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FIFA 2026 : బ్రెజిల్ ఘోర ఓటమి- ఫుట్‌బాల్‌కు దిగ్గజ ప్లేయర్ నెయ్‌మర్ రిటైర్మెంట్

బ్రెజిల్ ఫుట్‌బాల్‌ చరిత్రలో ముగిసిన నెయ్‌మర్ శకం- నార్వేతో ఓటమి తర్వాత రిటైర్మెంట్ ప్రకటించిన బ్రెజిల్ దిగ్గజం- పరాజయంపై నెయ్‌మర్ భావోద్వేగం

Neymar
Neymar (AP)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 6, 2026 at 7:14 AM IST

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FIFA World Cup 2026 : అమెరికాలోని ప్రతిష్టాత్మక మెట్‌లైఫ్ స్టేడియం వేదికగా జరిగిన ప్రపంచకప్ 2026 ప్రీ-క్వార్టర్స్ మ్యాచ్‌లో ఐదుసార్లు ప్రపంచ ఛాంపియన్‌ అయిన బ్రెజిల్ జట్టు నార్వే చేతిలో 2-1 తేడాతో ఊహించని పరాజయాన్ని చవిచూసింది. ఆరోసారి ప్రపంచకప్‌ను ముద్దాడాలనే కలతో బరిలోకి దిగిన బ్రెజిల్‌కు ఈసారి ప్రీ-క్వార్టర్స్‌లోనే తమ ప్రయాణాన్ని ముగించాల్సి వచ్చింది. ఈ ఓటమి తర్వాత ప్రపంచ ఫుట్‌బాల్‌లో ప్రతిభావంతుడైన ఆటగాడిగా, బ్రెజిల్ అభిమానుల గుండె చప్పుడుగా నిలిచిన స్టార్ ఫార్వర్డ్ ప్లేయర్ నెయ్‌మర్ జూనియర్ సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. తన అంతర్జాతీయ ఫుట్‌బాల్‌ కెరీర్‌కు అనూహ్యంగా రిటైర్మెంట్ ప్రకటించారు. మ్యాచ్ ముగిసిన వెంటనే నెయ్‌మర్ తీవ్ర భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. అంతర్జాతీయ కెరీర్‌కు ముగింపు పలుకుతున్నట్లు ప్రకటించారు. బ్రెజిల్ తరఫున ఆల్-టైమ్ అత్యధిక గోల్స్ చేసిన ఆటగాడిగా రికార్డు సృష్టించిన నెయ్‌మర్ నిష్క్రమణతో బ్రెజిల్ ఫుట్‌బాల్‌లో ఒక అద్భుతమైన శకం ముగిసినట్టు అయ్యింది.

నార్వే సంచలనం విజయం - తొలిసారి ప్రపంచకప్ క్వార్టర్ ఫైనల్లోకి
ఫుట్‌బాల్‌లో తిరుగులేని శక్తిగా భావించే బ్రెజిల్ జట్టుపై నార్వే సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించింది. మ్యాచ్ ప్రారంభం నుంచి ఇరు జట్లు హోరాహోరీగా తలపడ్డాయి. మ్యాచ్ ద్వితీయార్థంలో నార్వే స్టార్ స్ట్రైకర్, మాంచెస్టర్ సిటీ సంచలనం ఎర్లింగ్ హాలాండ్ చెలరేగిపోయాడు. ఆట 79వ నిమిషంలో నార్వే ఆటగాడు ఆండ్రియాస్ షెల్డెరప్ అద్భుతమైన క్రాస్‌ను అందించగా దాన్ని హాలాండ్ అత్యంత ఎత్తుకు లేచి బ్రెజిల్ గోల్‌పోస్ట్‌లోకి పంపాడు. దీంతో నార్వే 1-0 ఆధిక్యంలోకి దూసుకెళ్లింది.

మొదటి గోల్ ఇచ్చిన షాక్ నుంచి బ్రెజిల్ కోలుకోకముందే, హాలాండ్ మరోసారి తన ప్రతాపం చూపించాడు. బ్రెజిల్ డిఫెన్స్ లోపాలను అనుకూలంగా మార్చుకుంటూ మ్యాచ్ ముగియడానికి కొన్ని నిమిషాల ముందు ఆయన వ్యక్తిగతంగా రెండో గోల్ సాధించి నార్వే ఆధిక్యాన్ని 2-0కు పెంచాడు. ఈ గోల్‌తో హాలాండ్ ప్రస్తుత టోర్నీలో మొత్తం 7 గోల్స్ పూర్తి చేసుకుని లియోనెల్ మెస్సి, కిలియన్ ఎంబాప్పెల సరసన 'గోల్డెన్ బూట్' రేసులో ఉన్నాడు.

