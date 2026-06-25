రెండేళ్ల తర్వాత మైదానంలోకి నెయ్మర్- స్కాట్లాండ్పై బ్రెజిల్ విజయం- నాకౌట్కు మొరాకో, స్విట్జర్లాండ్, కెనడా
గురువారం ఉత్కంఠభరితంగా ఫిఫా లీగ్ మ్యాచ్లు- బ్రెజిల్, మొరాకో, స్విట్జర్లాండ్, కెనడా జట్లు నాకౌట్ దశకు అర్హత- ఖతార్, హైతీ జట్లు టోర్నీ నుంచి నిష్క్రమణ
Published : June 25, 2026 at 8:44 AM IST
FIFA World Cup 2026 : 2026 ఫిఫా ప్రపంచకప్లో ఫుట్బాల్ అభిమానులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న క్షణం రానే వచ్చింది. బ్రెజిల్ దిగ్గజ ఆటగాడు నెయ్మర్ జూనియర్ సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత మళ్లీ మైదానంలోకి అడుగుపెట్టాడు. 2026 ఫిఫా ప్రపంచకప్లో భాగంగా స్కాట్లాండ్తో జరిగిన గ్రూప్-సి మ్యాచ్లో నెయ్మర్ బరిలోకి దిగాడు. ఈ మ్యాచ్లో స్కాట్లాండ్పై 3-0 తేడాతో బ్రెజిల్ ఘనవిజయం సాధించి, టోర్నీలో నాకౌట్ దశకు దూసుకెళ్లింది.
నెయ్మర్ 2023 అక్టోబర్ తర్వాత బ్రెజిల్ తరఫున మళ్లీ ఇప్పుడే మైదానంలోకి వచ్చాడు. ఆ సమయంలో ఉరుగ్వేతో జరిగిన ప్రపంచకప్ క్వాలిఫైయర్ మ్యాచ్లో అతనికి మోకాలికి తీవ్రమైన గాయం అయింది. ఆ తర్వాత ఇటీవలే పిక్క గాయం కూడా వేధించింది. దీంతో అతను దాదాపు రెండేళ్లపాటు ఆటకు పూర్తిగా దూరమయ్యాడు. ఇటీవల ఫిట్నెస్ సాధించిన నెయ్మార్ స్కాట్లాండ్తో మ్యాచ్లో 76వ నిమిషంలో సబ్స్టిట్యూట్గా మథ్యూస్ కున్హా స్థానంలో మైదానంలోకి అడుగుపెట్టాడు. ఆ సమయంలో అభిమానుల కరతాళ ధ్వనులు ఈ మ్యాచ్కే హైలైట్. ఈ మ్యాచ్లో ఆడటం ద్వారా నెయ్మర్ తన అంతర్జాతీయ కెరీర్లో ఒక మైలురాయిని అందుకున్నాడు. ఇది అతనికి నాలుగో ఫిఫా ప్రపంచకప్ టోర్నమెంట్. అంతకుముందు అతను 2014, 2018, 2022 ప్రపంచకప్ ఎడిషన్లలో ఆడాడు.
వినీషియస్ జూనియర్ రెండు గోల్స్- నాకౌట్కు చేరిన బ్రెజిల్
ఇక మ్యాచ్ విషయానికి వస్తే, స్కాట్లాండ్తో జరిగిన మ్యాచ్లో బ్రెజిల్ మొదటి నుంచీ పూర్తి ఆధిపత్యం చెలాయించింది. బ్రెజిల్ స్టార్ ప్లేయర్ వినీషియస్ జూనియర్ ఫస్ట్ హాఫ్లోనే రెండు సూపర్ గోల్స్తో మెరిశాడు. మ్యాచ్ ప్రారంభమైన 7వ నిమిషంలోనే జట్టుకు తొలి గోల్ అందించాడు. హాఫ్-టైమ్కు కొద్ది నిమిషాల ముందు హెడర్ ద్వారా రెండో గోల్ చేసి బ్రెజిల్ను 2-0తో ఆధిక్యంలో నిలిపాడు. ఆ తర్వాత సెకండ్ హాఫ్లో మథ్యూస్ కున్హా మూడో గోల్ సాధించడంతో బ్రెజిల్ 3-0తో విజయాన్ని ఖాయం చేసుకుంది.
ఈ రెండు గోల్స్తో వినీషియస్ రికార్డును సొంతం చేసుకున్నాడు. ప్రపంచకప్లో బ్రెజిల్ ఆడిన మొదటి మూడు మ్యాచ్ల్లోనూ వరుసగా గోల్స్ చేసిన ఆటగాడిగా నిలిచాడు. గత 24 ఏళ్లలో ఏ బ్రెజిల్ ఆటగాడికీ ఇది సాధ్యం కాలేదు. దీనితో అతను 2002 ప్రపంచకప్లో ఈ ఘనత సాధించిన దిగ్గజాలు రొనాల్డో నజారియో, రివాల్డోల రికార్డును సమం చేశాడు. స్కాట్లాండ్పై విజయంతో బ్రెజిల్ జట్టు గ్రూప్-సిలో మొత్తం 7 పాయింట్లతో అగ్రస్థానంలో నిలిచి నాకౌట్ (సూపర్-16) దశకు అర్హత సాధించింది. ఇదే గ్రూప్ నుంచి మొరాకో జట్టు కూడా నాకౌట్కు చేరింది.
