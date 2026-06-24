సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించిన రొనాల్డో- ఒక్కరోజులోనే మెస్సీ రికార్డు బద్దలు- ఉజ్బెకిస్థాన్పై పోర్చుగల్ విజయం
ఫీఫా ప్రపంచకప్ 2026 మెగా టోర్నీలో మొదటి విజయాన్ని సొంతం చేసుకున్న పోర్చుగల్- హ్యూస్టన్ స్టేడియంలో జరిగిన గ్రూప్-కె లీగ్ మ్యాచ్లో ఉజ్బెకిస్థాన్ 5-0 గోల్స్ తేడాతో ఓటమి
Published : June 24, 2026 at 7:03 AM IST
FIFA World Cup Portugal vs Uzbekistan : ఫుట్బాల్ క్రీడలో రికార్డుల రారాజు, పోర్చుగల్ స్టార్ ఆటగాడు క్రిస్టియానో రొనాల్డో మరో అరుదైన మైలురాయిని అందుకుని చరిత్ర సృష్టించాడు. 'ఫీఫా వరల్డ్ కప్ 2026' టోర్నమెంట్లో భాగంగా మంగళవారం ఉజ్బెకిస్థాన్తో జరిగిన గ్రూప్-కె లీగ్ మ్యాచ్లో రొనాల్డో అదరగొట్టాడు. ఈ మ్యాచ్లో రెండు గోల్స్ సాధించడం ద్వారా ప్రపంచకప్ చరిత్రలోనే అత్యధిక వయసులో ఒకే మ్యాచ్లో రెండు గోల్స్ చేసిన ఆటగాడిగా రొనాల్డో సరికొత్త ప్రపంచ రికార్డును తన పేరిట లిఖించుకున్నాడు. వయసు కేవలం అంకె మాత్రమేనని, తనలోని సత్తా ఇంకా తగ్గలేదని ఈ ప్రదర్శనతో ఆయన మరోసారి నిరూపించాడు. అంతేకాకుండా, 40 ఏళ్ల మైలురాయిని దాటిన తర్వాత ఒక ఫీఫా ప్రపంచకప్ మ్యాచ్లో రెండు గోల్స్ చేసిన ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి ఆటగాడిగా కూడా రొనాల్డో నిలిచాడు.
జూన్ 23, 2026 నాటికి రొనాల్డో వయసు 41 సంవత్సరాల 138 రోజులు. హ్యూస్టన్లోని ఎన్ఆర్జీ స్టేడియంలో కిక్కిరిసిన అభిమానుల మధ్య జరిగిన ఈ పోరులో పోర్చుగల్ తరఫున బరిలోకి దిగిన రొనాల్డో ఆట ప్రారంభమైన 6వ నిమిషంలోనే మొదటి గోల్ చేసి జట్టు ఖాతా తెరిచాడు. ఆ తర్వాత మ్యాచ్పై పట్టు బిగిస్తూ 39వ నిమిషంలో వ్యక్తిగత రెండో గోల్ సాధించి జట్టుకు స్పష్టమైన ఆధిక్యాన్ని అందించాడు. ఈ క్రమంలోనే ఆరు వేర్వేరు ఫీఫా ప్రపంచకప్ ఎడిషన్లలో (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026) గోల్స్ చేసిన ప్రపంచంలోని ఏకైక ఆటగాడిగా తన పాత రికార్డును తానే తిరిగి రాసుకున్నాడు.
24 గంటల్లోనే మెస్సీ రికార్డు బ్రేక్
రొనాల్డో కంటే కేవలం ఒక్క రోజు ముందు, అంటే జూన్ 22న అర్జెంటీనా స్టార్ ఆటగాడు లయనల్ మెస్సీ ఈ రికార్డును నెలకొల్పడం విశేషం. ఆస్ట్రియాతో జరిగిన గ్రూప్-జె మ్యాచ్లో మెస్సీ అద్భుతమైన ఆటతీరుతో రెండు గోల్స్ చేశాడు. ఆ సమయంలో మెస్సీ వయసు 38 సంవత్సరాల 363 రోజులు. అయితే, మెస్సీ సృష్టించిన ఈ సరికొత్త రికార్డు ఆనందం కనీసం 24 గంటలు కూడా గడవక ముందే, రొనాల్డో 41 ఏళ్ల వయసులో ఉజ్బెకిస్థాన్పై రెండు గోల్స్ బాది మెస్సీ రికార్డును తిరగరాశాడు.
A record-breaking day for @Cristiano 👏— FIFA (@FIFAcom) June 23, 2026
✅ First player to score at six @FIFAWorldCup tournaments
✅ Highest FIFA World Cup goalscorer in Portugal’s history pic.twitter.com/s1peim7kUz
అలాగే, ఉజ్బెకిస్థాన్పై చేసిన ఈ రెండు గోల్స్ ద్వారా రొనాల్డో తన దేశం తరఫున మరో ఆల్టైమ్ రికార్డును సొంతం చేసుకున్నాడు. ప్రపంచకప్ చరిత్రలో పోర్చుగల్ తరఫున అత్యధిక గోల్స్ చేసిన ఆటగాడిగా ఆయన అగ్రస్థానాన్ని కైవసం చేసుకున్నాడు. రొనాల్డో ఇప్పటివరకు ఆడిన 24 ప్రపంచకప్ మ్యాచ్ల్లో మొత్తం 10 గోల్స్ సాధించాడు. అంతకుముందు పోర్చుగల్ ఫుట్బాల్ దిగ్గజం యుసేబియో 1966 ప్రపంచకప్ ఒకే ఎడిషన్లో 9 గోల్స్ చేసి దశాబ్దాలుగా అగ్రస్థానంలో కొనసాగాడు. తాజా మ్యాచ్తో రొనాల్డో ఆ రికార్డును అధిగమించాడు.
