత్యధికంగా ఐదుసార్లు వరల్డ్​ ఛాంపియన్​గా నిలిచింది. ఇక ఈ సీజన్​లో అర్జెంటినా ఢిపెండింగ్ ఛాంపియన్ హోదాలో బరిలోకి దిగుతోంది.

అత్యధిక సార్లు ఫిఫా ప్రపంచ కప్ గెలిచిన జట్లు!

  • బ్రెజిల్ - 5 సార్లు విజేత (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)
  • జర్మనీ - 4 సార్లు (1954, 1974, 1990, 2014)
  • ఇటలీ - 4 సార్లు (1934, 1938, 1982, 2006)
  • అర్జెంటీనా - 3 సార్లు (1978, 1986, 2022)
  • ఉరుగ్వే - 2 సార్లు (1930, 1950)
  • ఫ్రాన్స్ - 2 సార్లు (1998, 2018)
  • ఇంగ్లాండ్ - 1 సారి (1966)
  • స్పెయిన్ - 1 సారి (2010)

ఈ ముగ్గురికీ ఆరోది
సాకర్ లెజెండ్స్ లియోనల్ మెస్సీ, క్రిస్టియానో రొనాల్డో, గిలెర్మో ఒచోవాకు ఇది ఆరో ఫిఫా వరల్డ్​కప్ కావడం విశేషం. మెస్సీ అర్జెంటీనా జాతీయ జట్టుతో, గిలెర్మో ఒచోవా మెక్సికో టీమ్​తో, క్రిస్టియానో ​​రొనాల్డో పోర్చుగల్ జట్టు తరఫున బరిలోకి దిగారు.

భారీ ప్రైజ్​మనీ
క్రీడా ప్రపంచంలోనే అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకమైన ఫిఫా వరల్డ్​కప్​నకు భారీ ప్రైజ్​మనీ ఉంది. ఈ టోర్నమెంట్​లో విజేతగా నిలిచిన జట్టుకు భారీ నజరానా అందనుంది. 2026 ఫిఫా ప్రపంచ కప్ ప్రైజ్​మనీ మొత్తం 655 మిలియన్ డాలర్లు. అంటే భారత కరెన్సీలో ఇది సుమారు రూ. 6,237 కోట్లకు సమానం. ఈ క్యాష్ ప్రైజ్​ను టోర్నమెంట్‌లో పాల్గొని ఆయా స్థానాల్లో నిలిచిన జట్లకు అందిస్తారు. అత్యధికంగా విజేత జట్టుకు నజరానా వెళ్తుంది. అయితే టోర్నీలో పాల్గొన్న ప్రతీ జట్టుకు కనీస ప్రైజ్​మనీ ఉంటుంది.

ఏ జట్టుకు ఎంత ప్రైజ్​మనీ లభిస్తుంది?

  • విజేత జట్టు : 50 మిలియన్ డాలర్లు (రూ. 476.65 కోట్లు)
  • రన్నరప్ : 33 మిలియన్ డాలర్లు (రూ. 314.49 కోట్లు)
  • మూడో స్థానంలో నిలిచిన జట్టుకు : 29 మిలియన్ డాలర్లు (రూ. 276.35 కోట్లు)
  • నాలుగో స్థానంలో నిలిచిన జట్టుకు : 27 మిలియన్ డాలర్లు (రూ. 257.25 కోట్లు)
  • క్వార్టర్- ఫైనలిస్టులు (5 నుంచి 8వ స్థానంలో నిచిలిన జట్లు): ఒక్కో జట్టుకు 19 మిలియన్ డాలర్లు
  • రౌండ్ ఆఫ్ 16 (9 నుంచి 16వ స్థానంలో ఉన్న జట్లు) : ఒక్కో జట్టుకు 15 మిలియన్ డాలర్లు
  • రౌండ్ ఆఫ్ 32 (17 నుంచి 32వ స్థానంలో ఉన్న జట్లు) : ఒక్కో జట్టుకు 11 మిలియన్ డాలర్లు
  • గ్రూప్ దశలో నిష్క్రమించిన జట్లు (33 నుంచి 48వ స్థానంలో ఉన్న జట్లు): ఒక్కో జట్టుకు 9 మిలియన్ డాలర్లు

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