స్విట్జర్లాండ్ గెలుపు- ఓడినా నాకౌట్ చేరిన కెనడా
ఫిఫా ప్రపంచకప్ 2026లో గ్రూప్-బి చివరి లీగ్ మ్యాచ్లో ఉత్కంఠభరిత పోరు సాగింది. వ్యాంకోవర్ వేదికగా జరిగిన ఈ హోరాహోరీ సమరంలో స్విట్జర్లాండ్ 2-1 తేడాతో కెనడాపై ఘనవిజయం సాధించింది. ఈ విజయంతో స్విట్జర్లాండ్ గ్రూప్ టాపర్గా నిలిచింది. అయితే ఓటమి పాలైనప్పటికీ కెనడా జట్టు తమ ఫుట్బాల్ చరిత్రలోనే తొలిసారిగా ప్రపంచకప్ నాకౌట్ దశకు అర్హత సాధించి సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది.
మ్యాచ్ ఆరంభం నుంచి ఇరు జట్లు ఢీ అంటే ఢీ అన్నట్లుగా ఆడాయి. కెనడా డిఫెండర్లు, స్విస్ ఆటగాళ్లు హోరాహోరీగా తలపడటంతో మొదటి హాఫ్ ముగిసే సమయానికి ఇరు జట్లు ఎలాంటి గోల్స్ సాంధించలేకపోయాయి. సెకండ్ హాఫ్ ప్రారంభమైన వెంటనే స్విట్జర్లాండ్ వ్యూహాన్ని మార్చింది. కేవలం ఒక్క నిమిషంలోనే స్విస్ ఆటగాడు రూబెన్ వర్గాస్ అద్భుతమైన ఫీల్డ్ మూవ్ను గోల్గా మలిచి జట్టుకు 1-0 ఆధిక్యాన్ని అందించాడు. ఈ షాక్ నుంచి కెనడా తేరుకోకముందే, 57వ నిమిషంలో కెనడా డిఫెన్స్ చేసిన పొరపాటును అనుకూలంగా మార్చుకున్న జోహన్ మంజంబి లో-ఫినిష్తో బంతిని నెట్లోకి పంపి స్విట్జర్లాండ్ ఆధిక్యాన్ని 2-0కు పెంచాడు. రెండు గోల్స్ వెనుకబడిన కెనడా పుంజుకోవడానికి గట్టిగా ప్రయత్నించింది. ఈ క్రమంలో 76వ నిమిషంలో సబ్స్టిట్యూట్గా మైదానంలోకి వచ్చిన ప్రామిస్ డేవిడ్ వచ్చిన వెంటనే గోల్ కొట్టి కెనడాను తిరిగి రేసులోకి తెచ్చాడు. మ్యాచ్ ముగిసే సమయానికి స్కోరు సమం చేయడానికి కెనడా విపరీతంగా ప్రయత్నించింది. కానీ, అది సాధ్యపడలేదు. దీనితో స్విట్జర్లాండ్ 2-1తో విజయాన్ని ఖాయం చేసుకుంది.
నాడు అమెరికా- ఇప్పుడు కెనడా
మ్యాచ్లో ఓడిపోయినప్పటికీ, కెనడా 4 పాయింట్లతో గ్రూప్లో రెండో స్థానంలో నిలిచి 'రౌండ్ ఆఫ్ 32'కు అర్హత సాధించింది. కెనడా ఫుట్బాల్ చరిత్రలో ప్రపంచకప్ గ్రూప్ స్టేజ్ దాటడం ఇదే తొలిసారి. ఈ ప్రదర్శనతో కెనడా ఒక అరుదైన రికార్డును సొంతం చేసుకుంది. ఫిఫా ప్రపంచకప్లో కేవలం 4 పాయింట్లతో గ్రూప్ స్టేజ్ దాటి నాకౌట్కు చేరిన ఆతిథ్య దేశంగా అమెరికా తర్వాత కెనడానే మళ్లీ ఆ ఘనత సాధించింది. 1994లో అమెరికా సైతం ఇలాగే నాకౌట్కు చేసింది.
హైతీపై 4-2తో మొరాకో గెలుపు
అట్లాంటా వేదికగా జరిగిన గ్రూప్-సి లీగ్ మ్యాచ్లో మొరాకో జట్టు 4-2 తేడాతో హైతీపై ఘనవిజయం సాధించింది. ఈ గెలుపుతో మొరాకో 'రౌండ్ ఆఫ్ 32' (నాకౌట్) దశకు అర్హత సాధించింది.మ్యాచ్ ప్రారంభమైన 10వ నిమిషంలోనే హైతీ జట్టు మొరాకోకు గట్టి షాక్ ఇచ్చింది. హైతీ ప్లేయర్ క్రాస్ చేసిన బంతిని అందుకునే క్రమంలో మొరాకో గోల్ కీపర్ యాస్సిన్ బౌనౌకు తగిలి అది 'ఓన్ గోల్'గా మారింది. దీనితో హైతీ 1-0 ఆధిక్యంలోకి వెళ్లింది. ప్రపంచకప్ చరిత్రలో హైతీ జట్టుకు 52 ఏళ్ల సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత లభించిన మొదటి గోల్ ఇది కావడం విశేషం.