ఆ రికార్డు మాత్రం మెస్సీ చేతిలోనే
ఈ మ్యాచ్లో రొనాల్డోకు మరో గోల్ చేసే అవకాశాలు వచ్చినప్పటికీ దురదృష్టవశాత్తు అది సాధ్యపడలేదు. ఒకవేళ ఆయన మూడో గోల్ కూడా చేసి ఉంటే, ప్రపంచకప్ చరిత్రలో అత్యధిక వయసులో 'హ్యాట్రిక్' (ఒకే మ్యాచ్లో మూడు గోల్స్) చేసిన ఆటగాడిగా కూడా ప్రపంచ రికార్డు సృష్టించేవాడు. కానీ ఆ రికార్డు మాత్రం ప్రస్తుతం లయనల్ మెస్సీ పేరిటే భద్రంగా ఉంది. ఈ 2026 వరల్డ్ కప్లోనే జూన్ 16న అల్జీరియాతో జరిగిన మ్యాచ్లో మెస్సీ అద్భుతమైన హ్యాట్రిక్ సాధించాడు. ఆ సమయంలో మెస్సీ వయసు 38 సంవత్సరాల 357 రోజులు.
5-0 తేడాతో పోర్చుగల్ విశ్వరూపం
ఈ టోర్నమెంట్లో పోర్చుగల్ జట్టు ఊహించిన విధంగానే విశ్వరూపం ప్రదర్శించింది. ఉజ్బెకిస్తాన్ను 5-0 గోల్స్ తేడాతో ఓడించింది. తమ మొదటి మ్యాచ్లో డీఆర్ కాంగోతో 1-1తో డ్రా చేసుకుని నిరాశపరిచిన పోర్చుగల్, ఈ మ్యాచ్లో మాత్రం ఆది నుంచే పూర్తి ఆధిపత్యం ప్రదర్శించింది. ఈ భారీ విజయం వల్ల పోర్చుగల్ గ్రూప్ దశలో తన స్థానాన్ని సుస్థిరం చేసుకోవడమే కాకుండా రన్ రేట్ను భారీగా పెంచుకుంది.
మ్యాచ్ ప్రారంభమైన 6వ నిమిషంలోనే పోర్చుగల్ ఖాతా తెరిచింది. జోయావో కాన్సెలో అందించిన లో-క్రాస్ పాస్ను రొనాల్డో ఏమాత్రం తప్పు చేయకుండా గోల్గా మలిచి జట్టుకు 1-0 ఆధిక్యాన్ని అందించాడు. ఆ తర్వాత 17వ నిమిషంలో నూనో మెండిస్ ఒక అద్భుతమైన ఫ్రీ-కిక్ను నేరుగా టాప్ కార్నర్లోకి పంపి పోర్చుగల్ ఆధిక్యాన్ని 2-0కి పెంచాడు. 39వ నిమిషంలో బ్రూనో ఫెర్నాండెజ్ ఇచ్చిన పాస్ను అందుకున్న కెప్టెన్ రొనాల్డో, ఉజ్బెకిస్తాన్ డిఫెన్స్ను చేధిస్తూ కీపర్ నెమటోవ్ను దాటించి తన వ్యక్తిగత రెండో గోల్ కొట్టాడు. దీంతో మొదటి సగం ముగిసే సమయానికే పోర్చుగల్ 3-0తో తిరుగులేని ఆధిక్యంలో నిలిచింది.
ద్వితీయార్థంలోనూ పోర్చుగల్ దాడులను ఉజ్బెకిస్థాన్ అడ్డుకోలేకపోయింది. 60వ నిమిషంలో పోర్చుగల్కు లభించిన కార్నర్ కిక్ను బ్రూనో ఫెర్నాండెజ్ కొట్టగా, , జోయావో ఫెలిక్స్ దానిని ఫ్లిక్ చేశాడు. ఈ క్రమంలో ఉజ్బెకిస్థాన్ డిఫెండర్ అబ్దుకోదిర్ ఖుసనోవ్ను తాకిన బంతి, ఆపై కీపర్ గ్లోవ్స్కు తగిలి నెట్లోకి వెళ్లింది. దీనిని గోల్గా ప్రకటించడంతో పోర్చుగల్ స్కోరు 4-0 కి చేరింది. మ్యాచ్ ముగిసే సమయానికి (87వ నిమిషంలో) సబ్స్టిట్యూట్గా వచ్చిన రాఫెల్ లియావో పెనాల్టీ ఏరియాలో దొరికిన బంతిని బలంగా నెట్లోకి పంపి పోర్చుగల్కు 5-0తో చారిత్రాత్మక విజయాన్ని ఖాయం చేశాడు.
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