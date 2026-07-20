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స్పెయిన్​కు రూ.430 కోట్లకు పైగా ప్రైజ్ మనీ- మెస్సీ రికార్డు బ్రేక్ చేసిన ఎంబాపేకు గోల్డెన్ బూట్

ఫైనల్లో అర్జెంటీనాపై 1-0తో గెలిచి ప్రపంచ విజేతగా నిలిచిన స్పెయిన్- రన్నరప్ అర్జెంటీనాకు 33 మిలియన్ డాలర్లు (సుమారు రూ.284 కోట్లు)- 10 గోల్స్‌తో గోల్డెన్ బూట్ గెలిచిన ఫ్రాన్స్ స్టార్ కిలియన్ ఎంబాపే

FIFA World Cup Winner
FIFA World Cup Winner (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 20, 2026 at 7:13 AM IST

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FIFA World Cup Winner Prize Money : 2026 ఫిఫా ప్రపంచకప్‌కు ఘన ముగింపు లభించింది. అమెరికాలోని న్యూజెర్సీ రాష్ట్రం ఈస్ట్ రూథర్‌ఫోర్డ్‌లో ఉన్న మెట్లైఫ్ స్టేడియంలో జరిగిన ఫైనల్ మ్యాచ్‌లో స్పెయిన్ 1-0 తేడాతో అర్జెంటీనాను ఓడించి ప్రపంచ విజేతగా అవతరించింది. నాలుగేళ్ల క్రితం ఖతార్‌లో సాధించిన టైటిల్‌ను నిలబెట్టుకోవాలన్న అర్జెంటీనా ఆశలు ఫైనల్లోనే ఆగిపోయాయి. మరోవైపు యువ ఆటగాళ్లతో బలంగా కనిపించిన స్పెయిన్ చరిత్రలో రెండోసారి ప్రపంచకప్‌ను ముద్దాడింది.

ఈ విజయంతో స్పెయిన్‌కు ప్రపంచ ఫుట్‌బాల్‌లో అత్యున్నత గౌరవంతో పాటు భారీ ఆర్థిక లాభం కూడా దక్కింది. ఫిఫా ప్రకటించిన రికార్డు స్థాయి ప్రైజ్ ఫండ్‌లో విజేతగా నిలిచిన స్పెయిన్‌కు 50 మిలియన్ అమెరికన్ డాలర్లు లభించనున్నాయి. భారత కరెన్సీలో ఇది సుమారు రూ.430 కోట్లకు సమానం. పురుషుల ఫిఫా ప్రపంచకప్ చరిత్రలో విజేతకు లభించిన అత్యధిక ప్రైజ్ మనీ ఇదే కావడం విశేషం.

అర్జెంటీనాకు కూడా భారీ మొత్తమే
ఫైనల్లో ఓడిపోయినా అర్జెంటీనా ఖాళీ చేతులతో వెళ్లలేదు. రన్నరప్‌గా నిలిచిన ఆ జట్టుకు 33 మిలియన్ డాలర్లు దక్కనున్నాయి. భారత కరెన్సీలో ఇది సుమారు రూ.284 కోట్లకు సమానం. 2022 ప్రపంచకప్‌లో రన్నరప్‌గా నిలిచిన ఫ్రాన్స్ పొందిన మొత్తంతో పోలిస్తే ఇది మరింత ఎక్కువ. మూడో స్థానం కోసం జరిగిన మ్యాచ్‌లో ఫ్రాన్స్‌పై ఇంగ్లండ్ విజయం సాధించింది. దీంతో ఇంగ్లండ్‌కు 29 మిలియన్ డాలర్లు (సుమారు రూ.249 కోట్లు), నాలుగో స్థానంలో నిలిచిన ఫ్రాన్స్‌కు 27 మిలియన్ డాలర్లు (సుమారు రూ.232 కోట్లు) ప్రైజ్ మనీ లభించనుంది.

రికార్డు స్థాయి ప్రైజ్ ఫండ్
ఫిఫా అధ్యక్షుడు జియానీ ఇన్ఫాంటినో నేతృత్వంలోని ఫిఫా కౌన్సిల్ 2025 డిసెంబరులో ప్రకటించిన వివరాల ప్రకారం, 2026 ప్రపంచకప్ కోసం మొత్తం 655 మిలియన్ డాలర్ల ప్రైజ్ ఫండ్‌ను కేటాయించింది. భారత కరెన్సీలో ఇది దాదాపు రూ.5,630 కోట్లకు సమానం. 2022 ప్రపంచకప్‌తో పోలిస్తే ఇది దాదాపు 50 శాతం అధికం. అంతేకాకుండా టోర్నమెంట్‌కు అర్హత సాధించిన ప్రతి జట్టుకు సిద్ధత ఖర్చుల కోసం అదనంగా 1.5 మిలియన్ డాలర్లు కూడా అందజేశారు. అంటే సుమారు రూ.13 కోట్లకు పైగా ప్రతి జట్టుకు ముందుగానే లభించింది. ఫిఫా ప్రకటించిన వివరాల ప్రకారం, దశల వారీగా ప్రైజ్ మనీ ఇలా