మ్యాచ్ ఇంజ్యూరీ టైమ్ 10వ నిమిషంలో బ్రెజిల్ సీనియర్ ఆటగాడు కాసెమిరోపై నార్వే డిఫెండర్ లియో ఓస్టిగార్డ్ ఫౌల్ చేయడంతో బ్రెజిల్‌కు పెనాల్టీ లభించింది. ఈ పెనాల్టీని నెయ్‌మర్ ఎటువంటి తప్పు చేయకుండా గోల్‌గా మలిచాడు. ఈ ప్రపంచ కప్‌లో నెయ్‌మర్‌కు ఇదే మొదటి గోల్ కావడం గమనార్హం. అయితే, అప్పటికే సమయం మించిపోవడంతో బ్రెజిల్ 2-1తో ఓటమిని చవిచూడాల్సి వచ్చింది. ఈ విజయంతో నార్వే తన ఫుట్‌బాల్ చరిత్రలోనే సరికొత్త అధ్యాయాన్ని లిఖిస్తూ తొలిసారిగా ప్రపంచకప్ క్వార్టర్ ఫైనల్లోకి అడుగుపెట్టింది.

ఎక్కడైతే ప్రారంభించానో అక్కడే ముగిస్తున్నా: నెయ్‌మర్ భావోద్వేగం
మ్యాచ్ ముగిసిన అనంతరం నెయ్‌మర్ మైదానంలోనే ఒక్కసారిగా కన్నీరు పెట్టుకున్నారు. ప్రపంచకప్ గెలవాలనే తన జీవితకాల కల నెరవేరకపోవడాన్ని ఆయన తట్టుకోలేకపోయారు. అనంతరం అంతర్జాతీయ మీడియాతో మాట్లాడుతూ భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. 'నేను చాలా ప్రయత్నించాను. శాయశక్తులా పోరాడాను. అంతా ముగిసింది. నా ప్రయాణాన్ని ఎక్కడైతే ప్రారంభించానో, ఈరోజు తీవ్రమైన బాధతో ఇక్కడే ముగిస్తున్నాను' అని భావోద్వేగంగా మాట్లాడారు. నిజానికి ఈ ప్రపంచకప్ టోర్నమెంట్‌కు ముందు నెయ్‌మర్ ఫిట్‌నెస్ సమస్యతో సతమతమయ్యారు. జట్టు ఎంపిక చివరి దశ వరకు ఆయన ఆడతారా? లేదా? అనే సందిగ్ధత నెలకొంది. అయితే బ్రెజిల్ హెడ్ కోచ్ కార్లో అన్సెలొట్టి నెయ్‌మర్ అనుభవం జట్టును విజేతగా నిలుపుతాయనే నమ్మకంతో ఆయనను 26 మంది సభ్యుల తుది జట్టులోకి తీసుకున్నారు.

నెయ్‌మర్‌కు కెరీర్
34 ఏళ్ల నెయ్‌మర్‌ జూనియర్ సమకాలిన ఫుట్‌బాల్ దిగ్గజాల్లో ఒకరిగా ఉన్నాడు. 14ఏళ్లకు పైగా సాగిన ఆయన అంతర్జాతీయ కెరీర్ గణాంకాలు నెయ్‌మర్‌ ప్రతిభకు అద్దం పడుతాయి. నెయ్‌మర్‌ తన కెరీర్‌‌లో మొత్తం 130 మ్యాచ్‌లో ఆడాడు. మొత్తం 80 గోల్స్ చేశాడు. పీలే రికార్డును అధిగమించి బ్రెజిల్ తరఫున ఆల్-టైమ్ లీడింగ్ స్కోరర్‌గా నిలిచాడు. అసిస్ట్‌లు 59 చేశాడు. బ్రెజిల్ జట్టు ఈ ప్రతిష్టాత్మక కప్‌ను గెలవడంలో నెయ్‌మర్‌ కీలక పాత్ర పోషించాడు. టోర్నీ బెస్ట్ ప్లేయర్‌గా గోల్డెన్ బాల్ అందుకున్నాడు. స్వదేశీ గడ్డపై జరిగిన ఒలింపిక్స్‌లో బ్రెజిల్ ఫుట్‌బాల్ జట్టుకు చారిత్రాత్మకమైన మొట్టమొదటి ఒలింపిక్ గోల్డ్ మెడల్ అందించి దేశాన్ని గర్వపడేలా చేశాడు.

బ్రెజిల్‌కు 'యూరోపియన్ శాపం'- ప్రతిసారి ఆ జట్లతోనే ఓటమి
ప్రపంచ్ కప్‌ టోర్నీలో బ్రెజిల్‌కు యూరోపియన్ జట్లు శాపంగా మారినట్లు కనిపిస్తోంది. గత కొన్ని ప్రపంచకప్‌లుగా బ్రెజిల్ నాకౌట్ మ్యాచ్‌లలో యూరోపియన్ జట్ల చేతిలోనే పరాజయం పాలవుతూ టోర్నీ నుంచి నిష్క్రమిస్తోంది. అది ఈసారి కూడా కొనసాగింది. ఈ పరాజయంతో బ్రెజిల్ జట్టుకు యూరోపియన్ జట్ల చేతిలో ప్రపంచకప్ నాకౌట్ దశలో వరుసగా 7వ సారి ఓటమి ఎదురైనట్లయింది. 1990 ప్రపంచకప్ తర్వాత బ్రెజిల్ జట్టు రౌండ్ ఆఫ్ 16 దశలోనే మెగా టోర్నీ నుంచి నిష్క్రమించడం ఇదే మొదటిసారి.

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TAGGED:

NEYMAR JR RETIREMENT
NORWAY DEFEATS BRAZIL
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