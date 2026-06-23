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మరోసారి నాకౌట్‌లోకి ఫ్రాన్స్​- ఎంబాపె రికార్డ్​ గోల్స్​- ఇరాక్‌పై 3-0తో విజయం

ఎంబాపె మరోసారి డబుల్‌ గోల్స్‌తో మెరవడంతో ఇరాక్‌పై ఈ జట్టు 3-0తో విజయం

Fifa World Cup 2026
Fifa World Cup 2026 (AP News)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 23, 2026 at 10:25 AM IST

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Fifa World Cup 2026 : ఫిఫా ప్రపంచకప్‌లో రెండు సార్లు ఛాంపియన్‌ అయిన ఫ్రాన్స్‌ మళ్లీ కప్పు కొట్టేందుకు దూసుకెళ్తోంది. స్టార్‌ ఆటగాడు కిలియన్‌ ఎంబాపె మరోసారి డబుల్‌ గోల్స్‌తో మెరవడంతో ఇరాక్‌పై ఈ జట్టు 3-0తో విజయం సాధించింది. ఫలితంగా నాకౌట్‌లోకి అడుగుపెట్టింది. ఫ్రాన్స్‌ తరఫున ఔస్‌మనె డెంబెలె మరో గోల్‌ చేశాడు.

అటు 27 ఏళ్ల ఎంబాపెకుఇది 100వ అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌. వర్షం కారణంగా ఆలస్యంగా జరిగిన ఈ మ్యాచ్‌లో ఎంబాపె 14, 54వ నిమిషాల వద్ద రెండు గోల్స్‌ చేసి జట్టుకు విజయాన్ని అందించాడు. ఈ క్రమంలోనే సరికొత్త ఘనత సాధించాడు. మూడోసారి ఫిఫా వరల్డ్‌కప్‌ ఆడుతున్న ఎంబాపె ఈ టోర్నీలో అత్యధిక గోల్స్‌ చేసిన రెండో ఆటగాడిగా రికార్డ్ సృష్టించాడు. జర్మనీకి చెందిన మిరస్లావ్‌ క్లోజ్‌ (16) రికార్డును సమం చేశాడు.

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