  • విజేత (స్పెయిన్) -50 మిలియన్ డాలర్లు (రూ.430 కోట్లు)
  • రన్నరప్ (అర్జెంటీనా) - 33 మిలియన్ డాలర్లు (రూ.284 కోట్లు)
  • మూడో స్థానం (ఇంగ్లండ్) - 29 మిలియన్ డాలర్లు (రూ.249 కోట్లు)
  • నాలుగో స్థానం (ఫ్రాన్స్) - 27 మిలియన్ డాలర్లు (రూ.232 కోట్లు)
  • క్వార్టర్ ఫైనల్స్‌ (5-8 స్థానాలు) - ఒక్కో జట్టుకు 19 మిలియన్ డాలర్లు (రూ.163 కోట్లు)
  • రౌండ్ ఆఫ్ 16 (9-16 స్థానాలు) - ఒక్కో జట్టుకు 15 మిలియన్ డాలర్లు (రూ.129 కోట్లు)
  • 17-32 స్థానాలు - ఒక్కో జట్టుకు 11 మిలియన్ డాలర్లు (రూ.95 కోట్లు)
  • 33-48 స్థానాలు - ఒక్కో జట్టుకు 9 మిలియన్ డాలర్లు (రూ.77 కోట్లు)

అవార్డుల్లో ఎంబాపే హవా
టోర్నమెంట్‌లో వ్యక్తిగత అవార్డుల విభాగంలో ఫ్రాన్స్ స్టార్ స్ట్రైకర్ కిలియన్ ఎంబాపే మెరిశాడు. మొత్తం 10 గోల్స్ చేసి గోల్డెన్ బూట్ అవార్డును సొంతం చేసుకున్నాడు. అతడు నాలుగు అసిస్ట్‌లు కూడా నమోదు చేశాడు. అర్జెంటీనా కెప్టెన్ లియోనెల్ మెస్సీ ఎనిమిది గోల్స్, నాలుగు అసిస్ట్‌లతో రెండో స్థానంలో నిలిచాడు. ఈ ప్రపంచకప్‌తో ఎంబాపే తన కెరీర్ వరల్డ్‌కప్ గోల్స్ సంఖ్యను 22కు పెంచుకున్నాడు. దీంతో 21 వరల్డ్‌కప్ గోల్స్‌తో ఉన్న మెస్సీ రికార్డును అధిగమించిన ఆటగాడిగా నిలిచాడు.

రోడ్రీకి గోల్డెన్ బాల్
ప్రపంచకప్ విజేత స్పెయిన్ జట్టును ముందుండి నడిపించిన కెప్టెన్ రోడ్రీకి గోల్డెన్ బాల్ అవార్డు దక్కింది. టోర్నమెంట్ మొత్తం స్పెయిన్ ఆటను నియంత్రించడంలో, మిడ్‌ఫీల్డ్‌లో ఆధిపత్యం చెలాయించడంలో రోడ్రీ కీలక పాత్ర పోషించాడు. టోర్నమెంట్‌లో అత్యధిక పాస్‌లు పూర్తి చేసిన ఆటగాడిగా కూడా అతడు రికార్డు సృష్టించాడు. స్పెయిన్ రెండోసారి ప్రపంచకప్ గెలవడంలో రోడ్రీ ప్రదర్శన ప్రధాన కారణంగా నిలిచింది.

గోల్డెన్ గ్లోవ్, యంగ్ ప్లేయర్ అవార్డులు
ఉత్తమ గోల్‌కీపర్‌కు ఇచ్చే గోల్డెన్ గ్లోవ్ అవార్డు స్పెయిన్ గోల్‌కీపర్ ఉనై సైమన్‌కు దక్కింది. కీలక మ్యాచ్‌ల్లో అద్భుత సేవ్‌లు చేసి జట్టుకు విజయాలు అందించడంలో అతడు ముఖ్య పాత్ర పోషించాడు. టోర్నమెంట్‌లో అత్యుత్తమ యువ ఆటగాడిగా 19 ఏళ్ల స్పెయిన్ డిఫెండర్ పావ్ క్యూబార్సీ ఎంపికయ్యాడు. చిన్న వయసులోనే ఒత్తిడిని తట్టుకుని నిలకడైన ఆటతీరుతో ఆకట్టుకున్నాడు.

స్పెయిన్‌కు చరిత్రాత్మక ముగింపు
యమాల్ వంటి యువ ప్లేయర్లు, రోడ్రీ వంటి అనుభవజ్ఞుల సమన్వయంతో స్పెయిన్ ఈ ప్రపంచకప్‌ను విజయవంతంగా ముగించింది. మరోవైపు మెస్సి నాయకత్వంలోని అర్జెంటీనా టైటిల్‌కు ఒక్క అడుగు దూరంలో నిలిచిపోయింది. అయినప్పటికీ రన్నరప్‌గా నిలిచి భారీ ప్రైజ్ మనీ అందుకుంది. రికార్డు స్థాయి ప్రైజ్ ఫండ్, 48 జట్ల విస్తరణ, భారీ ప్రేక్షకాదరణతో 2026 ఫిఫా ప్రపంచకప్ ఫుట్‌బాల్ చరిత్రలో ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించింది. స్పెయిన్ కప్‌ను ఎత్తి పట్టగా, ఎంబాపే గోల్స్‌తో, రోడ్రీ నాయకత్వంతో ఈ టోర్నమెంట్ చిరస్మరణీయంగా ముగిసింది.

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