ఆ తర్వాత మొరాకో పుంజుకుంది. 39వ నిమిషంలో మొరాకో స్టార్ ప్లేయర్ అష్రాఫ్ హకీమి గోల్ కొట్టి స్కోరును 1-1తో సమం చేశాడు. 43వ నిమిషంలో హైతీ ఆటగాడు విల్సన్ ఇసిడోర్ లాంగ్-రేంజ్ నుంచి ఒక అద్భుతమైన కర్లింగ్ షాట్తో గోల్ చేయడంతో హైతీ తిరిగి 2-1తో ఆధిక్యంలోకి వెళ్లింది. కానీ మొదటి హాఫ్ ముగిసే సమయానికి మొరాకో ఆటగాడు ఇస్మాయిల్ సైబారీ గోల్ చేయడంతో ఫస్ట్ హాఫ్ 2-2తో సమమైంది.
సెకండ్ హాఫ్లో మొరాకో ఆధిపత్యం
ద్వితీయార్థంలో మొరాకో జట్టు పూర్తి ఆధిపత్యం చెలాయించింది. దాదాపు 70 శాతం బంతిని తమ ఆధీనంలోనే ఉంచుకున్నప్పటికీ హైతీ డిఫెన్స్ చాలా సేపు అడ్డుకుంది. 70వ నిమిషంలో మొరాకో ఆటగాడు సౌఫియాన్ రహిమి, గెస్సిమ్ యాస్సిన్లను సబ్స్టిట్యూట్స్గా మైదానంలోకి దించింది.ఈ వ్యూహాత్మక మార్పు తక్షణ ఫలితాన్ని ఇచ్చింది. 78వ నిమిషంలో లభించిన కార్నర్ కిక్ను సద్వినియోగం చేసుకుంటూ రహిమి గోల్ కొట్టి మొరాకోను 3-2తో ముందంజలో నిలిపాడు. ఆ తర్వాత 89వ నిమిషంలో మొరాకో కౌంటర్ అటాక్కు దిగింది. ఈసారి రహిమి అందించిన అద్భుతమైన పాస్ను గెస్సిమ్ యాస్సిన్ ఖాళీ నెట్లోకి పంపి 4-2తో మొరాకో విజయాన్ని ఖాయం చేశాడు.
ఖతార్ను చిత్తు చేసిన బోస్నియా
సీయాటిల్ స్టేడియం వేదికగా జరిగిన గ్రూప్-బి లీగ్ మ్యాచ్లో బోస్నియా జట్టు ఘనవిజయం సాధించింది. తప్పక గెలవాల్సిన మ్యాచ్లో అద్భుత ప్రదర్శన చేసిన బోస్నియా 3-1 తేడాతో ఖతార్ను ఓడించింది. ఈ విజయంతో బోస్నియా తమ నాకౌట్ (రౌండ్ ఆఫ్ 32) ఆశలను సజీవంగా ఉంచుకోగా, ఖతార్ జట్టు ఈ మెగా టోర్నీ నుంచి నిష్క్రమించింది.
ఎంబాపె రికార్డు బద్దలు కొట్టిన 18 ఏళ్ల కుర్రాడు
గ్రూప్ స్టేజ్ దాటాలంటే ఇరు జట్లకూ ఈ మ్యాచ్లో గెలుపు అత్యంత కీలకంగా మారడంతో ఆట ఆరంభం నుంచే ఉత్కంఠగా సాగింది. మ్యాచ్ 29వ నిమిషంలో బోస్నియాకు చెందిన 18 ఏళ్ల యువ సంచలనం కెరిమ్ అలజ్బెగోవిచ్ పెనాల్టీ ఏరియా వెలుపల నుంచి ఒక పవర్ఫుల్ కర్లింగ్ షాట్తో అద్భుత గోల్ కొట్టి జట్టుకు 1-0 ఆధిక్యాన్ని అందించాడు. ఈ గోల్తో అలజ్బెగోవిచ్ (18 ఏళ్ల 276 రోజులు) ప్రపంచకప్ చరిత్రలోనే పెనాల్టీ బాక్స్ వెలుపల నుంచి గోల్ కొట్టిన అత్యంత పిన్న వయస్కుడైన ఆటగాడిగా రికార్డు సృష్టించాడు. అంతకుముందు 2018 ప్రపంచకప్లో ఫ్రాన్స్ స్టార్ కిలియన్ ఎంబాపె (19 ఏళ్ల 207 రోజులు) నెలకొల్పిన రికార్డును ఈ బోస్నియా కుర్రాడు బద్దలు కొట్టాడు.